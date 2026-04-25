Saheb-Susmita: শীতেই নাকি বিয়ে! সুস্মিতার উদ্দেশে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট সাহেবের, কী লিখলেন?

Saheb-Susmita: শীতেই নাকি বিয়ে! সুস্মিতার উদ্দেশে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট সাহেবের, কী লিখলেন?
সামনের শীতেই নাকি বিয়ের পিঁড়িতে সাহেব-সুস্মিতা, জোর চর্চা নেটপাড়ায়। এরই মাঝে সুস্মিতার জন্য বিশেষ বার্তা দিলেন সাহেব। সোশ্যাল মিডিয়ায় কী লিখলেন চর্চিত বান্ধবীর জন্য?
সাহেব ভট্টাচার্য এবং সুস্মিতা দে টলিউডের অন্যতম চর্চিত ও জনপ্রিয় জুটি। একসঙ্গে কথা ধারাবাহিকে দেখা যায় তাঁদের। যদিও এখন সিরিয়ালের বাইরে বেরিয়ে লম্বা লাফ মেরেছে তাঁদের সমীকরণ। খবর, দুজনের বিয়ের পাকা কথা হয়ে গিয়েছে। হয়তো চলতি বছরের শেষে বা ২০২৭-এর শুরুতেই দুজনে সাত পাকে বাঁধা পড়বেন।
হইচই-তে আসছে সুস্মিতা দে-র নতুন ওয়েব সিরিজ কুহেলি। যেখানে সুস্মিতা ছাড়াও অঙ্গনা রায়, ঋদ্ধিমা ঘোষ অভিনয় করেছেন। ১৫ মে প্রিমিয়ার হচ্ছে কুহেলি। আর চর্চিত বান্ধবীকে শুভেচ্ছা জানালেন সাহেব সোশ্যাল মিডিয়ায়।
কুহেলি-র পোস্টার শেয়ার করে সাহেব লিখলেন, ‘অল দ্য বেস্ট @সুস্মিতা। আমি ভীষণ উত্তেজিত এটার জন্য’।
‘কুহেলি’ ওয়েব সিরিজ
সিরিজে ‘রাধিকা সিংহ’র ভূমিকায় দেখা যাবে সুস্মিতাকে। অঙ্গনা অভিনীত চরিত্রের নাম ‘ঈশিকা রায়’, ঋদ্ধিমার চরিত্রের নাম ‘দেবিকা দত্ত’। এসপি রাণা সিংহের ভূমিকায় থাকবেন কৌশিক সেন। তাঁর স্ত্রীর ভূমিকাতেই দেখা মিলবে সুস্মিতাকে।
এসপি রাণা সিংহে যে থানার দায়িত্বে একসময় ছিল, সেই থানার ভেতরেই তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘটনার আকস্মিকতা কেটে গেলে বোঝা যায় যে, সে আসলে খুন হয়েছে। বিধবা রাধিকা, তার দিদি দেবিকা, বোন ঈশিকার নানা কার্যকলাপ ঘিরে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়। সঙ্গে রাণা একসময় যে শহরের প্রাণপুরুষ ছিল তার অতীতের অন্ধকারও উঠে আসতে থাকে। 'কুহেলি'-র পরতে পরতে আর কী রহস্য উঠে আসবে, তা খোলসা হবে ১৫ মে।
সাহেব-সুস্মিতা সম্পর্কে:
কদিন আগে সাহেবের পরিবারের সঙ্গে কতগুলো ছবি শেয়ার করেন সুস্মিতা। তাঁকে সেই পোস্টে সাহেবের মায়ের হাত ধরে থাকতে দেখা গিয়েছে। সঙ্গে রয়েছেন সাহেবের বোন সোনম ও সাহেবের জামাইবাবু তথা জনপ্রিয় ফুটবলার সুনীল ছেত্রী। সোনম-সুনীলের ছোট্ট ছেলেকেও দেখা গেল সুস্মিতার সঙ্গে পোজ দিয়ে ছবি তুলতে। আর নেটপাড়ার মত, পাকা কথা হয়ে গিয়েছে। এবার শুধু শুভ দিনের অপেক্ষা।
প্রসঙ্গত, গত বছর দিওয়ালিতেও সোনম-সুনীলের বেঙ্গালুরুর বাড়িতে গিয়েছিলেন সাহেব, সঙ্গে ছিলেন সুস্মিতা। সাহেবের বাড়ির যে কোনো অনুষ্ঠানে থাকেন তিনি। একসময় মডেল-অভিনেত্রী সোনাল চৌহানের সঙ্গে প্রেম করতেন। তাঁদের বিয়ে পর্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান সোনাল। । অন্যদিকে, সুস্মিতারও প্রেমিক ছিল। বহু বছর ধরেই অনির্বাণের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন সুস্মিতা। তাঁরও এনগেজমেন্ট হয়ে গিয়েছিল। কথা সিরিয়ালের সময়ই দুজনের বিচ্ছেদ হয়। টলিপাড়ার গুঞ্জন, সাহেবের সঙ্গে সুস্মিতার ঘনিষ্ঠতাই সম্পর্ক ভাঙার কারণ।
