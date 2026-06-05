‘ড্রামার প্রেমিক’-এর জন্মদিন, সারেগামাপা জয়ী অঙ্কিতার আদুরে পোস্ট! উজানকে নিয়ে কী লিখলেন?

‘ড্রামার প্রেমিক’-এর জন্মদিন, সারেগামাপা জয়ী অঙ্কিতার আদুরে পোস্ট! উজানকে নিয়ে কী লিখলেন?
সারেগামাপা’ জয়ী জনপ্রিয় গায়িকা অঙ্কিতা ভট্টাচার্য তাঁর ড্রামার প্রেমিকের জন্মদিনে সামাজিক মাধ্যমে একটি ভালোবাসায় মোড়ানো পোস্ট শেয়ার করেছেন। পোস্টে প্রেমিককে মিষ্টি করে ‘ফুটু’ বা ‘পিচ্ছি’ বলে সম্বোধন করে তাঁর সুস্থতা, হাসি ও স্বপ্নপূরণের প্রার্থনা জানিয়েছেন গায়িকা।
জি বাংলার ‘সারেগামাপা’ (Sa Re Ga Ma Pa) মঞ্চ থেকে বিজয়ী হয়ে ওঠার পর থেকেই শ্রোতাদের মনে আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন গায়িকা অঙ্কিতা ভট্টাচার্য। নিজের সুমিষ্ট কণ্ঠের জাদুতে বারবার তিনি মুগ্ধ করেছেন সংগীতপ্রেমীদের। তবে এবার গান নয়, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের এক বিশেষ মুহূর্তকে কেন্দ্র করে সামাজিক মাধ্যমে চর্চায় এলেন এই গায়িকা। নিজের ‘ড্রামার প্রেমিক’-এর জন্মদিনে নেটপাড়ায় একটি অত্যন্ত মিষ্টি ও আদুরে পোস্ট শেয়ার করলেন অঙ্কিতা, যা ইতিমধ্যেই অনুগামীদের নজর কেড়েছে।
মনের মানুষকে ‘ফুটু’ বলে মিষ্টি সম্বোধন!
বিনোদন জগতের তারকাদের সঙ্গে মিউজিশিয়ানদের প্রেম বা রসায়ন নতুন কিছু নয়। অঙ্কিতার জীবনেও সুরের মেলবন্ধনেই পা রেখেছেন এক ড্রামার। জন্মদিনের বিশেষ দিনে নিজের সেই মনের মানুষের ছবি পোস্ট করে ভালোবাসার ঝাঁপি উজাড় করে দিয়েছেন গায়িকা। ক্যাপশনে তাঁকে ভালোবেসে ‘ফুটু’ বা ‘পিচ্ছি’ (Phutu/Pichhiii) বলে সম্বোধন করেছেন তিনি।
প্রেমিকের উদ্দেশে একরাশ আবেগ ঢেলে অঙ্কিতা লিখেছেন—
‘হ্যাপি বার্থডে ফুটু (পিচ্ছি)। খুব ভালো থেকো, এইভাবেই হাসতে থাকো, নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে থাকো। একসঙ্গে অনেক মজা করা বাকি……’। একদিকে অঙ্কিতা যেমন উজানকে ফুটু বলে ডাকে, তেমনই গায়িকাকে ঘণ্টু বলে সম্বোধন করেন উজান।
জুটির রসায়নে মজেছেন অনুরাগীরাও
গায়িকার এই পোস্টে উপচে পড়ছে অনুরাগীদের ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা বার্তা। চেনা গ্ল্যামার দুনিয়ার বাইরে অঙ্কিতার এমন ছিমছাম অথচ আন্তরিক শুভেচ্ছা বার্তা স্পষ্ট করে দেয় যে, তাঁদের সম্পর্কের রসায়ন কতটা মজবুত। একে অপরের স্বপ্নপূরণের সারথি হয়ে ওঠার পাশাপাশি আগামী দিনে আরও অনেক আনন্দময় মুহূর্ত কাটানোর যে ইঙ্গিত অঙ্কিতা তাঁর পোস্টে দিয়েছেন, তা বেশ পছন্দ করেছেন ভক্তরা। কমেন্ট সেকশনে লাইক আর শুভেচ্ছার বন্যা বয়ে গেছে এই জুটির উদ্দেশ্যে।
স্টেজ থেকে জীবন সঙ্গী:
অঙ্কিতা যখন তাঁর মায়াবী কণ্ঠে দর্শকদের মুগ্ধ করেন, তখন ড্রামসের কাঠি হাতে পেছনের ছন্দ ধরে রাখেন উজান। একসঙ্গে কাজ করতে করতেই তাঁদের এই গভীর প্রেমের শুরু। কর্মক্ষেত্র এবং ব্যক্তিগত জীবনকে যেভাবে তাঁরা সুন্দরভাবে ব্যালেন্স করছেন, তা অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণা।
ভক্তদের শুভেচ্ছা:
এই জুটির রোমান্টিক কথোপকথন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই শুভেচ্ছা বার্তার বন্যা বয়ে গিয়েছে। ভক্তরা লিখেছেন, ‘এইভাবেই একে অপরের সুর আর ছন্দ হয়ে থেকো সারা জীবন।’
সাফল্য ও ব্যক্তিগত জীবন:
জি বাংলার সারেগামাপা খেতাব জেতার পর থেকেই অঙ্কিতার সাফল্যের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। বর্তমানে তিনি একদিকে যেমন প্লে-ব্যাক এবং স্টেজ শো নিয়ে ব্যস্ত, তেমনই অন্যদিকে গ্র্যাজুয়েশনের পড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছেন। এক সময় গায়ক রাহুল দত্তর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গুঞ্জন শোনা গেলেও, সেই অধ্যায় এখন অতীত। বর্তমানে অঙ্কিতার জীবনের সব সুর জুড়ে রয়েছেন উজান।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More