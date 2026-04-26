Riteish Deshmukh: শিবাজী মহারাজকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য ধীরেন্দ্রর, পালটা জবাব রিতেশের

Riteish Deshmukh: ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্প্রতি ছত্রপতি শিবাজী মহারাজকে নিয়ে একটি গল্প বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি তাঁর মুকুট সন্ত রামদাসকে দিয়েছিলেন। ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর এই মন্তব্যে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। এবার রীতেশ দেশমুখ এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন।
Riteish Deshmukh: বলিউড অভিনেতা রিতেশ দেশমুখ আজ, অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল, তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে কারও নাম উল্লেখ না করে, ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী (বাঘেশ্বর বাবা)-র শিবাজী মহারাজ সম্পর্কিত কিছু মন্তব্যের জেরে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিয়ে মুখ খুলেছেন। সম্প্রতি ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী একটি অনুষ্ঠানে একটি গল্প বলেছিলেন। সেই গল্প অনুসারে, শিবাজী মহারাজ তাঁর মুকুট সন্ত রামদাসকে দিয়েছিলেন। এবার রিতেশ এই কথাগুলোকে মনগড়া বলে অভিহিত করে বলেছেন যে এটি অগ্রহণযোগ্য এবং ক্ষোভ উদ্রেককারী।
রিতেশ দেশমুখ কী বললেন?
অভিনেতা এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে রিতেশ দেশমুখ মারাঠি ভাষায় পোস্ট করেছেন। তিনি লিখেছেন - যখন কেউ এসে আমাদের দেবতা সম্পর্কে বিকৃত এবং অযৌক্তিক কথা ছড়ায়, তখন একজন শিবপ্রেমী এবং শিবভক্ত হিসেবে এটি অত্যন্ত অগ্রহণযোগ্য এবং ক্ষোভ উদ্রেককারী। তাদের সীমাবদ্ধ করার এই বৃথা প্রচেষ্টা সময়ের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যেভাবে সহ্যাদ্রি পর্বতমালা লক্ষ লক্ষ বছর আগে অস্তিত্বে ছিল, সেভাবেই 'সেই' নাম আগামী লক্ষ লক্ষ বছর ধরে টিকে থাকবে। আর সেই নাম হল ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ।
ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীর কোন মন্তব্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল?
নাগপুরে একটি অনুষ্ঠানে ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী বলেছিলেন, 'ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি তাঁর মুকুট সন্ত রামদাসকে দিয়েছিলেন।' ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর এই মন্তব্যের পর অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। রিতেশ দেশমুখের পোস্টে মন্তব্য করেও লোকেরা ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর মন্তব্যের প্রতি তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।
সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা কী বললেন?
রিতেশ দেশমুখের পোস্টে একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন - ‘ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী যা বলেছেন তা বাজে কথা এবং এর বিরুদ্ধে কথা বলা খুবই জরুরি।’ অন্য একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন - ‘দুঃখের বিষয় যে ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীকে লোকে শোনে এবং তাঁর এই ধরনের কথাকে উৎসাহিত করে।’ একজন লিখেছেন - ‘রিতেশ, আপনি এখন সিনেমা করছেন, তাই আপনি শিবাজী মহারাজের বিরুদ্ধে বলা কথায় আওয়াজ তুলেছেন। যদি আপনি সবসময় এমন করতেন।’
কবে মুক্তি পাচ্ছে রিতেশ দেশমুখের সিনেমা?
রিতেশ দেশমুখের কথা বলতে গেলে, তিনি শীঘ্রই 'রাজা শিবাজী' সিনেমায় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। এই সিনেমাটি ১ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। সিনেমায় রিতেশ দেশমুখের স্ত্রী জেনেলিয়া ডিসুজা-কেও দেখা যাবে। অভিনয়ের পাশাপাশি রীতেশ সিনেমাটি পরিচালনাও করেছেন।