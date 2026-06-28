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    Rohit Shetty: ফের হুমকি রোহিতকে, চাওয়া হল মোটা টাকা, নেপথ্যে রয়েছে কে?

    Rohit Shetty: রোহিত শেট্টিকে আবারও মৃত্যুর হুমকি দেওয়া হল। পরিচালককে ফোন করে সতর্ক করা হয়েছে যে যদি মুক্তিপণের বড় অঙ্কের টাকা না পাওয়া যায় তাহলে তার জীবন বিপদের মুখে পড়বে। এর আগে পরিচালকের বাড়ির উপর হামলা হয়েছিল।

    Jun 28, 2026, 17:01:41 IST
    By Swati Das Banerjee
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    Rohit Shetty: বলিউড পরিচালক রোহিত শেট্টিকে আবারও মৃত্যুর হুমকি দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন আগে পরিচালকের মুম্বইয়ের বাড়িতে গুলি চলছিল। তদন্তে লরেন্স বিশনোই গ্যাংয়ের নাম উঠে এসেছিল। এবার আবার রোহিত শেট্টির থেকে ২০ কোটি টাকার মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছে। হুমকি দেওয়া ব্যক্তির দাবি, যদি কথা শোনা না হয়, তাহলে পরিচালকের জীবন বিপদের সম্মুখীন হবে।

    ফের হুমকি রোহিতকে
    ফের হুমকি রোহিতকে

    রিপোর্ট অনুযায়ী শনিবার, ২৭ জুন রোহিতের মুম্বইয়ের অফিসে একটি ফোন আসে। ওই ব্যক্তি ২০ কোটি টাকার দাবি করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে যদি টাকা না পাওয়া যায় তাহলে রোহিত শেট্টির জীবন চলে যেতে পারে। রোহিত শেট্টির টিম সময় নষ্ট না করে দ্রুত মুম্বই পুলিশের কাছে এই ঘটনাটি জানিয়ে দেয়। পুলিশও এই বিষয়ে অভিযোগ রেজিস্টার করে পদক্ষেপ নিয়েছে।

    ইতিমধ্যেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ওই ব্যক্তিটির পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। ফোন নম্বর ট্র্যাক করার চেষ্টা হচ্ছে। পুরনো ঘটনাগুলোর তদন্ত চলছে, পূর্ববর্তী ফোন কলের আওয়াজ ও পদ্ধতির সাথে মেলানোর চেষ্টা চলছে। মনে করা হচ্ছে যে এটি লরেন্স গ্যাংয়ের কাজ। তবে, এখনও কেউ এই হুমকির জন্য দায় স্বীকার করেননি।

    ২০ কোটি টাকার দাবি

    পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করছে, কিন্তু এখনও বলা কঠিন যে এর মধ্যে কারা জড়িত। কিছু লোকের মতামত এই যে এটি লরেন্স বিশ্নই গ্যাংয়ের কাজ। এর আগে এই গ্যাংয়ের নাম মুক্তিপণের ঘটনায়ও এসেছে। এটি প্রথম ঘটনা নয়। এর আগে এই বছর ফেব্রুয়ারিতে রোহিত শেট্টির বাড়ির উপর দুই অজ্ঞাত ব্যক্তির দ্বারা গুলি চালানো হয়েছিল। তদন্তে বিশ্নই গ্যাংয়ের নাম উঠে এসেছিল। এই ঘটনায় পুলিশ ১৫ জনকে গ্রেফতার করেছিল। এর আগে অভিনেতা রণবীর সিংহকেও এমন হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

    সলমন খানের বাড়ির উপর হামলা

    লরেন্স বিশনোই গ্যাং বিগত কয়েক বছর ধরে সলমন খানের সঙ্গে বিবাদে জ্বরিত। অভিনেতাকে বিভিন্ন সময় মৃত্যুর হুমকি দেওয়া হয়েছে, এছাড়াও তার বাড়িতে গুলি চালানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই পরিবারের নিরাপত্তার জন্য অভিনেতা তাঁর বাড়ি পরিবর্তন করছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, সলমন এখন মুম্বইয়ে একটি নতুন আবাসে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

    Home/Entertainment/Rohit Shetty: ফের হুমকি রোহিতকে, চাওয়া হল মোটা টাকা, নেপথ্যে রয়েছে কে?
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