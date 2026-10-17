৩টে বড়-বড় স্যুটকেস! এয়ারপোর্টে সৌরভ দাস, আজই ওয়াইল্ডকার্ড হয়ে এন্ট্রি নিচ্ছেন বিগ বস বাংলার ঘরে?

৩টে বড়-বড় স্যুটকেস! এয়ারপোর্টে সৌরভ দাস, আজই ওয়াইল্ডকার্ড হয়ে এন্ট্রি নিচ্ছেন বিগ বস বাংলার ঘরে?
খবর রয়েছে, বিগ বস বাংলায় এন্ট্রি হতে চলেছে সৌরভ দাস ও বাহামণি রণিতা দাসের। আর এই গুঞ্জন সত্যি হলে, নিমেষে বদলে যাবে ঘরের সমীকরণ।
বিগ বস বাংলা থেকে পরপর বেশ কয়েকজন বেরিয়ে যাওয়ার পর, খেলা যেন একটু একঘেয়ে। আপাতত ঘরের বাসিন্দাদের বেসিরভাগেরই টার্গেট এখন সৃজলা বসু। সোনামণি, তনুশ্রী, নন্দিনীকে বিভিন্ন সময় একাট্টা হয়ে সৃজলাকে নিয়ে নিন্দে-সমালোচনায় মাততে দেখা গিয়েছে। এদিকে, চলতি সপ্তাহে জীতুর নিশানায় কখনো এসেছেন মনামী কখনো দুর্নিবার। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন আক্রমণাত্মক জীতু। অপরদিকে, নিরঞ্জন এখনো পুরো ঘরের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলছেন, ভরত কল তো বরাবরই দুই নৌকায় পা। যাদের সঙ্গে যখন বসছেন, তাঁদের কাছের লোক হয়ে করছেন অন্যের সমালোচনা। এদিকে, দুর্নিবার আবার কথাব বন্ধ রেখেছেন সৃজলার সঙ্গে। কারণ সোনামণির বলা সেই কথা, যে সৃজলা তাঁকে বলেছেন যে, দুর্নিবার কোনো একদিন মাইক সরিয়ে তাঁকে বলেছেন ‘আই লাইক ইউ’। অর্থাৎ বলা চলে, আপাতত ঘরের সমীকরণগুলো বেশ প্রেডিক্টেবল দর্শকদের কাছে। এমনকী, অ্যালায়েন্সগুলিও। কে কার হয়ে খেলবে, কে কাকে নমিনেশন করবে, সবটাই যেন বুঝে যাওয়া সম্ভব আগে থেকেই।
তবে খবর, চলতি সপ্তাহেই বদলে যাবে ঘরের সমীকরণ। কারণ হতে চলেছে জোড়া ওয়াইল্ডকার্ড এন্ট্রি। বাহামণি রণিতা দাস ও সৌরভ দাস ঢুকতে চলেছেন বিগ বসের ঘরে। ইতিমধ্যেই কেটে গিয়েছে মাসদেড়েক। অর্থাৎ বিগ বসের খেলা হয়ে গিয়েছে অর্ধেক। এরমধ্যে বাইরের কারও পক্ষে জমে বসা মুশকিল। যেমন ব্যর্থ হন মুম্বইয়ের জনপ্রিয় মুখ অনুষ্কা দাস। স্প্লিটসভিলা-খ্যাত এই সুন্দরী নিজেকে যতই রিয়েলিটি শো-এর কুইন বলে দাবি করুন না কেন, মাত্র ১৪ দিনেই ঘর ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে।
সৌরভের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে একটি পাপারাজ্জো পেজ থেকে। যেখানে দেখা যায় তিনটি ইয়াবড় স্যুটকেস গাড়ি থেকে নামাচ্ছেন তিনি। প্রশ্ন করা হয় যে কোথায় যাচ্ছেন, তখন জবাব আসে ‘কাজে’। জায়গার নাম বলতে চাননি। শুধু বলেন ‘বাইরে’। লটবহর দেখে আন্দাজ অনেকেরই যে গন্তব্য বিগ বস বাংলা-র ঘর। সপ্তাহখানেক আগেই সৌরভ বিগ বস বাংলায় ঢুকবেন খবর রটেছিল। যদিও সেই সপ্তাহে সৌরভ দাস পা রাখেননি রিয়েলিটি শো-তে। এখন দেখার, পুজোর মাঝেই ঘরবন্দি হন কি না তিনি! আর সঙ্গে থাকেন নাকি রণিতাও।
চলতি সপ্তাহে নমিনেশনে রয়েছেন যারা তাঁরা হলেন জীতু, সোনামণি, রাজবীর, সৃজলা, দুর্নিবার, নন্দিনী ও তনুশ্রী। এখন দেখার সপ্তমীর দিন কার বিদায়ে মনখারাপ হয় ঘরের সদস্যদের। নাকি দাদা পুজো উপলক্ষে ঘোষণা করে দেবেন ‘নো এলিমিনেশন’।
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