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প্রথমবার সুপারহিরো হতে চলেছেন আমির খান! ধামাকা নিয়ে আসছেন মিস্টার ফারফেকশনিস্ট

প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা আমির খানের সঙ্গে একটি সুপারহিরো সিনেমা নির্মাণের পরিকল্পনা করছেন। আমির খানও ছবিতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। তবে আমির এখনও ছবিটি সাইন করেননি। 

Published on: Sep 15, 2026, 14:00:30 IST
By Tulika Samadder
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বলিউড অভিনেতা আমির খান একটি সুপারহিরো ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা ছবিটি প্রযোজনা করবেন এবং আর বাল্কি এটি পরিচালনা করতে পারেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, আমির খান ছবিটিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

সুপারহিরো হতে চলেছেন আমির খান। (IMDb)
সুপারহিরো হতে চলেছেন আমির খান। (IMDb)

সুপারহিরো হতে চলেছেন আমির খান

বলিউড হাঙ্গামার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ছবিটি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে এর চিত্রনাট্য তৈরি করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের জন্য আমির খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তবে, আমির খান এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হননি।

বড় পরিসরে নির্মিত হবে ছবিটি

নির্মাতারা আগামী কয়েক মাস ছবিটির গল্প, চিত্রনাট্য এবং প্রধান চরিত্র তৈরিতে ব্যয় করবেন। যেহেতু ছবিটি বড় পরিসরে পরিকল্পনা করা হচ্ছে, তাই এগিয়ে যাওয়ার আগে প্রোডাকশন ডিজাইন এবং সামগ্রিক রূপ নিয়েও কাজ করা হবে।

আমির খানের সহযোগিতায় চিত্রনাট্য তৈরি হবে

প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে, নির্মাতারা আমির খানের সহযোগিতায় ছবিটির চিত্রনাট্য তৈরি করছেন। যদি আমির খান ছবিটিতে অভিনয় করেন, তবে এটিই হবে সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা এবং আর. বাল্কির সঙ্গে তাঁর প্রথম কাজ। আমির এবং সাজিদ দীর্ঘদিনের বন্ধু, কিন্তু তাঁরা কখনও একসঙ্গে কাজ করেননি।

আর বাল্কি অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে বেশ কয়েকটি প্রকল্পে কাজ করেছেন

আর বাল্কি ‘চিনি কম’, ‘পা’, ‘শমিতাভ’, ‘কি অ্যান্ড কা’, ‘প্যাডম্যান’, ‘চুপ’, ‘লাস্ট স্টোরিজ ২’, এবং ‘ঘুমর’-এর মতো ছবি পরিচালনার জন্য পরিচিত। আর বাল্কি তাঁর কর্মজীবনে বেশ কয়েকবার অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে কাজ করেছেন, কিন্তু তিনি ইন্ডাস্ট্রির তিন খান— শাহরুখ খান, সলমন খান এবং আমির খানের সঙ্গে কখনো কাজ করেননি।

২০১৭ সালে আর বাল্কি কী বলেছিলেন?

২০১৭ সালের একটি সাক্ষাৎকারে আর. বাল্কি বলেছিলেন যে, ইন্ডাস্ট্রির খানদের তৈরি করতে অনেক সময় লাগতে পারে। তিনি বলেন, "এখন যদি আমি তাদের সাথে একটি চলচ্চিত্র তৈরির কথা ভাবি, তাহলে শুরু করতে করতে আমার বয়স অনেক বেড়ে যাবে... আমি বরং বাস্তববাদী থাকতেই পছন্দ করব।"

আমির খানের আসন্ন প্রকল্প সম্পর্কে

আমির খানের আসন্ন প্রকল্পগুলির কথা বলতে গেলে, তাঁকে আশুতোষ গোয়ারিকরের সঙ্গে 'লালকার' শিরোনামের একটি ছবিতে দেখা যাবে। 'লালকার' হবে ১৯৫২ সালের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের উপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি পিরিয়ড স্পোর্টস ড্রামা। ছবিটিতে লালা অমরনাথের ভূমিকায় আমির খান অভিনয় করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ২০২৬ সালের নভেম্বরে এই ছবির শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এই ছবির পর, আমির খান রাজকুমার হিরানির ছবি 'থ্রি ইডিয়টস'-এর সিক্যুয়েলের কাজ শুরু করতে পারেন।

'থ্রি ইডিয়টস' ২০০৯ সালে মুক্তি পায়

'থ্রি ইডিয়টস' সম্পর্কে বলতে গেলে, এই ছবিটি ২০০৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আমির খান, আর মাধবন এবং শরমন জোশি। করিনা কাপুর নারী প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। বোমান ইরানিও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন। ‘থ্রি ইডিয়টস’ আমির খানের কেরিয়ারের অন্যতম সফল চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। ছবিটি পরিচালনা করেন রাজকুমার হিরানি এবং প্রযোজনা করেন বিধু বিনোদ চোপড়া।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/প্রথমবার সুপারহিরো হতে চলেছেন আমির খান! ধামাকা নিয়ে আসছেন মিস্টার ফারফেকশনিস্ট
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