মন্নত ছেড়ে গিয়েছিলেন নতুন ফ্ল্যাটে, সেটিও এখন ছাড়ছেন শাহরুখ খান! কিন্তু কেন?

মন্নত ছেড়ে গিয়েছিলেন নতুন ফ্ল্যাটে, সেটিও এখন ছাড়ছেন শাহরুখ খান! কিন্তু কেন?
শাহরুখ খানের বিখ্যাত মুম্বইয়ের বাড়ি ‘মন্নত’-এ জলদিই ফিরতে পারে পরিবার। ২০২৫ সালে বউ, সন্তানদের নিয়ে পালি হিলের একটি ভাড়া বাড়িতে চলে যান অভিনেতা। খবর অনুযায়ী, কাজ প্রায় শেষ এবং আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে তা শেষ হয়ে যাবে। ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই তাঁরা ‘মন্নতে’ ফিরতে পারেন।
শাহরুখ খান, তাঁর স্ত্রী গৌরী খান এবং তাঁদের তিন সন্তান আরিয়ান, সুহানা এবং আব্রামকে নিয়ে ২০২৫ সালে মন্নত থেকে চলে যান। বর্তমানে মুম্বইয়ের পালি হিল এলাকার একটি ভাড়াবাড়ি ‘পূজা কাসা’তে সপরিবারে অস্থায়ীভাবে থাকছেন। এখন খবর, মাসতিনেকের মধ্যে সেটিকেও ছাড়তে চলেছেন তিনি। কেন? কারণ এবার যে মন্নতে ফিরে যাওয়ার পালা এসেছে। ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসেই পুরনো ঠিকানায় ফিরতে পারেন কিং খান।
আসলে মন্নতে সংস্কার ও আধুনিকিকরণ চলছে বলেই খবর রয়েছে। জানা গিয়েছে যে, আনুমানিক ৩০০ কোটি টাকা মূল্যের এই আইকনিক অট্টালিকাটির পেছনের অংশে আরও কয়েকটি নতুন তলা যুক্ত করা হচ্ছে।
বছরের পর বছর ধরে মুম্বইয়ের ব্যান্ডস্ট্যান্ডে অবস্থিত এই ছয়তলা অট্টালিকাটি কেবল একটি বাড়ি নয়, বরং ভক্তদের কাছে একটি দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। ইদ কিংবা অভিনেতার জন্মদিনে হাজার হাজার অনুরাগী মন্নতের সামনে ভিড় জমান তাঁদের প্রিয় নায়ককে এক ঝলক দেখার জন্য। সংস্কার কাজ শেষে এই ঐতিহাসিক বাসভবনটি ঠিক কী নতুন রূপ নিতে চলেছে, তা দেখতে মুখিয়ে আছেন ভক্তরা।
১৯৯৭ সালে ‘ইয়েস বস’ ছবির ‘চাঁদ তারে’ গানের শুটিং করার সময় প্রথম এই সমুদ্রমুখী বাংলোটি শাহরুখের চোখে পড়ে। তখন বাংলোটির নাম ছিল ‘ভিলা ভিয়েনা’ এবং এর মালিক ছিলেন গুজরাটি ব্যবসায়ী নরিমান দুবাশ। গানের শুটিং চলাকালীন ‘ভিলা ভিয়েনা’র নিরাপত্তাকর্মীরা শাহরুখ ও শুটিং টিমকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই সময় হবু ‘কিং খান’ মজার ছলেই সহকর্মীদের বলেছিলেন, ‘এটা কিনে নেব নাকি? তারপর শুটিং করব।’ ঠিক তখনই মনে মনে প্রাসাদটি নিজের করার স্বপ্ন বুনেছিলেন তিনি।
২০০১ সালে প্রায় ১৩.০১ থেকে ১৮ কোটি টাকা দিয়ে ‘ভিলা ভিয়েনা’ কিনে নেন শাহরুখ। বাড়িটি কেনার পর প্রথম দিকে এর নাম রাখা হয়েছিল ‘জন্নত’। তবে পর পর সাফল্য এবং তাঁর সমস্ত চাওয়া পূরণ হতে থাকায় পরবর্তীতে শাহরুখ এর নাম বদলে রাখেন ‘মন্নত’।
বাংলো কেনার পর ভেতরটা আসবাবপত্র দিয়ে সাজানোর মতো পর্যাপ্ত অর্থ তাঁদের কাছে অবশিষ্ট ছিল না। ইন্টেরিয়র ডিজাইনারদের অতিরিক্ত খরচের কারণে গৌরী খান নিজেই ঘর সাজানোর দায়িত্ব নেন। ধীরে ধীরে সস্তা ও নান্দনিক জিনিস বেছে নিয়ে গৌরী বাড়িটিকে স্বপ্নের মতো রূপ দেন, যা পরবর্তীতে তাঁকে একজন পেশাদার ইন্টেরিয়র ডিজাইনার হতে অনুপ্রাণিত করে। বর্তমানে ‘মন্নত’-এর আনুমানিক বাজারমূল্য ৩০০ কোটি টাকারও বেশি।
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