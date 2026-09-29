পরিবারের সঙ্গেই পুজো কাটানোর পরিকল্পনা, প্রেমিক দেবের নামই নিলেন না রুক্মিণী! দেশু ৭-এর কারণেই কি বাড়ছে দূরত্ব?
পুজোয় আসছেন দেব-শুভশ্রীর দেশু ৭। আর সেই ছবি ঘিরেই টলিপাড়ায় নানা বিতর্ক। এর মাঝেই রুক্মিণীর পুজো পরিকল্পনা সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হলে জবাব আসে, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর।
খবর রয়েছে, খুব জলদিই হিন্দি ছবিতে দেখা যেবে রুক্মিণী মৈত্রকে। তাও আবার অক্ষয় কুমারের সঙ্গে। ফলত, দেব-বান্ধবীর বেশিরভাগ সময়টাই এখন কাটছে মুম্বইতে। তবে সোমবার এক ইভেন্টে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন রুক্মিণী। যেখানে পুজো পরিকল্পনা নিয়েও তাঁকে কথা বলতে দেখ গেল।
কদিন আগেই দেবের বাড়ির গণেশ পুজোয় রুক্মিণীর না থাকা নিয়ে বেশ চর্চা হয়েছিল। আসলে সেই সময় কাজের সূত্রে ব্রিটেনের দক্ষিণ ওয়েলসে ছিলেন তিনি। সেখান থেকে ছবিও ভাগ করেছিলেন। সায়েন্স-ফিকশন সামুকে দেখা যাওয়ার কথা তাঁকে। সেই হিসেবে সনক-এর পর এটি তাঁর দ্বিতীয়ছবি হতে চলেছে। এলিয়েনদের উপর ভারতে তৈরি হওয়া প্রথম ছবি এটি। যদিও কোনো তরফ থেকেই এখন চূড়ান্ত বা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি।
দীর্ঘ সময় পর কলকাতায় ফেরা নিয়ে রুক্মিণী বললেন, ‘কলকাতার উপর থেকে টান তো কোনো দিনই যায় না। কথাতেই তো আছে, ইউ ক্যান টেক আ গার্ল আউট অফ দ্য বেঙ্গল, বাট ইউ কান্ট টেক বেঙ্গল আউট অফ দ্য গার্ল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম পুজো আসছে, তার মানেই শপিং করতে হবে।’
তা পুজোর কটা দিন কী করবেন? অভিনেত্রী বলেন, ‘সবাই জানে পুজোয় আমার দাদা, আমার ভাইঝি আমায়রা কলকাতাতে থাকবে। গোটা পরিবারের সঙ্গে একটু তো প্যান্ডেল হপিং হবেই।’ সঙ্গে পরিবারের বিশেষ করে মায়ের তৈরি করা একটা নিয়মও ভাগ করলেন রুক্মিণী। সেটা হল অষ্টমীতে মায়ের শাড়ি পরে অঞ্জলি দেওয়া। সেই ছোট থেকেই এই নিয়ম বানিয়েছে মা। মায়ের কিনে দেওয়া শাড়ি পরেই অঞ্জলি দেন।
রুক্মিণী বললেন, ‘ছোট থেকে একটা নিময় আছে মায়ের, অষ্টমীর অঞ্জলি শাড়ি পরে দেওয়া। শাড়িটা মা-ই কিনে দেয়। আমার কাছে অষ্টমী মানেই, লাল পাড়ের সাদা একটা ট্র্যাডিশনাল শাড়ি পরে অঞ্জলি দিতেই হবে।’
রুক্মিণীর কেরিয়ারকে নতুন মোড় দিয়েছে বিনোদিনী: একটি নটীর উপাখ্যান সিনেমা। রাম কমল মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ছবিটি বলা চলে, একার কাঁধেই টেনেছিলেন তিনি। এমনকী এই সিনেমা চলাকালীন ঐতিহ্যপূর্ণ স্টার থিয়েটারের নাম বদলে বিনোদিনী থিয়েটার করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
আপাতত মুক্তির অপেক্ষায় রুক্মিণীর বাইক অ্য়াম্বুলেন্স দাদা ছবিখানা। যা অগস্টে মুক্তির কথা থাকলেও, শেষ মুহূর্তে এসে পিছিয়ে যায়। মনে করা হচ্ছে, শীতের সময় অর্থাৎ ডিসেম্বরে হয়তো ছবি মুক্তি পাবে প্রেক্ষাগৃহে।
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