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    সোনমের দিদি রিয়া-র ১.৩৫ কোটি টাকার হিরের কানের দুল চুরি, মাথায় হাত কাপুরদের

    মেট গালার সফরে উধাও সোনম কাপুরের দিদি, অনিল কাপুরের বড় মেয়ে, রিয়া কাপুরের ১.৩৫ কোটি টাকার হিরের কানের দুল। পিছনে টিমেরই হাত? তদন্তে মুম্বই পুলিশ। 

    Jun 20, 2026, 12:14:29 IST
    By Tulika Samadder
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    বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুরের বোন ও চলচ্চিত্র নির্মাতা-স্টাইলিস্ট রিয়া কাপুরকে ঘিরে সামনে এল এক চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনা। নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত মেট গালায় অংশ নিতে যাওয়ার সময় তাঁর দলের সঙ্গে থাকা ১.৩৫ কোটি টাকা মূল্যের দুটি দামি হিরে ও পান্নাখচিত কানের দুল রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। ঘটনায় ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে মুম্বাই পুলিশ।

    রিয়া কাপুর।
    রিয়া কাপুর।

    নিউইয়র্কে পৌঁছেই সামনে আসে চুরির ঘটনা

    পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৯ এপ্রিল নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত মেট গালায় যোগ দেওয়ার জন্য রিয়া কাপুর এবং তাঁর টিম মুম্বাই থেকে রওনা দেন। অনুষ্ঠানের জন্য মুম্বইয়ের দুই নামী গয়না সংস্থা— মেহতা জুয়েলার্স এবং গোয়েঙ্কা জুয়েলার্স থেকে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল দুটি মূল্যবান কানের দুল।

    রিয়ার দীর্ঘদিনের মেকআপ আর্টিস্ট সাভলিন সিং ওই গয়নাগুলি নিজের হ্যান্ডব্যাগে রেখেছিলেন। ২৮ এপ্রিল নিউ ইয়র্কের জন এফ. কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছে দলটি দ্য পিয়ের হোটেলে ওঠে। পরে গয়না হস্তান্তরের জন্য বাক্স খুলতেই দেখা যায়, দুটি বাক্সই খালি।

    চুরি যাওয়া গয়নার মূল্য ১.৩৫ কোটি টাকা

    নিখোঁজ গয়নাগুলির মধ্যে ছিল মেহতা জুয়েলার্সের ৬৬ লক্ষ টাকা মূল্যের পান্না ও হিরে খচিত সোনার কানের দুল এবং গোয়েঙ্কা জুয়েলার্সের ৬৯ লক্ষ টাকা মূল্যের জাম্বিয়ান পান্না বসানো সোনার কানের দুল। সব মিলিয়ে চুরি হওয়া গয়নার মোট মূল্য দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.৩৫ কোটি টাকা।

    অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর

    মুম্বইয়ে ফিরে এসে সাভলিন সিং সাহার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর ৩০৩(২) ধারায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করেছে পুলিশ। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ঘটনার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

    কোথায় ঘটল চুরি? খুঁজছে পুলিশ

    তদন্তকারীরা এখন মুম্বই বিমানবন্দর, এমিরেটসের বিমানযাত্রা, দুবাই ট্রানজিট এবং নিউ ইয়র্কের হোটেল— পুরো যাত্রাপথের সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য তথ্য পরীক্ষা করছেন।

    পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, চুরিটি মুম্বই বিমানবন্দরে, উড়ানের সময় অথবা নিউ ইয়র্কে পৌঁছানোর পর— যেকোনও পর্যায়ে ঘটতে পারে। ঠিক কোথায় এবং কীভাবে কোটি টাকার গয়না উধাও হল, সেই রহস্য ভেদ করাই এখন তদন্তকারীদের প্রধান লক্ষ্য।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/সোনমের দিদি রিয়া-র ১.৩৫ কোটি টাকার হিরের কানের দুল চুরি, মাথায় হাত কাপুরদের
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