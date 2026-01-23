Edit Profile
    'অভিনয় জানতেন না…', জনের ব্যাপারে কেন এমন মন্তব্য করেছেন বাঙালি অভিনেত্রী রিমি সেন?

    হেরা ফেরি, হাঙ্গামা এবং গোলমালের মতো ছবিতে রিমি সেন এক সময় অভিনয় করেছিলেন। যদিও চলচ্চিত্র জগৎ বর্তমানে দূরে নায়িকা। তিনি এখন একটি রিয়েল এস্টেট ব্যবসা করেন। তবে রিমি সম্প্রতি তাঁর ‘ধুম’-এর সহ-অভিনেতা জন আব্রাহাম সম্পর্কে একটি মন্তব্যের জন্য খবরে রয়েছেন।

    Published on: Jan 23, 2026 10:30 AM IST
    By Sayani Rana
    হেরা ফেরি, হাঙ্গামা এবং গোলমালের মতো ছবিতে রিমি সেন এক সময় অভিনয় করেছিলেন। যদিও চলচ্চিত্র জগৎ বর্তমানে দূরে নায়িকা। তিনি এখন একটি রিয়েল এস্টেট ব্যবসা করেন। তবে রিমি সম্প্রতি তাঁর ‘ধুম’-এর সহ-অভিনেতা জন আব্রাহাম সম্পর্কে একটি মন্তব্যের জন্য খবরে রয়েছেন।

    'অভিনয় জানতেন না…', জনের ব্যাপারে কেন এমন মন্তব্য করেছেন বাঙালি অভিনেত্রী রিমি?
    'অভিনয় জানতেন না…', জনের ব্যাপারে কেন এমন মন্তব্য করেছেন বাঙালি অভিনেত্রী রিমি?

    বিল্ডক্যাপসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কথা বলতে গিয়ে রিমি বলেন, ‘জন তাঁর ক্যারিয়ারের শুরুতে একজন মডেল ছিলেন। তিনি অভিনয় জানতেন না, এবং দর্শকরা এটা নিয়ে কথা বলতেন। কিন্তু জন কখনও কিছু বলেননি।’

    রিমি আরও বলেন, ‘জন এমন চরিত্র বেছে নিতেন যেখানে খুব বেশি অভিনয়ের প্রয়োজন হত না, বেশিরভাগই অ্যাকশন ছবি। তিনি এমন ছবি করতেন যেখানে তাঁকে ভালো দেখাত, আর তা থেকে দর্শকরা তাঁর অভিনয়ের অভাব নিয়ে প্রশ্নও তুলতেন না। তিনি একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান অভিনেতা।’

    রিমি আরও বলেন, ‘যখন জন জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মানুষ ওঁকে চিনতে শুরু করে, তখন তিনি ধীরে ধীরে অভিনয়ে আরও দক্ষ হয়ে ওঠেন। ক্যামেরার সামনে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এরপর, তিনি এমন চরিত্র বাছতে শুরু করেন যেখানে তিনি অভিনয় করতে পারেন। তিনি তাঁর সীমাবদ্ধতাগুলি জানতেন।’

    রিমি বলেন, ‘আমি ওঁকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনি এবং আমার মনে হয় সে একজন বুদ্ধিমান অভিনেতা। সে একজন ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে, প্রযোজনায় প্রবেশ করে এবং বেশ কয়েকটি হিট ছবি উপহার দেয়।’

    রিমি বিনোদন জগৎ ছেড়ে দুবাইতে নতুন জীবন শুরু করার কথাও ভাগ করে নেন। তিনি বলেন, ‘দুবাই খুবই ওয়েলকামিং একটি শহর, যে কারণে এখানকার জনসংখ্যার ৯৫% প্রবাসী, বাকিরা আমিরাতের নাগরিক।’

    কাজের সূত্রে জনকে শেষ দেখা গিয়েছিল গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত 'তেহরান' ছবিতে। তিনি এখন রোহিত শেট্টির সঙ্গে একটি ছবিতে অভিনয়ও করছিলেন। ছবিটি মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাকেশ মারিয়ার জীবনের উপর ভিত্তি করে তৈরি বলে জানা গিয়েছে।

