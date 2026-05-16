রুবিনাকে বুড়ি বলে ট্রোল! ‘অন্যদের যা নেই, তা নিয়ে…’, কড়া জবাব দিলেন অভিনেত্রী

রুবিনাকে বুড়ি বলে ট্রোল! ‘অন্যদের যা নেই, তা নিয়ে…’, কড়া জবাব দিলেন অভিনেত্রী
রুবিনা জানান কীভাবে তিনি একসময় নেতিবাচক মন্তব্যের শিকার হয়েছিলেন। এতে তিনি কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু পরে তিনি তা মেনে নিয়েছিলেন এবং এখন আর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয়।
মা হওয়ার পর থেকেই রুবিনা দিলাই নারীদের জীবনে মাতৃত্বের পরিবর্তনগুলো নিয়ে খোলামেলা কথা বলে আসছেন। সম্প্রতি রুবিনা জানিয়েছেন যে, মা হওয়ার পর নারীদের শরীরে নানা ধরনের পরিবর্তন আসে। কারও ওজন বেড়ে যায়, আবার কেউ কেউ বিষণ্ণতায়ও ভোগেন। জিমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও নিজেদের ফিট শরীর ধরে রাখা সহজ নয়। এ কারণে তাঁদের ট্রোলিংয়েরও শিকার হতে হয়।
রুবিনা জানান কীভাবে তিনি একসময় নেতিবাচক মন্তব্যের শিকার হয়েছিলেন। এতে তিনি কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু পরে তিনি তা মেনে নিয়েছিলেন এবং এখন আর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয়।
জুম-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রুবিনা বলেন, ‘অনেক ট্রোলারের কাছ থেকে আমি শুনেছি যে আমি বুড়ি হয়ে গিয়েছি। আমাকে দেখতে অদ্ভুত লাগছে। আমি বোটক্স করিয়েছি। এমনকি অনেকে বলেছে যে আমি ফেসলিফট বা বডি টোনিং করিয়েছি। আমার শরীর নিয়ে আরও অনেক কথা বলা হয়েছে। এসবের ফলে আমি বুঝতে পেরেছি যে, অন্যরা আমাকে নিয়ে কী ভাববে, সে ব্যাপারে আমি কিছুই করতে পারি না। এর ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাব, তার ওপর আমার নিয়ন্ত্রণ আছে।’ অভিনেত্রী ব্যাখ্যা করেন যে তিনি আগে এই বিষয়গুলিতে তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতেন, কিন্তু পরে বুঝতে পারেন যে তিনি যদি তাঁদের হাতে নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেন, তবে তাঁরা তাঁকে একই কথা বলতেই থাকবে। তিনি বলেন, ‘সুতরাং, সবচেয়ে ভালো উপায় হল এটা উপলব্ধি করার জন্য আপনার শক্তি ব্যয় করা যে, আপনার যা আছে তা অন্যদের নেই, এবং অন্যদের যা নেই, তা নিয়ে তাঁরা অনবরত কথা বলবে’।'
রুবিনা আরও বলেন যে, ‘প্রত্যেকটি মেয়ে এবং প্রত্যেক নারীরই এমন একটি নির্দিষ্ট শরীরী গঠন পেতে চায়। এটা দুঃখজনক যে, মানুষ এই ধারণাটিকে স্বাভাবিক করে তুলছে যে, যদি আপনার ভরাট ঠোঁট, বোটক্স করা গাল এবং সুগঠিত নাক না থাকে, তবে আপনি অনেক পিছিয়ে আছেন। যদি সবাই দেখতে একই রকম হয়, তাহলে আমরা কীভাবে জানব যে ঈশ্বর আপনাকে অনন্য করে তৈরি করেছেন?’
কাজের সূত্রে রুবিনাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল 'খতরোঁ কে খিলাড়ি ১৫'-তে। তিনি এই শো-তে একজন প্রতিযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অনেকেই তাঁর বিপজ্জনক স্টান্টগুলো দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন।