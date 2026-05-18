    যুজবেন্দ্রকে আনফলো করার বিষয়ে মুখ খুললেন মাহভাশ! নস্যাৎ করলেন প্রেমের গুঞ্জনও

    May 18, 2026, 08:50:52 IST
    By Sayani Rana
    গত বছর আরজে মাহভাশএবং ভারতীয় ক্রিকেটার যুজবেন্দ্র চাহালের মধ্যে প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও এই জুটি কখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁদের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি এবং ক্রমাগত একে অপরকে বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিয়ে এসেছেন। তবে চলতি বছরের জানুয়ারিতে তাঁরা একে অপরকে আনফলো করেন। এখন, কয়েক মাস পরে, মাহভাশ অবশেষে পিঙ্কভিলার পডকাস্টে তাঁদের বর্তমান সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন।

    তিনি বলেন, ‘মানুষের ছোটখাটো বিষয় নিয়ে হইচই করার অভ্যাস আছে। আপনি যখন এর মধ্যে দিয়ে যাবেন, তখন দেখবেন এটা তেমন বড় কোনও ব্যাপার নয়। যেমন, দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল এবং তাঁরা একে অপরকে আনফলো করেছে। আর ব্যাপারটা সেখানেই শেষ। আসলে, যখন আপনি বন্ধুদের সঙ্গে একেবারে আজেবাজে কথা বলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, তখন তাঁদের প্রতি আপনার কোনও বিদ্বেষ রাখা উচিত নয়। তাই আমি সবসময় ওঁর জন্য শুভকামনা জানাবো এবং আমার শুভকামনা সব সময় ওঁর সঙ্গে থাকবে। এর মধ্যে এমন বড় কোনও ব্যাপার নেই।’

    কিন্তু কোনও এক সময়ে কি তাঁরা দু'জন বন্ধুর থেকে বেশি কিছু ছিলেন? এর উত্তরে মাহভাশ বলেন, ‘না, ব্যাপারটা কখনওই তেমন ছিল না। আমি ওঁর একজন ভালো বন্ধু ছিলাম। সেই সময়ে ওঁর একজন ভালো বন্ধুর প্রয়োজন ছিল। তাই আমরা সবাই শুধু ওঁর আইপিএল মৌসুমটা শেষ করার দিকেই মনোযোগ দিচ্ছিলাম। আমি ওঁর পাশে একজন সাপোর্ট সিস্টেম হিসেবে ছিলাম। এখন থেকেও আমাদের দেখা হবে আগের মতোই। আমি নির্ভয়ে ওঁর পাশে থাকব।’

    চাহালের ধনশ্রী ভার্মার সঙ্গে বহুল আলোচিত বিবাহবিচ্ছেদের পর থেকেই চাহাল ও মাহভাশ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। চাহালের প্রাক্তন স্ত্রী ধনশ্রী ভার্মার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের জল্পনার মধ্যেই তাঁদের একসঙ্গে দেখা যাওয়ার পর দু'জনের মধ্যে প্রেমের গুঞ্জন প্রথম সামনে আসে। সে সময় মাহভাশ এই খবর উড়িয়ে দিয়ে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে তাঁরা কেবলই বন্ধু।

    তবে, দুবাইতে তাঁদের একসঙ্গে একটি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ম্যাচে দেখা যাওয়ার পর গুঞ্জনটি আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। চাহাল তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত করার পরপরই, তাঁকে মাহভাশের সঙ্গে দেখা যায়, আইপিএল ম্যাচে মাহভাশ তাঁর পাশে ছিলেন। তবে তাদের সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা যতই জোরালো হোক না কেন, তাঁরা দুজনেই বারবার বলে গিয়েছেন যে তাদের মধ্যে কোনও প্রেমের সম্পর্ক নেই।

    ২০২০ সালে চাহাল, ধনশ্রী ভার্মার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ২০২৪ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয় এবং গত বছর তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়।

