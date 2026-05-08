    Neetu Kapoor: ‘ঋদ্ধিমা অভিনেত্রী হলে ঋষি আত্মহত্যা করতেন!’ স্বামীকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য নীতু কাপুরের

    Neetu Kapoor: ঋদ্ধিমা কাপুর সাহানি তার মা নীতু কাপুরের আসন্ন ছবি 'দাদী কি শাদী'-তে বলিউডে অভিষেক করছেন। এর আগে তাকে নেটফ্লিক্সের শো 'ফ্যাবুলাস লাইভস ভার্সেস বলিউড ওয়াইভস'-এ প্রথম দেখা গিয়েছিল।

    May 8, 2026, 16:20:44 IST
    By Swati Das Banerjee
    Neetu Kapoor: কাপুর পরিবার বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক অমূল্য রত্ন উপহার দিয়েছে। পৃথ্বীরাজ কাপুর, রাজ কাপুর এবং ঋষি কাপুর থেকে শুরু করে এই পরিবারের অনেক প্রজন্ম বহু বছর ধরে এই ইন্ডাস্ট্রিতে রাজত্ব করেছে। করিশ্মা কাপুর ছিলেন এই পরিবারের প্রথম মেয়ে যিনি চলচ্চিত্রে কাজ করেছিলেন। তার পরে করিনা কাপুর এটি এগিয়ে নিয়ে যান। অন্যদিকে রণবীর কাপুরের বোন ঋদ্ধিমা কাপুর সাহানি বহু বছর ধরে নিজেকে শোবিজ থেকে দূরে রেখেছিলেন। তবে, এখন ৪৫ বছর বয়সে ঋদ্ধিমা অভিনয় জগতে পা রেখেছেন। কিন্তু ঋদ্ধিমার বাবা অর্থাৎ অভিনেতা ঋষি কাপুর চাননি যে তিনি চলচ্চিত্রে কাজ করুন।

    ‘ঋদ্ধিমা অভিনেত্রী হলে ঋষি আত্মহত্যা করতেন!’ বিস্ফোরক নীতু কাপুর

    ঋদ্ধিমা কাপুর সাহানি তার মা নীতু কাপুরের আসন্ন ছবি 'দাদী কি শাদী' থেকে বলিউডে অভিষেক করছেন। এর আগে তাকে নেটফ্লিক্সের শো 'ফ্যাবুলাস লাইভস ভার্সেস বলিউড ওয়াইভস'-এ প্রথম দেখা গিয়েছিল। ঋদ্ধিমা সবসময়ই প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতেন। এই শোতে তাকে বেশ পছন্দ করা হয়েছিল। এখন ভক্তরা তাকে 'দাদী কি শাদী'-তে অভিনয় করতে দেখার জন্য খুবই উত্তেজিত।

    ঋষি কাপুরের আত্মজীবনী 'খুল্লাম খুল্লা'-তে নীতু বলেছিলেন যে ঋদ্ধিমা কাপুর ইচ্ছাকৃতভাবে অভিনেত্রী না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নীতু বলেছিলেন, 'ঋদ্ধিমা এই ভাবনা নিয়ে বড় হয়েছিল যে যদি সে কখনও তার বাবার কাছে বলত যে সে অভিনেত্রী হতে চায়, তাহলে তিনি আত্মহত্যা করতেন।'

    নীতু আরও বলেছিলেন, ‘ও খুব প্রতিভাবান এবং সুন্দরী মেয়ে। সে একজন দুর্দান্ত অনুকরণকারী এবং যে কোনও অভিনেত্রীকে টেক্কা দিতে পারত। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই সে জানত যে যদি সে অভিনেত্রী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তবে তার বাবার কতটা খারাপ লাগবে। তিনি অভিনেত্রীদের সম্পর্কে খারাপ ভাবেন না বা তিনি মনে করেন না যে মেয়েদের চলচ্চিত্রে কাজ করা উচিত নয়, তবে তিনি তার স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে খুব বেশি সুরক্ষামূলক ছিলেন।’

    অভিনেত্রী জানান, আমার স্বামীর ভয় ছিল যে মেয়ে কোথাও ফেঁসে না যায়। এর কারণ হল এটি যতটা গ্ল্যামারাস, ততটাই চ্যালেঞ্জিং। স্টারডমের ডার্ক সাইড তার স্বামীকে বিরক্ত করত এবং তিনি চাননি যে তার মেয়ে এতে ফেঁসে যাক। তিনি বলেছিলেন যে এই উদ্বেগ ঋদ্ধিমার বড় হওয়া পর্যন্ত তার সাথে ছিল, যতক্ষণ না সে ভরতকে বিয়ে করে। মেয়ের বিয়ের পর ঋষি স্বস্তি পেয়েছিলেন এবং ঋদ্ধিমার সাথে তার সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয়েছিল।

    ঋদ্ধিমা কি করেন?

    ঋদ্ধিমা কাপুর সাহানি দিল্লির একজন বিখ্যাত ফ্যাশন এবং জুয়েলারি ডিজাইনার এবং উদ্যোক্তা। তিনি তার জুয়েলারি লাইন, 'R জুয়েলারি' চালান। ঋদ্ধিমা সোশ্যাল মিডিয়াতেও খুব সক্রিয় থাকেন। তিনি প্রায়ই তার ফটোশুটের ছবি এবং ভিডিও পোস্ট করে ভক্তদের সাথে যুক্ত থাকেন।

    দাদী কি শাদী প্রসঙ্গে

    'দাদী কি শাদী' একটি ফ্যামিলি এন্টারটেইনার মুভি। আশিস আর মোহন-এর পরিচালনায় নির্মিত এই ছবিতে নীতু সিং, কপিল শর্মা, আর. শরৎকুমার, সাদিয়া খাতিব এবং অন্যান্য শিল্পীরা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। শুধু ঋদ্ধিমা নন, এই ছবিতে নীতু ও ঋষির নাতনি সামাইরা সাহানিও বলিউডে অভিষেক করবেন। তিনি একটি ক্যামিও চরিত্রে দেখা দেবেন। ‘দাদী কি শাদী’ শুক্রবার ৮ মে, ২০২৬ ​​থিয়েটারে মুক্তি পেতে চলেছে।

