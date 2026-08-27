Rukmini Vasanth-Toxic: যশের সঙ্গে শয্যাদৃশ্যের জের, টক্সিক নিয়ে কটাক্ষের মুখে রুক্মিণী, পাশে ভক্তরা

Rukmini Vasanth-Toxic: যশের সঙ্গে শয্যাদৃশ্যের জের, টক্সিক নিয়ে কটাক্ষের মুখে রুক্মিণী, পাশে ভক্তরা
গীতু মোহনদাস এবং যশের টক্সিক বক্স অফিসে ঝড় তুলছে। তবে কিয়ারার পর এবার বিতর্কে ছবির অপর নায়িকা রুক্মিণী বসন্ত। যশের সঙ্গে শয্যাদৃশ্যে অভিনয়ের জেরে ট্রোলড নায়িকা।
গীতু মোহনদাস এবং যশের চলচ্চিত্র টক্সিক: আ ফেয়ারি টেল ফর গ্রোন-আপস এই বুধবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ছবি মুক্তির পরপরই সোশাল মিডিয়ায় কটাক্ষ ও ট্রোলিংয়ের মুখে পড়েছেন অন্যতম মুখ্য অভিনেত্রী রুক্মিণী বসন্ত। ছবিতে তাঁর একটি বিশেষ দৃশ্যকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক, তবে তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এসে ট্রোলারদের যোগ্য জবাব দিয়েছেন অনুরাগী ও সাধারণ নেটিজেনরা।
তর্কের নেপথ্যে কী ঘটেছে?
চরিত্র ও বিতর্কিত দৃশ্য: ছবিতে রুক্মিণী 'মেলিসা' চরিত্রে অভিনয় করেছেন। যশ (রায়া)-এর সঙ্গে তাঁর চরিত্রের প্রেম এবং শারীরিক ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি ছবিতে সরাসরি না দেখিয়ে কেবল ইঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পরবর্তীতে গল্পে তাঁদের একটি সন্তানও হয়।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলিং: দৃশ্যটিতে সরাসরি কোনও চুম্বন বা খোলামেলা দৃশ্য না থাকা সত্ত্বেও একশ্রেণীর নেটিজেন রুক্মিণীর ওপর চটে যান। ‘রুক্মিণীর কাছ থেকে এটা আশা করিনি’ কিংবা ‘ওকে আমরা সব সময় পিওর ও ওয়াইফ ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ভেবেছি, এভাবে দেখতে পারছি না’— এই ধরনের মন্তব্য করে সোশাল মিডিয়ায় তাঁকে ট্রোল করা শুরু হয়।
রুক্মিণীর পাশে ভক্ত ও নেটিজেনরা:
'মোরাল পুলিশিং'-এর বিরোধিতা: এই ধরণের ভার্চুয়াল আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে ভক্তরা একে বিকৃত মানসিকতা ও 'মোরাল পুলিশিং' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অনেকে লেখেন, ‘কোনো অভিনেত্রী নিজের বাস্তব জীবনে কাকে কী পছন্দ করবেন বা কী অভিনয় করবেন, তা অনলাইনের অজ্ঞাত দর্শকদের নৈতিকতার ওপর নির্ভর করে না।’
'ওয়াইফ ম্যাটেরিয়াল' পোস্টের কড়া জবাব: এক এক্স (X) ব্যবহারকারী ট্রোলারদের উদ্দেশ্যে কড়া ভাষায় লেখেন, ‘মেয়েদের ওপর নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ চাপিয়ে দেওয়া বন্ধ করুন। স্ত্রী কোনো বস্তু নয় যে তাকে সবসময় বাধ্য ও শান্ত থাকতে হবে।’
উল্লেখ্য, নেতিবাচক পর্যালোচনা ও এই বিতর্কের মধ্যেও 'টক্সিক' বক্স অফিসে দারুণ গতিতে ব্যবসা চালাচ্ছে। ভারতে ছবিটির আয় ইতিমধ্যে ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে এটি ১৪০ কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করে ফেলেছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More