Rupali Ganguly:নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে মন্তব্য ধ্রুবর, জবাবে ইউটিউবারকে ধুয়ে দিলেন রূপালি

Rupali Ganguly: ইউটিউবার ধ্রুব রাঠির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন 'অনুপমা' অভিনেত্রী রূপালি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সারা বিশ্বে সম্মানিত করা হয়েছে। ধ্রুব রাঠির বিদেশে অবস্থান নিয়ে তিনি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। পোস্টটি ভাইরাল হচ্ছে।
Rupali Ganguly: ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি সম্প্রতি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে একটি টুইট করেছিলেন। এই টুইটে তিনি প্রধানমন্ত্রীর নরওয়ে সফর সম্পর্কে একটি পোস্ট শেয়ার করেছিলেন। ইউটিউবার লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী যেখানে যান সেখানেই তাদের অপমানিত করা উচিত।'
ধ্রুব রাঠির এই পোস্টে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীসহ অনেক সেলিব্রিটি প্রতিবাদ জানিয়েছে। এখন 'অনুপমা' অভিনেত্রী রূপালি গঙ্গোপাধ্যায় পোস্ট শেয়ার করে ধ্রুব রাঠির এই পোস্টের জবাব দিয়েছেন।
ধ্রুব রাঠি প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে এই পোস্টটি করে লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী যেখানে যান তাদের অপমানিত করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর গত ১২ বছরে তিনি একটি প্রেস কনফারেন্সও করেননি।' তিনি আরও লিখেছেন যে তিনি ইউরোপীয় দেশের বিদেশি সাংবাদিকদের উৎসাহিত করতে চান যে, তারা যেখানে তাকে দেখবে, সেখানেই প্রশ্ন করতে হবে।
রূপালির জবাব
ধ্রুবর পোস্টের জবাবে 'অনুপমা' অভিনেত্রী রূপালি লিখেছেন, 'দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অপমানের মতো শব্দ শুনতে পাওয়া হাস্যকর, যখন সারা বিশ্বের দেশগুলো তাকে তাদের দেশের সবচেয়ে বড় নাগরিক পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করছে।'
অভিনেত্রী আরও লিখেছেন, 'দেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সম্মানিত নেতাদের মধ্যে একজন। দেশের প্রধানমন্ত্রী ২৫ বছর ধরে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হচ্ছেন এবং নির্বাচনে জিতছেন। লাখ লাখ মানুষ তাকে ভালোবাসে, প্রশংসা করে এবং তার উপর বিশ্বাস রাখে, এটি শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।'
রূপালির কটাক্ষ
রূপালি ধ্রুব রাঠির বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে লিখেছেন, 'ভারতের উন্নতি আমাদের ওপর ছেড়ে দিন, বিদেশে বসে থাকা কোনও ইউটিউবারের প্রয়োজন নেই, যে ভারতের আসল বাস্তবতা থেকে অজ্ঞ।'
গুল পনাগও উত্তর দিয়েছিলেন:
রূপালির আগে, অভিনেত্রী গুল পনাগও ধ্রুব রাঠির এই পোস্টের সমালোচনা করেছিলেন। গুল লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে অপছন্দ করা যেতে পারে, সরকারের বিরোধিতা করা যেতে পারে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যেতে পারে। অন্য কাউকে ভোট দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী পদকে ছোট করা, তার ব্যক্তিত্বকে বিদেশের মাটিতে বিদ্রূপে পরিণত করা ভুল।'
ধ্রুব রাঠির টুইট প্রধানমন্ত্রী মোদীর নরওয়ে সফরের সময় একটি সম্মেলনের সাথে সম্পর্কিত ছিল। আসলে, এই সময় একজন বিদেশি সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রী মোদীকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন। এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই প্রধানমন্ত্রী মোদী সেখান থেকে চলে যান। এর পর ধ্রুব রাঠি টুইটে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সমালোচনা করেছিলেন।