Rishi Kapoor: মেকআপে চেনাই যায়নি ঋষি কপুরকে, পুরুষ শৌচাগারে ঢুকতেই তেড়ে আসে লোকজন!

Rishi Kapoor: মেকআপে চেনাই যায়নি ঋষি কপুরকে, পুরুষ শৌচাগারে ঢুকতেই তেড়ে আসে লোকজন!
Rishi Kapoor: ঋষি কাপুরের 'রফু চক্কর' ছবির একটি ঘটনা যা শুনলে আপনিও অবাক হবেন। এই সময় ঋষি মেয়েদের পোশাকে পুরুষদের শৌচাগারে ঢুকে পড়েছিলেন।
Rishi Kapoor: ঋষি কাপুর তার কেরিয়ারে অনেক অসাধারণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অভিনেতার রূপে মেয়েরা মুগ্ধ ছিল। কিন্তু একবার নাকি ঋষি কাপুরকে মেয়েদের সাজে সেজে বের হতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, একবার তাকে শৌচাগারে যেতে হয়েছিল, তাও মেয়েদের সাজে। এরপর যা ঘটেছিল তা কেউ ভাবেনি, এমনকি ঋষি কাপুর নিজেও ভাবেননি।
কেন মেয়েদের পোশাকে শৌচাগারে গিয়েছিলেন ঋষি কাপুর?
'রফু চক্কর' ছবিতে ঋষি কাপুর তাঁর চরিত্রের জন্য মেয়েদের সাজে সেজেছিলেন। তখনই অভিনেতার শৌচাগারে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। ঋষি তো আর মেয়েদের টয়লেটে যেতে পারেন না, তাই তিনি পুরুষদের শৌচাগারে যান। কিন্তু সেখানে মেয়েদের পোশাকে ঋষি কাপুরকে দেখে লোকে তাকে মেয়েই ভেবে নেয়। শৌচাগারে থাকা লোকেরা লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল।
অভিনেতা নিজেই তাঁর বইতে এই ঘটনা শেয়ার করেছিলেন। তিনি বলেন যে শৌচাগারে থাকা সেই বিদেশি লোকেরা তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। শুধু তাই নয়, খুঁজতে খুঁজতে যখন তারা সেটের কাছে পৌঁছায়, তখন তাঁরা জানতে পারেন যে যাকে তাঁরা খুঁজছেন, সে তো ঋষি কাপুর।
চাইল্ড আর্টিস্ট হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু
ঋষি কাপুর তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন একজন চাইল্ড আর্টিস্ট হিসেবে ১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'মেরা নাম জোকার' ছবিতে। এই ছবিটি তার বাবা রাজ কাপুর পরিচালনা করেছিলেন। এই ছবির জন্য ঋষি কাপুর সেরা চাইল্ড আর্টিস্ট হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন।
নায়ক হিসেবে প্রথম ছবি
ঋষি কাপুর প্রধান অভিনেতা হিসেবে 'ববি' ছবিতে অভিনয় করেন, যেখানে তার বিপরীতে ডিম্পল কাপাডিয়া ছিলেন। এরপর তিনি 'খেল খেল মে', 'রফু চক্কর', 'কভি কভি', 'লাইলা মজনু', 'অমর আকবর অ্যান্থনি', 'বদলাতে রিশতে', 'কর্জ', 'নসিব', 'প্রেম রোগ', 'চাঁদনী', 'আজুবা', 'হিনা', 'দিওয়ানা', 'বোল রাধা বোল', 'দামিনী', 'ইয়ারানা', 'নমস্তে লন্ডন', 'দিল্লি ৬', 'লাভ আজ কাল', 'অগ্নিপথ', 'হাউসফুল ২', 'কাপুর অ্যান্ড সন্স' ছবিতে কাজ করেছেন। তার শেষ ছবি ছিল 'শর্মাজি নমকিন'।
সিনেমায় অভিনয় করতে গিয়েই ঋষি কাপুর তার সহ-অভিনেত্রী নিতু কাপুরের প্রেমে পড়েন এবং দুজনে বিয়ে করেন। বিয়ের পর নিতু সিনেমা জগতে কাজ ছেড়ে দেন। তিনি শুধু পরিবারকেই সামলাতেন। ২০১৮ সালে ঋষি কাপুরের ক্যানসার ধরা পড়ে এবং এরপর তিনি নিউ ইয়র্কে চিকিৎসা করান। এই রোগের সাথে ২ বছর লড়াই করার পর ২০২০ সালে তিনি মারা যান।