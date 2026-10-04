‘ইন্ডিয়ান টিভি ডাস্টবিন মিডিয়াম’— বক্তব্যের ব্যাখ্যা! ব্যক্তিগত আক্রমণের কড়া জবাব দিলেন রোহিত রায়

‘ইন্ডিয়ান টিভি ডাস্টবিন মিডিয়াম’— বক্তব্যের ব্যাখ্যা! ব্যক্তিগত আক্রমণের কড়া জবাব দিলেন রোহিত রায়
কেন ভারতীয় টেলিভিশনকে ‘ডাস্টবিন মিডিয়াম’ বলে অভিহিত করেছেন তিনি? নিজের মন্তব্য়ের সাফাই দিলেন রোহিত রায়।
ভারতীয় ছোট পর্দা (Indian Television) নিয়ে সম্প্রতি দেওয়া এক বিতর্কিত মন্তব্যের কারণে তীব্র কটাক্ষের মুখে পড়েছিলেন প্রবীণ অভিনেতা রোহিত রায় (Rohit Roy)। টিভি ইন্ডাস্ট্রিকে ‘ডাস্টবিন মিডিয়াম’ (Dustbin medium) হিসেবে আখ্যা দেওয়া নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার পর অবশেষে মুখ খুললেন তিনি।
সংবাদ সংস্থা এএনআই (ANI)-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রোহিত স্পষ্ট জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি না বুঝে এবং কেবল ‘ক্লিকবেট’ শিরোনাম দেখে জুনিয়র শিল্পীরা তাঁর ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণ চালিয়েছেন।
‘ডাস্টবিন মিডিয়াম’ শব্দটির প্রকৃত অর্থ কী?
রোহিত জানান, তিনি নিজেও একজন টিভি অভিনেতা এবং দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে এই ইন্ডাস্ট্রির সমৃদ্ধির জন্য লড়াই করছেন। তিনি কোনো অভিনেতা, নির্দেশক বা প্রযোজককে অপমান করার উদ্দেশ্যে এ কথা বলেননি।
নিজের মন্তব্যের স্পষ্টীকরণ দিয়ে রোহিত বলেন, যখন আমি ‘ডাস্টবিন মিডিয়াম’ বলি, তার অর্থ হলো আমরা যা খুশি বানিয়ে টিভিতে পরিবেশন করছি এবং ভাবছি দর্শক তা গিলে নেবে। যাঁরা সৃজনশীল কাজ ভালোবাসেন এবং টিভির উন্নতি চান, তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে বর্তমানে আমরা যে ধরনের কনটেন্ট তৈরি করছি তা মোটেও মানসম্মত নয়।'
তিনি আরও যোগ করেন, বর্তমান কনটেন্টের নিম্নমানের কারণেই দর্শকরা আজ ওটিটি (OTT) প্ল্যাটফর্মের দিকে ঝুঁকেছেন।
জুনিয়র অভিনেতাদের ব্যক্তিগত আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ
সাক্ষাৎকারের মূল বিষয়বস্তু না বুঝে বা কথাটির পেছনের প্রেক্ষাপট না জেনেই সোশ্যালে ক্ষোভ প্রকাশ করা কনিষ্ঠ অভিনেতাদের কড়া সমালোচনা করেন রোহিত।
তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে যেকোনো ব্যক্তির ভিন্ন মতামত থাকতেই পারে, কিন্তু না বুঝে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা অনুচিত। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, তাঁর সমালোচনা করা কয়েকজন অভিনেতা টিভিতে ততটাও কষ্ট বা পরিশ্রম করেননি, যতটা তিনি গত তিন দশকে করেছেন।
মূল বিতর্কটি কোথায় শুরু হয়েছিল?
গত মাসে ‘কিন্ডল কাস্ট’ (Kindle Cast) ইউটিউব চ্যানেলে এক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় টিভির বর্তমান অবস্থা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রোহিত আফসোস প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আজকের দিনে ভারতীয় টিভিতে একঘেয়ে ও একই ধরনের কনটেন্ট বারবার তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে সৃজনশীলতার চরম অভাব রয়েছে। আজকের পেপারের মতো কালকেই মানুষ টিভির গল্প ভুলে যায়, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।
রোহিত রায়ের কাজের আপডেট
গত ৩০ বছরে ‘স্বাভিমান’, ‘কুসুম’, ‘ভাবি’-র মতো একাধিক কালজয়ী ধারাবাহিকে অভিনয় করে পরিচিতি পেয়েছেন রোহিত। বড় পর্দায় ‘কাবিল’, ‘এলওসি কারগিল’ ও ‘ফ্যাশন’-এর মতো সিনেমায় তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। সম্প্রতি তাঁকে নেটফ্লিক্সের নতুন সিরিজ ‘চুম্বক’ (Chumbak)-এ নীনা গুপ্তা, হেলেনি শাহ, অর্জুন বিজলানিদের সাথে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More