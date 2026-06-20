সোনমের দিদি রিয়া-র ১.৩৫ কোটি টাকার হিরের কানের দুল চুরি, মাথায় হাত কাপুরদের

সোনমের দিদি রিয়া-র ১.৩৫ কোটি টাকার হিরের কানের দুল চুরি, মাথায় হাত কাপুরদের
মেট গালার সফরে উধাও সোনম কাপুরের দিদি, অনিল কাপুরের বড় মেয়ে, রিয়া কাপুরের ১.৩৫ কোটি টাকার হিরের কানের দুল। পিছনে টিমেরই হাত? তদন্তে মুম্বই পুলিশ।
বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুরের বোন ও চলচ্চিত্র নির্মাতা-স্টাইলিস্ট রিয়া কাপুরকে ঘিরে সামনে এল এক চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনা। নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত মেট গালায় অংশ নিতে যাওয়ার সময় তাঁর দলের সঙ্গে থাকা ১.৩৫ কোটি টাকা মূল্যের দুটি দামি হিরে ও পান্নাখচিত কানের দুল রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। ঘটনায় ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে মুম্বাই পুলিশ।
নিউইয়র্কে পৌঁছেই সামনে আসে চুরির ঘটনা
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৯ এপ্রিল নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত মেট গালায় যোগ দেওয়ার জন্য রিয়া কাপুর এবং তাঁর টিম মুম্বাই থেকে রওনা দেন। অনুষ্ঠানের জন্য মুম্বইয়ের দুই নামী গয়না সংস্থা— মেহতা জুয়েলার্স এবং গোয়েঙ্কা জুয়েলার্স থেকে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল দুটি মূল্যবান কানের দুল।
রিয়ার দীর্ঘদিনের মেকআপ আর্টিস্ট সাভলিন সিং ওই গয়নাগুলি নিজের হ্যান্ডব্যাগে রেখেছিলেন। ২৮ এপ্রিল নিউ ইয়র্কের জন এফ. কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছে দলটি দ্য পিয়ের হোটেলে ওঠে। পরে গয়না হস্তান্তরের জন্য বাক্স খুলতেই দেখা যায়, দুটি বাক্সই খালি।
চুরি যাওয়া গয়নার মূল্য ১.৩৫ কোটি টাকা
নিখোঁজ গয়নাগুলির মধ্যে ছিল মেহতা জুয়েলার্সের ৬৬ লক্ষ টাকা মূল্যের পান্না ও হিরে খচিত সোনার কানের দুল এবং গোয়েঙ্কা জুয়েলার্সের ৬৯ লক্ষ টাকা মূল্যের জাম্বিয়ান পান্না বসানো সোনার কানের দুল। সব মিলিয়ে চুরি হওয়া গয়নার মোট মূল্য দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.৩৫ কোটি টাকা।
অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর
মুম্বইয়ে ফিরে এসে সাভলিন সিং সাহার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর ৩০৩(২) ধারায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করেছে পুলিশ। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ঘটনার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
কোথায় ঘটল চুরি? খুঁজছে পুলিশ
তদন্তকারীরা এখন মুম্বই বিমানবন্দর, এমিরেটসের বিমানযাত্রা, দুবাই ট্রানজিট এবং নিউ ইয়র্কের হোটেল— পুরো যাত্রাপথের সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য তথ্য পরীক্ষা করছেন।
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, চুরিটি মুম্বই বিমানবন্দরে, উড়ানের সময় অথবা নিউ ইয়র্কে পৌঁছানোর পর— যেকোনও পর্যায়ে ঘটতে পারে। ঠিক কোথায় এবং কীভাবে কোটি টাকার গয়না উধাও হল, সেই রহস্য ভেদ করাই এখন তদন্তকারীদের প্রধান লক্ষ্য।
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