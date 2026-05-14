    No Entry 2 Update: দিলজিতের পর ‘নো এন্ট্রি ২’ থেকে সরে দাঁড়ালেন বরুণ ধাওয়ান, অনিশ্চত ছবির ভবিষ্যৎ

    জানা গিয়েছে যে ‘হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’-এর প্রচারে ব্যস্ত অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান আর বনি কাপুরের এই প্রজেক্টের অংশ নন। এর আগে ছবি ছেড়েছেন দিলজিৎ। আপাতত অর্জুন আছেন টিমে বলেই খবর। তাই ছবির ভবিষ্যত এখন অনিশ্চিত। 

    May 14, 2026, 09:31:11 IST
    By Tulika Samadder
    বরুণ ধাওয়ান আর থাকছেন না বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘নো এন্ট্রি ২’-এ। জানা গিয়েছে যে ‘হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’-এর প্রচারে ব্যস্ত অভিনেতা আর বনি কাপুরের এই প্রজেক্টের অংশ নন।

    ‘নো এন্ট্রি ২’ থেকে সরে দাঁড়ালেন বরুণ ধাওয়ান।
    'নো এন্ট্রি ২' থেকে সরে দাঁড়ালেন বরুণ ধাওয়ান।

    নো এন্ট্রি ২-তে থাকছেন না বরুণ

    প্রযোজনা সংস্থার ঘনিষ্ঠ এক সূত্র জানিয়েছে, ‘নো এন্ট্রি ২’-এ বরুণ ধাওয়ানের অভিনয় নিয়ে যে জল্পনা চলছিল, তার কোনও ভিত্তি নেই। সূত্রের দাবি, ‘বরুণ ধাওয়ানের অংশগ্রহণের খবর সম্পূর্ণ অসত্য ও ভিত্তিহীন। এই মুহূর্তে তিনি শুধুই তাঁর আসন্ন ছবি ‘হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’-এর প্রচারে মন দিচ্ছেন।’ শুধু তাই নয়, বরুণের সরে দাঁড়ানোর পর ছবিটির ভবিষ্যৎ নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। আপাতত ছবির কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে বলেও খবর।

    শাহিদের নাম আসছে সামনে

    এদিকে, নতুন করে শোনা যাচ্ছে যে শহিদ কাপুর ‘নো এন্ট্রি ২’-এর নির্মাতাদের সঙ্গে আলোচনায় রয়েছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি ছবির মূল ধারণাটি শুনেছেন এবং শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য শুনতে পারেন। যদিও এখনো তাঁর অভিনয় নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।

    আগেই সরে গিয়েছিলেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ

    গত বছর দিলজিৎ দোসাঞ্জও এই বহু প্রতীক্ষিত সিক্যুয়েল থেকে বেরিয়ে যান। প্রথমে শোনা গিয়েছিল, সৃজনশীল মতপার্থক্যের কারণেই তিনি প্রোজেক্ট ছেড়েছেন। তবে পরে বনি কাপুর স্পষ্ট করেন, মূলত তারিখজনিত সমস্যার কারণে এই সিদ্ধান্ত, সৃজনশীল মতবিরোধের জন্য নয়। যদিও বরুণ ও দিলজিৎ সরে গিয়েছেন, সূত্রের খবর, অর্জুন কাপুর এখনও এই আসন্ন সিক্যুয়েলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

    কেন পুরনো তারকাদের নেওয়া হল না?

    ২০০৫ সালের মূল ‘নো এন্ট্রি’ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন সলমন খান, অনিল কাপুর, ফরদিন খান, এশা দেওল, লারা দত্ত, বিপাশা বসু এবং সেলিনা জেটলি।২০২৪ সালে এক সাক্ষাৎকারে বনি কাপুর জানিয়েছিলেন, পুরনো তারকাদের নিয়ে ফের কাজ করার জন্য তিনি দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছিলেন। তবে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কারণ থাকায় শেষ পর্যন্ত নতুন কাস্ট নিয়েই ছবিটিকে নতুনভাবে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

