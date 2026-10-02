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শন বিগ বস বাংলা-র ৪র্থ ওয়াইল্ড কার্ড? এবার জমবে আসল কেমিস্ট্রি, উত্তেজিত সৃজলা ভক্তরা

বিগ বস বাংলা-র প্রিমিয়ার শ্যুটেই হাঁটুতে চোট পান শন। ফলে শেষ মুহূর্তে বিগ বসের ঘরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হন। এরপর অভিনেতার হাঁটুকে অস্ত্রোপচারও হয়। এবার খবর, বিগ বস বাংলার ঘরে চতুর্থ ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হতে চলেছেন শন। 

Published on: Oct 2, 2026, 08:01:04 IST
By Tulika Samadder
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ইতিমধ্যেই বিগ বস বাংলা-র ঘরে হয়ে গিয়েছে তিন তিনটে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি। এবার খবর চার নম্বর ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হতে চলেছেন অভিনেতা শন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিগ বস বাংলা-র প্রিমিয়ার শ্যুটেই আসলে চোট পান শন। এরপর অভিনেতার হাঁটুতে অস্ত্রোপচারও করতে হয়। তবে হাসপাতাল থেকেই অভিনেতা জানিয়েছিলেন যে, অপারেশন সফল হয়েছে। এবং তিনি ধীরে ধীরে সুস্থও হয়ে উঠছেন।

বিগ বস বাংলা-র ঘরে কি চতুর্থ ওয়াইল্ড কার্ড শন বন্দ্যোপাধ্যায়?
বিগ বস বাংলা-র ঘরে কি চতুর্থ ওয়াইল্ড কার্ড শন বন্দ্যোপাধ্যায়?

শন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিগ বস বাংলায় প্রবেশের খবর সামনে আসতে না আসতেই, রীতিমতো উত্তেজিত দর্শকরা। যার অন্যতম কারণ ‘মন ফাগুন’ তারকার সঙ্গে সৃজলার সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন। শন বিগ বসের ঘরে প্রবেশ করলে সৃজলার সঙ্গে কেমিস্ট্রি যে দর্শকদের মন কাড়বে তা বলাই বাহুল্য।

শন আর সৃজলা কোনোদিনই নিজেদের সম্পর্কে সিলমোহর দেননি। তবে ঘরের ভিতরে একাধিকবার নন্দিনীর মুখে সৃজলার ‘প্রেমিকের’ ইঙ্গিত মিলেছে। নাম না নিলেও, নন্দিনীর ইঙ্গিত যে শনের দিকে, সেটাও বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি। এমনকী, নন্দিনী যখন সৃজলাকে ক্যাপ্টেন্সি টাস্ক চলাকালীন চোট দিয়েছিলেন তখনও মুখ খুলেছিলেন শন। নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছিলেন, ‘বিরক্তিকর, অমানবিক এবং লজ্জাজনক একটা ঘটনা। এটা একেবারেই উচিত হয়নি। এই কর্মের ফল দ্রুত মিলবে!’ বলাই বাহুল্য, শন বিগ বসের ঘরে প্রবেশ করলে খেলা জমে যাবে।

অগস্টের শেষ দিনে শুরু হওয়া বিগ বস বাংলা চলার কথা রয়েছে তিন মাস। অর্থাৎ নভেম্বরের শেষ অবধি। ঘরের মধ্যে বর্তমানে রয়েছেন সৃজলা গুহ, তনুশ্রী রায়, নন্দিনী দত্ত, মনামী ঘোষ, ভরত কল, দীপেন্দু বিশ্বাস, সোনামণি সাহা, ঝিলম গুপ্ত, দুর্নিবার সাহা, নিরঞ্জন মণ্ডল, রাজবীর দে, এবং শেষ ওয়াইল্ড কার্ড অনুষ্কা ঘোষ। এখন দেখার সত্যিই বিগ বসের ঘরে প্রবেশ করেন কি না সৃজলা।

মন ফাগুন ধারাবাহিক চলাকালীন এবং তারপরেও তাঁদের বাস্তব জীবনের সম্পর্ক নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে নানা জল্পনা ও গুঞ্জন শোনা যায়। যদিও তাঁরা নিজেদের সবসময় ভালো বন্ধু বলেই দাবি করেছেন। এর পূর্বে সৃজলার সম্পর্ক ছিল রোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। প্রায় ৬ বছরের প্রেম ভাঙে মন ফাগুন চলাকালীন। সেই সময় অনেকেরই ধারণা হয়েছিল, শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণেই ভাঙে সেই সম্পর্ক। তবে সেই সময় রোহন এগিয়ে এসে সে গুঞ্জনে ঢেলেছিলেন জল। জোর গলায় জানিয়েছিলেন, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির জন্য ভাঙেনি তাঁদের সম্পর্ক।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/শন বিগ বস বাংলা-র ৪র্থ ওয়াইল্ড কার্ড? এবার জমবে আসল কেমিস্ট্রি, উত্তেজিত সৃজলা ভক্তরা
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