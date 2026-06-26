Rhea Chakraborty: সুশান্ত এখন অতীত, ‘ডাইনির প্রতিশোধ’-এর হাত ধরে নতুন সফর শুরু রিয়ার

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর রিয়া চক্রবর্তী এবং তার ভাই শোভিক অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। রিয়া আবারও তাঁর খারাপ সময়ের কথা স্মরণ করে জানান যে তিনি কী অনুভব করছিলেন। রিয়া বলেন, তাঁর এবং তাঁর ভাইয়ের কাছে কোনও কাজ ছিল না। তাই তাঁরা নিজের একটি ব্র্যান্ড শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। রিয়া একটি জামাকাপড়ের ব্র্যান্ড শুরু করেছেন এবং এর নাম রেখেছেন 'চ্যাপ্টার ২'। তিনি জানান যে তিনি এই ব্র্যান্ডের নাম 'ডাইনির প্রতিশোধ' বা 'ব্ল্যাক শীপ' রাখতে চান।
কীভাবে শুরু হল রিয়ার জামা কাপড়ের ব্র্যান্ড?
'চ্যাপ্টার ২' এর উদ্বোধনে রিয়া চক্রবর্তী এবং তার ভাই শোভিক উপস্থিত হন। এ সময় তিনি তার ব্র্যান্ড 'চ্যাপ্টার ২' এর উদ্বোধনের কথা স্মরণ করে বলেন যে সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পরে তার কাছে কোনও অভিনয়ের প্রস্তাব ছিল না। একইভাবে শোভিকেরও কাজ ছিল না। তখন এই দুই ভাই-বোন একটি ব্র্যান্ড তৈরির সিদ্ধান্ত নেন যা অন্যদের ক্ষমতায়িত করতে পারে, এবং এই চিন্তা নিয়ে 'চ্যাপ্টার ২' এর সূচনা হয়।
রিয়া বলেন, ‘আমি ব্র্যান্ডের নাম ’ডাইনির প্রতিশোধ' রাখতে চেয়েছিলাম। আমি একদম নিশ্চিত ছিলাম এবং কুল টি-শার্ট ও মার্চেন্ডাইস তৈরি করার পরিকল্পনা করেছিলাম। সবাই আমাকে এতটি নেতিবাচক না হতে বলেছিল, কিন্তু আমি বলেছিলাম, এটা নেতিবাচক নয়, মজাদার। পরে আমার নাম হয় 'ব্র্যান্ডের নাম 'ব্ল্যাক শীপ' রাখি। আমি ব্ল্যাক শীপ লেখা ব্রেসলেটও বানিয়েছিলাম, কারণ এই সময় আমরা তেমন অনুভব করছিলাম। আমাদের মনে হচ্ছিল যে আমরা সমাজের 'ব্ল্যাক শীপ'।'
সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর রিয়া এবং তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ছিল। তাদের কারাগারেও যেতে হয়েছিল। কিন্তু গত বছর সিবিআই এই মামলায় ক্লোজার রিপোর্ট দাখিল করে এবং রিয়াকে সকল অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়। রিয়া চক্রবর্তী অনেক সময় বলেছিলেন যে পুরো ঘটনাটি তার মানসিক স্বাস্থ্যে কেমন প্রভাব ফেলেছে।
Home/Entertainment/Rhea Chakraborty: সুশান্ত এখন অতীত, ‘ডাইনির প্রতিশোধ’-এর হাত ধরে নতুন সফর শুরু রিয়ার