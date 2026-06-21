শরদ পাওয়ারের নাতনি রেবতী সুলের বিয়েতে শাহরুখ-রণবীর-অমিতাভরা! বউমা রাধিকাকে নিয়ে এসেছিল নীতা আম্বানিও

শরদ পাওয়ারের নাতনি রেবতী সুলের বিয়েতে শাহরুখ-রণবীর-অমিতাভরা! বউমা রাধিকাকে নিয়ে এসেছিল নীতা আম্বানিও
সুপ্রিয়া সুলের কন্যা রেবতী সুলে ও সারং লাখানির বিয়ে পরিণত হয়েছিল এক তারকাখচিত মহোৎসবে। শাহরুখ খানের নাচ, বচ্চন পরিবারের উপস্থিতি থেকে শুরু করে দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের সমাগম—সব মিলিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে মুম্বইয়ের এই রাজকীয় অনুষ্ঠান।
এই মুহূর্তে মুম্বইয়ের অন্যতম আলোচিত অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) নেত্রী ও সাংসদ সুপ্রিয়া সুলের কন্যা রেবতী সুলে এবং শিল্পপতি-রাজনীতিবিদ অরুণ লাখানির পুত্র সারং লাখানির বিয়ে। রাজনীতি, ব্যবসা এবং বলিউড—তিন জগতের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে এই বিয়ের অনুষ্ঠান যেন এক অভূতপূর্ব তারকাখচিত সমাবেশে পরিণত হয়েছিল। বিয়ের মূল অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে প্রাক-বিবাহ উদযাপন— সবকিছুই ছিল জাঁকজমক, ঐশ্বর্য এবং বিশেষ অতিথিদের উপস্থিতিতে ভরপুর।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের কিংবদন্তি অমিতাভ বচ্চন, তাঁর স্ত্রী জয়া বচ্চন এবং কন্যা শ্বেতা বচ্চন নন্দা। অন্যদিকে প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠানে শাহরুখ খানের নাচের ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে দেখা গেছে রণবীর কাপুর, ফারহান আখতার, রবি কিষাণ, নীতা আম্বানি এবং রাধিকা মার্চেন্টকে। রাজনৈতিক অঙ্গনেরও একাধিক শীর্ষ নেতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, যার ফলে এই বিয়ে শুধু একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান নয়, বরং দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমাবেশ হিসেবেও আলোচনায় উঠে এসেছে।
বচ্চন পরিবারের উপস্থিতি
বিয়ের অনুষ্ঠানে সপরিবারে হাজির হন অমিতাভ বচ্চন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জয়া বচ্চন এবং শ্বেতা বচ্চন। অনুষ্ঠানে তাঁদের আগমন ঘিরে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সোশ্যাল মিডিয়ায় বচ্চন পরিবারের আগমনের একাধিক ভিডিয়ো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এছাড়াও রণবীর কাপুর, ফারহান আখতার ও রবি কিষাণের মতো তারকারাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতি গোটা অনুষ্ঠানে আরও বাড়তি বলিউডি আমেজ এনে দেয়।
নীতা আম্বানির সঙ্গে অমিতাভের আলাপচারিতা
অনুষ্ঠানের একটি বহুল আলোচিত ভিডিয়োতে অমিতাভ বচ্চনকে নীতা আম্বানির সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় ও আলাপচারিতা করতে দেখা যায়। নীতার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ছোট বউমা রাধিকা মার্চেন্ট আম্বানি। এই মুহূর্তগুলির ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপকভাবে শেয়ার হয়েছে এবং অনুষ্ঠানটির অন্যতম আলোচিত দৃশ্যে পরিণত হয়েছে।
প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠানে শাহরুখ খানের নাচে মাতলেন অতিথিরা
বিয়ের আগেই প্রাক-বিবাহ উদযাপনের একাধিক ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। বিশেষ করে শাহরুখ খানের নাচের ভিডিয়ো ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস তৈরি করে। সুপারস্টারকে তাঁর জনপ্রিয় গান ‘কোই মিল গয়া’-র তালে নাচতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, কনে রেবতী সুলে এবং বর সারং লাখানির সঙ্গেও নাচতে দেখা যায় তাঁকে। উপস্থিত অতিথিরা এই মুহূর্তকে অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
শাহরুখের সেই প্রাণবন্ত পারফরম্যান্সের ভিডিও ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ফ্যান পেজ এবং বিনোদনমূলক সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে ছড়িয়ে পড়েছে।
রাহুল বৈদ্যের পোস্টে উঠে এল স্মরণীয় সন্ধ্যার গল্প
অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন জনপ্রিয় গায়ক রাহুল বৈদ্য। পরে তিনি ইনস্টাগ্রামে অনুষ্ঠান ঘিরে একাধিক ছবি ও ভিডিও শেয়ার করেন। আরও একটি পোস্টে শাহরুখ খানের উপস্থিতি নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তিনি লেখেন, ‘গত রাতে কিং খান আমাদের মঞ্চে এসেছিলেন! রেবতী এবং সারং-এর জন্য কী অসাধারণ এক রাত!’
রাজনৈতিক মহারথীদের উপস্থিতি
এই বিয়েতে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বহু শীর্ষ নেতাকে দেখা যায়। উপস্থিত ছিলেন মোহন ভাগবত, রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে, রেবন্ত রেড্ডি, ডি. কে. শিবকুমার এবং ভগবন্ত মান-সহ একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।
রেবতী সুলে এবং সারং লাখানির বিয়ে শুধু দুই পরিবারের মিলন নয়, বরং দেশের তিনটি প্রভাবশালী ক্ষেত্র—চলচ্চিত্র, ব্যবসা এবং রাজনীতির এক বিরল মেলবন্ধনের সাক্ষী হয়ে থাকল। বচ্চন পরিবার, শাহরুখ খান, রণবীর কাপুর, নীতা আম্বানি, রাধিকা মার্চেন্ট আম্বানি থেকে শুরু করে দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More