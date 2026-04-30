Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Riteish Deshmukh: ‘আমাকে ছবিতে রাখতেই হবে…’, রাজা শিবাজি-তে অভিনয় করার জন্য রিতেশকে যা বলেন সলমন

    Riteish Deshmukh: রিতেশ দেশমুখ পরিচালক হিসেবে 'রাজা শিবাজি' সিনেমা নিয়ে আসছেন। এই ছবিতে তিনিও অভিনয় করছেন। তবে এতে সলমন খানের একটি বিশেষ চরিত্রও রয়েছে।

    Apr 30, 2026, 18:25:47 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Riteish Deshmukh: কিছুদিনের মধ্যেই রিতেশ দেশমুখ আসছেন 'রাজা শিবাজি' সিনেমা নিয়ে । এই ছবিতে তিনি শুধু অভিনয়ই করছেন না, তিনি এটি পরিচালনাও করেছেন। ছবিতে রিতেশের সঙ্গে রয়েছেন অভিষেক বচ্চন, সঞ্জয় দত্ত, জেনেলিয়া ডিসুজা, ফারদিন খান, বিদ্যা বালান। অন্যদিকে, সলমন খানের একটি বিশেষ ক্যামিও রয়েছে। তবে এই ক্যামিও চরিত্রের জন্য সলমন নিজেই এগিয়ে এসেছিলেন কথা বলতে।

    রাজা শিবাজি-তে অভিনয় করার জন্য রিতেশকে যা বলেন সলমন
    এনডিটিভি-র সঙ্গে কথা বলার সময় রিতেশ বলেন, ‘উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমি কবে শুটিং শুরু করছি। আমি বলেছিলাম, এই মাস থেকেই। তারপর উনি জিজ্ঞাসা করেন যে ছবিতে আমার চরিত্র কী?’ রিতেশ যখন বলেন যে তিনি সলমনের জন্য কোনও চরিত্রের কথা ভাবেননি, তখন তিনি বলেন, ‘না না, তুমি আমায় ছাড়া সিনেমা বানাতে পারবে না। আমাকে ছবিতে রাখতেই হবে।’

    রিতেশ জানান যে কীভাবে সলমন আগেও তাঁর ছবি 'বেদ' এবং 'লাই ভারী'-তে বিশেষ ক্যামিও দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, যখন আমি 'লাই ভারী' করেছিলাম, সলমন খান তাতে ছিলেন। সেই সময় তিনি অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি দৃশ্যটি করতে চান। যখন আমি 'বেদ'-এর কাজ করছিলাম, আমি বলেছিলাম যে ভাই, আমাকে আপনার সাথে দেখা করতে হবে। তিনি বলেছিলেন, ‘ডান’, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘কখন?’ তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘কোন চরিত্রের জন্য?’ তিনি শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে শুটিং কত দিনের? আমি বলেছিলাম ২ দিন এবং তিনি বলেছিলেন, ‘ডান’।

    উল্লেখ্য, রিতেশ তাঁর 'রাজা শিবাজি' ছবিটি নিয়ে খুবই উত্তেজিত। এই ছবি নিয়ে বেশ জল্পনাও রয়েছে। কিছুদিন আগে এর ট্রেলার মুক্তি পেয়েছিল যা বেশ আলোচিত হয়েছিল। এই ছবির মাধ্যমে রিতেশ এবং জেনেলিয়ার ছেলে রাহেলও অভিনয়ে অভিষেক করছে।

    'রাজা শিবাজি' ছবির বক্স অফিস ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বললে, ট্রেড অ্যানালিস্টদের মতে, এই ছবিটি উদ্বোধনী আয় দিয়ে মারাঠি সিনেমার বক্স অফিস রেকর্ড ভাঙতে পারে। এমন রিপোর্ট রয়েছে যে এই ছবিটি প্রথম দিনে মারাঠি ভাষায় ৬-৭ কোটি টাকা আয় করতে পারে। এই ছবিটি নিয়ে হিন্দি ভাষায় তেমন আশা নেই। মনে করা হচ্ছে যে এই ছবিটি প্রথম দিনে হিন্দি ভাষায় ১ কোটি টাকা আয় করতে পারে। ছবির অগ্রিম বুকিং ৯০ শতাংশ মারাঠি ভাষা থেকে। ভারতে ছবিটি প্রথম দিনে নেট ৮-৯ কোটি টাকা আয় করতে পারে অথবা ১০ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes