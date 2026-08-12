এই পোস্ট দেখেই সবার দাবি সুস্মিতার সঙ্গে সম্পর্কে সিলমোহর সাহেবের! এমন কী লিখলেন
বুধবার সাহেব দুটি ছবি শেয়ার করেন সুস্মিতার সঙ্গে। ছবি আর ক্যাপশন দুটোই রোম্যান্সে ভরা। অনুরাগীদের দাবি, এতদিন পর সম্পর্কে অবশেষে পড়ল সিলমোহর।
ধারাবাহিকের কিছু জুটি থাকে যাদের রিল লাইফ কেমিস্ট্রি এতটাই স্ট্রং থাকে যে, রিয়েল লাইফেও তাঁদের নিয়ে চলতে থাকে মাতামাতি। এই তালিকায় পড়েন সাহেব ভট্টাচার্য আর সুস্মিতা দে-ও। যদিও সাহেব-সুস্মিতা নিজেরাই সম্পর্কের গাড়ি বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। খবর রয়েছে, দুজনের নাকি পাকাকথাও হয়ে গিয়েছে। শুধু বিয়ের পিঁড়িতে যাওয়াটাই যা বাকি!
সাহেব ভট্টাচার্য দুটি ছবি শেয়ার করে নেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। যেখানে দুজনকেই দেখা গেল কালো টি-শার্টে। সঙ্গে ডেনিম। ভিক্টোরিয়া, অস্তগামী সূর্যকে সাক্ষী রেখে একটি ছবিতে অপলকে একে-অপরের দিকে চেয়ে আছেন। আরেকটিতে সাহেবের বুকে সুস্মিতা রেখেছেন মাথা।
আর এই পোস্টের ছবির মতো, ক্যাপশনও বেশ রোম্যান্টিক। সাহেব লিখেছেন, ‘শহর, তার অট্টালিকা, পথঘাট, গাছেরা, নিভে-জ্বলা পথবাতি। বেঁচে থাকা এক কংক্রিটের জঙ্গলের অবিরাম কোলাহল— সবাই জানে আমাদের সেই গল্প। গল্পটা রয়ে যাক শহরেরই অন্তরালে, পৃথিবীর কাছে সে থাক নির্মল অজানায়।’
সাহেব আর সুস্মিতা একসঙ্গে কাজ করেছিলেন ‘কথা’ ধারাবাহিকে। আর সেখান থেকেই দুজনের সম্পর্কের সমীকরণ বদলায়। একাধিক সাক্ষাৎকারে দেখা গিয়েছিল, সুস্মিতাকে আগলে রাখেন সাহেব। অভিনয় নিয়ে পরামর্শ দেন। এমনকী, সাহেবের বাড়িতেও অগাধ যাতায়াত। অভিনেতা-র মা ও দিদির সঙ্গেও দেখা গিয়েছে সুস্মিতাকে।
যদিও প্রেম নিয়ে প্রশ্ন এলেই, দুজনেই অস্বীকার করে গিয়েছেন। এমনকী, একে-অপরকে ভালো বন্ধু হিসেবেই উল্লেখ করে এসেছিলেন। সেখানে এমন প্রেমের পোস্ট দেখে চোখ ছানাবড়া তাঁদের ভক্তদের। একজন লিখলেন, ‘সে কি! আমি তো নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না।’ আরেকজন লিখলেন, ‘কোনো কিছু বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আমার চোখ জলে ভরে গিয়েছে। শুধু এতটুকুই বলব আমাদের পুরো ফ্যানডমের কষ্ট সার্থক হয়েছে।’ অনেকেই এই পোস্টকে সাহেব ও সুস্মিতার নিজেদের সম্পর্কে সিলমোহর দেওয়া মনে করছেন।
কাজের সূত্রে, সাহেব ভট্টাচার্যকে আপাতত দেখা যাচ্ছে গঙ্গা ধারাবাহিকে। চলতি বছরের মার্চে শুরু হয় এই মেগা। হিয়া মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন নায়ক। আর অন্য দিকে, সুস্মিতা কাজ করছেন তিলোত্তমা-য়। এখানে তাঁর দ্বৈত চরিত্র। এক বোন ডাক্তার, আরেকজন পেশায় নৃত্যশিল্পী। বিয়ের দিন এক চিকিৎসক বোন হাসপাতালের ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের কথা জেনে ফেলে। এরপর তার ওপর আক্রমণ হলে, অন্য বোন সত্য সামনে আনতে সব ঝুঁকি নেয়। অনেকেই এই মেগায় আরজি কর কাণ্ডের ছায়া দেখতে পেয়েছেন।
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