No Entry 2 Update: দিলজিতের পর ‘নো এন্ট্রি ২’ থেকে সরে দাঁড়ালেন বরুণ ধাওয়ান, অনিশ্চত ছবির ভবিষ্যৎ

No Entry 2 Update: দিলজিতের পর ‘নো এন্ট্রি ২’ থেকে সরে দাঁড়ালেন বরুণ ধাওয়ান, অনিশ্চত ছবির ভবিষ্যৎ
জানা গিয়েছে যে ‘হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’-এর প্রচারে ব্যস্ত অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান আর বনি কাপুরের এই প্রজেক্টের অংশ নন। এর আগে ছবি ছেড়েছেন দিলজিৎ। আপাতত অর্জুন আছেন টিমে বলেই খবর। তাই ছবির ভবিষ্যত এখন অনিশ্চিত।
নো এন্ট্রি ২-তে থাকছেন না বরুণ
প্রযোজনা সংস্থার ঘনিষ্ঠ এক সূত্র জানিয়েছে, ‘নো এন্ট্রি ২’-এ বরুণ ধাওয়ানের অভিনয় নিয়ে যে জল্পনা চলছিল, তার কোনও ভিত্তি নেই। সূত্রের দাবি, ‘বরুণ ধাওয়ানের অংশগ্রহণের খবর সম্পূর্ণ অসত্য ও ভিত্তিহীন। এই মুহূর্তে তিনি শুধুই তাঁর আসন্ন ছবি ‘হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’-এর প্রচারে মন দিচ্ছেন।’ শুধু তাই নয়, বরুণের সরে দাঁড়ানোর পর ছবিটির ভবিষ্যৎ নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। আপাতত ছবির কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে বলেও খবর।
শাহিদের নাম আসছে সামনে
এদিকে, নতুন করে শোনা যাচ্ছে যে শহিদ কাপুর ‘নো এন্ট্রি ২’-এর নির্মাতাদের সঙ্গে আলোচনায় রয়েছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি ছবির মূল ধারণাটি শুনেছেন এবং শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য শুনতে পারেন। যদিও এখনো তাঁর অভিনয় নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।
আগেই সরে গিয়েছিলেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ
গত বছর দিলজিৎ দোসাঞ্জও এই বহু প্রতীক্ষিত সিক্যুয়েল থেকে বেরিয়ে যান। প্রথমে শোনা গিয়েছিল, সৃজনশীল মতপার্থক্যের কারণেই তিনি প্রোজেক্ট ছেড়েছেন। তবে পরে বনি কাপুর স্পষ্ট করেন, মূলত তারিখজনিত সমস্যার কারণে এই সিদ্ধান্ত, সৃজনশীল মতবিরোধের জন্য নয়। যদিও বরুণ ও দিলজিৎ সরে গিয়েছেন, সূত্রের খবর, অর্জুন কাপুর এখনও এই আসন্ন সিক্যুয়েলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।
কেন পুরনো তারকাদের নেওয়া হল না?
২০০৫ সালের মূল ‘নো এন্ট্রি’ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন সলমন খান, অনিল কাপুর, ফরদিন খান, এশা দেওল, লারা দত্ত, বিপাশা বসু এবং সেলিনা জেটলি।২০২৪ সালে এক সাক্ষাৎকারে বনি কাপুর জানিয়েছিলেন, পুরনো তারকাদের নিয়ে ফের কাজ করার জন্য তিনি দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছিলেন। তবে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কারণ থাকায় শেষ পর্যন্ত নতুন কাস্ট নিয়েই ছবিটিকে নতুনভাবে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
