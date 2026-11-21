প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।
‘সব্যসাচী অভিনয় করেননি, স্বয়ং বামাক্ষ্যাপা যেন ভর করেছিলেন!’ বাংলার শাক্ত পরম্পরার দলিল সাধক বামাক্ষ্য়াপায় মুগ্ধ সৃজিত
‘সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাংলা ছবি’, সাধক বামাক্ষ্যাপা দেখে আর কী লিখলেন সৃজিত?
বড়পর্দায় মুক্তি পেয়েছে সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত এবং সব্যসাচী চৌধুরী অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘সাধক বামাক্ষ্যাপা’। আর ছবিটি দেখার পরই মুগ্ধতা প্রকাশ করে সোশাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ ও আবেগঘন রিভিউ লিখলেন খ্যাতনামা পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। ১৯৫ মিনিটের এই ছবিটিকে ‘প্রকৃত অর্থেই একটি এপিক’ বলে অভিহিত করেছেন সৃজিত। বাংলার শাক্ত ঐতিহ্য, লোকসংগীত, শ্রেণিসংগ্রাম এবং সর্বোপরি নিঃশর্ত বিশ্বাসের এমন উদযাপন সাম্প্রতিক বাংলা সিনেমায় বিরল বলেই মনে করছেন তিনি।
সব্যসাচী চৌধুরীর অভিনয়ে মুগ্ধ সৃজিত:
ছোটপর্দায় দীর্ঘদিন বামাক্ষ্যাপার চরিত্রে অভিনয় করার পর বড়পর্দাতেও যেভাবে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন সব্যসাচী চৌধুরী, তাতে রীতিমতো অভিভূত সৃজিত মুখোপাধ্যায়। সব্যসাচীর প্রশংসায় সৃজিত লিখেছেন, ‘সব্যসাচী চৌধুরী অভিনয় করেননি— তিনি চরিত্রটির মধ্যে বেঁচেছেন, শ্বাস নিয়েছেন এবং বামাক্ষ্যাপা যেন তাঁর ওপর ভর করেছিল। টেলিভিশনে দীর্ঘ বছর ধরে এই চরিত্রটিকে যাপন করার অভিজ্ঞতা ছবির প্রতিটি ফ্রেমের প্রতিটি পিক্সেল থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে।’
বাংলার শিকড়ে গাঁথা ‘এপিক’— কেন ছবিটিকে অনন্য বললেন পরিচালক?
১৯৫ মিনিট (৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট) দৈর্ঘ্যের এই ছবিটিকে কেন প্রকৃত ‘এপিক’ (মহাকাব্যিক) বলছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন সৃজিত। তাঁর মতে, এই ছবি শত শত বছরের বাংলার শাক্ত পরম্পরা, ঐতিহ্য, সমাজকাঠামো, শ্রেণিসংগ্রাম, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, ভক্তিগীতি এবং মানবিক দ্বন্দ্বের এক নিখুঁত দলিল। কীভাবে কোনো প্রথাগত নিয়ম ছাড়াই কেবল ভক্তির জোরে মায়ের কাছে পৌঁছানো যায় এবং বিশ্বাস কীভাবে অবিশ্বাসীকেও আপন করে নেয়— তা অসাধারণভাবে ফুটে উঠেছে ছবিতে।
সৃজিতের কথায়, বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় অলৌকিকতা হলো মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা। পাশাপাশি ছবির শিকড় যে কোনো উত্তরপ্রদেশ, বিহার, কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক বা অন্ধ্রপ্রদেশ নয়— বরং গর্বের সঙ্গে বাংলার মাটিতেই প্রোথিত, তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তিনি।
পরিচালক সায়ন্তন ঘোষাল ও গোটা টিমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সৃজিত:
শুধু সব্যসাচী নন, ছবির পরিচালক সায়ন্তন ঘোষাল থেকে শুরু করে ক্যামেরার নেপথ্যে থাকা ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, সৌমিক হালদার, শ্রীজাত, ঋতম সেন, অনিন্দিত রায়, শুভজিৎ সিংহ-সহ গোটা টেকনিক্যাল টিম এবং সাহেব চট্টোপাধ্যায়, পায়েল দে, মোনালিসা চট্টোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন ঘোষাল-সহ সমস্ত পার্শ্ব-অভিনেতাদের কাজকেও কুর্নিশ জানিয়েছেন সৃজিত। তাঁর মতে, গোটা টিম যেন কোনো ঘোরের মধ্যে কাজ করেছে, যার ফলে মেলোড্রামা ও এপিসোডিক কাঠামো সামলেও কোথাও কোনো সুর কাটেনি। সব মিলিয়ে সৃজিতের কলমে ‘সাধক বামাক্ষ্যাপা’ সাম্প্রতিক কালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাংলা ছবির তকমা পেল।