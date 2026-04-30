ধুরন্ধর ২-র সাফল্যে ঘুরেছে মাথা! ডন ৩-এর পর জম্বি সিনেমা প্রলয়-ও ছাড়লেন রণবীর?

ধুরন্ধর ২-র সাফল্যে ঘুরেছে মাথা! ডন ৩-এর পর জম্বি সিনেমা প্রলয়-ও ছাড়লেন রণবীর?
সম্প্রতি রণবীর সিং সম্পর্কে খবর এসেছিল যে তিনি আর প্রলয় ছবির অংশ নন, তবে এখন প্রকাশিত হয়েছে যে এই খবরটি মিথ্যা। কী বলছেন জম্বি সিনেমার নির্মাতার?
অভিনেতা রণবীর সিং গত কয়েকদিন ধরে ‘ধুরন্ধর ২’-এর সাফল্য উপভোগ করছেন। এই ছবির পর তিনি ‘ডন ৩’ নিয়ে বেশ আলোচনায় এসেছিলেন। তবে বুধবার আবার খবর ছড়ায় যে তিনি নাকি প্রলয় ছবিটি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু জানিয়ে রাখা ভালো, এই খবর সম্পূর্ণ ভুয়ো। অভিনেতা এখনও এই জম্বি থ্রিলার ছবির অংশ রয়েছেন।
প্রোডাকশন হাউসের সঙ্গে যুক্ত একটি সূত্র এইসব খবরকে ভুল বলে জানিয়েছে। সূত্রের বক্তব্য, ‘প্রলয়’ সম্পূর্ণ ট্র্যাকে রয়েছে এবং এর শুটিং ২০২৬ সালের আগস্ট মাসে শুরু হওয়ার কথা। রণবীর এবং পরিচালক জয় মেহতা নিয়মিত আলোচনা করছেন এবং ছবির স্ক্রিপ্ট পুরোপুরি ফাইনাল হয়ে গিয়েছে।
শুধু তাই নয়, ছবিটি এখন প্রি-প্রোডাকশন পর্যায়ে রয়েছে এবং এটিকে এমন এক উচ্চতায় তৈরি করা হচ্ছে যা দর্শকরা আগে কখনও সিনেমায় অনুভব করেননি। রিপোর্ট অনুযায়ী, ‘প্রলয়’-এর শুটিং ২০২৬ সালের অগস্ট মাস থেকেই শুরু হবে।
বিভিন্ন রিপোর্টে জানা গিয়েছে, ‘প্রলয়’-এ অত্যাধুনিক ভিএফএক্স ব্যবহার করা হবে। এতে এমন কিছু দেখানো হবে যা এর আগে কোনও ভারতীয় জম্বি ছবিতে দেখা যায়নি। ছবিটির কনসেপ্টও বেশ আলাদা।
এছাড়াও, ছবিটি প্রায় ৩০০ কোটি টাকার বিশাল বাজেটে তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। পরিচালক হনসল মেহতা ছেলে জয় মেহতা এই ছবির মাধ্যমে বড় পর্দায় ডেবিউ করতে চলেছেন। তিনি এর আগে ‘স্ক্যাম ১৯৯২: দ্য হর্ষদ মেহতা স্টোরি’ পরিচালনা করেছিলেন এবং তার আগে ‘লুটেরা’-তেও কাজ করেছেন।
এই ছবির পাশাপাশি সম্প্রতি খবর এসেছে যে পরিচালক আদিত্য ধর রণবীরের কাছে একটি পলিটিক্যাল অ্যাকশন থ্রিলার ছবির প্রস্তাব দিয়েছেন। ‘ধুরন্ধর ২’-এর পর এই নতুন ছবিতেও তারা একসঙ্গে কাজ করে বড় কিছু করতে পারেন বলে আশা করা হচ্ছে।
অন্যদিকে, ‘ডন ৩’ নিয়েও রণবীর সিং বিতর্কে রয়েছেন। ফারহান আখতার পরিচালিত এই ছবিতে প্রথমে রণবীর সিং-ই প্রধান চরিত্রে ছিলেন। তবে স্ক্রিপ্ট নিয়ে মতভেদের কারণে অভিনেতা ছবিটি ছেড়ে দেন বলে জানা যায়। এরপর খবর আসে যে প্রযোজনা সংস্থা এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট অভিনেতার কাছে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৪০ কোটি টাকা দাবি করেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কে ‘ডন’ চরিত্রে অভিনয় করবেন তা স্পষ্ট নয়।
ফারহানের প্রতিক্রিয়া
সম্প্রতি ফারহান আখতার এই বিষয় নিয়ে ‘হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়া’-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, তিনি একটি বিষয় শিখেছেন— সবসময় অপ্রত্যাশিত জিনিসের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। কোনও কিছুই চূড়ান্ত ধরে নেওয়া উচিত নয়, যতক্ষণ না ছবিটি সম্পূর্ণ তৈরি হচ্ছে।
ফারহান আখতার তাঁর আরেকটি ছবি ‘জি লে জরা’ নিয়েও কথা বলেছেন। এই ছবিতে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, আলিয়া ভাট এবং ক্যাটরিনা কাইফের অভিনয় করার কথা ছিল। তবে সম্প্রতি খবর আসে যে এই কাস্ট নিয়ে তিনি আর এগোচ্ছেন না। যা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ফারহান জানান, তিনি ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেবেন।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More