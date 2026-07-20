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    Arjun Kapoor-Sahiba Bali: মালাইকা অতীত, অর্জুনের জীবনে অন্য নারী! বিদেশে ধরা পড়লেন দুজনে, কে সেই রহস্য়ময়ী

    বয়সে বড় মালাইকার সঙ্গে প্রেম টেকেনি। বোনের বিয়ের পর এবার থিতু হতে চাইছেন অর্জুনও? নায়কের পাশে নতুন সঙ্গী দেখে জল্পনা। সত্যিটা কী?

    Published on: Jul 20, 2026, 15:24:26 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    বলিউড অভিনেতা অর্জুন কাপুর (Arjun Kapoor)-এর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নেটপাড়ায় চর্চার অন্ত নেই। মালাইকা আরোরার সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্কের ইতি টানার পর এবার অর্জুনের জীবনে নতুন কারোর আগমন ঘটল কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে তীব্র জল্পনা। বোনের পর কি এবার বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন অর্জুন?

    মালাইকা অতীত, অর্জুনের জীবনে অন্য নারী! বিদেশে ধরা পড়লেন দুজনে, কে সেই রহস্য়ময়ী
    মালাইকা অতীত, অর্জুনের জীবনে অন্য নারী! বিদেশে ধরা পড়লেন দুজনে, কে সেই রহস্য়ময়ী

    রবিবার, ১৯ জুলাই লন্ডনের ঐতিহাসিক লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের তৃতীয় একদিনের ম্যাচ (ODI) চলাকালীন গ্যালারিতে অর্জুনের পাশে দেখা গেল অভিনেত্রী তথা জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর সাহেবা বালি (Sahiba Bali)-কে। প্রাক্তন ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার যুবরাজ সিংয়ের সঙ্গেই গ্যালারিতে নীল রঙের ম্যাচিং পোশাকে ধরা দেন তাঁরা। আর এই ছবি ও ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে ওঁদের ডেটিংয়ের গুঞ্জন। তবে চুপ করে থাকার পাত্রী নন সাহেবাও, ট্রোলিং ও জল্পনার মাঝেই কড়া ও রসিকতায় ভরা জবাব দিলেন তিনি।

    নীল পোশাকে লর্ডসের গ্যালারিতে এক জোড়া ‘বন্ধু’

    লর্ডসের ভারত বনাম ইংল্যান্ডের হাই-ভোল্টেজ ম্যাচ দেখতে হাজির হয়েছিলেন বলিউডের একাধিক তারকা। কিন্তু সবার নজর কাড়ে অর্জুন ও সাহেবার উপস্থিতি। দুজনেই নীল রঙের ক্যাজুয়াল পোশাকে পাশাপাশি বসে খেলা উপভোগ করছিলেন।

    একই রঙের মেলবন্ধনে ওঁদের পাশাপাশি বসে থাকতে দেখে নেটিজেনদের একাংশ আগ বাড়িয়ে শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করেন। একজন ব্যবহারকারী লেখেন, ‘ওঁরা কি প্রেম করছেন? সাহেবা তো অন্য কারোর সাথে ছিলেন না?’ তবে অন্য একজন আবার দাবি করেন, সাহেবা আসলে কনটেন্ট ক্রিয়েটর ‘কুল্লু’-র সাথে ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন এবং অর্জুন তাঁদের একই বন্ধু সার্কেলের অংশ।

    ‘সব কিছু বিশ্বাস করবেন না’— জল্পনা ওড়ালেন সাহেবা

    প্রেমের জল্পনা যখন আকাশছোঁয়া, ঠিক তখনই নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরির মাধ্যমে মোক্ষম জবাব দেন সাহেবা বালি। সাহেবা অত্যন্ত চতুর ও ব্যঙ্গাত্মক উপায়ে দুটি স্টোরি পোস্ট করেন। লর্ডসের গ্যালারিতে কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার ও ব্রায়ান লারার পাশে দাঁড়িয়ে একটি ছবি শেয়ার করেন তিনি। সেই ছবি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে এক নেটিজেন ভুল করে তাঁকে অনুষ্কা শর্মা বলে ক্যাপশন দিয়েছিলেন। সেই স্ক্রিনশট শেয়ার করে সাহেবা ঠাট্টা করে লেখেন— ‘সব কিছু বিশ্বাস করবেন না, পার্ট ১’।

    ঠিক এর পরেই অর্জুন কাপুরের সাথে নিজের স্টেডিয়ামের ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে সরাসরি লেখেন— ‘সব কিছু বিশ্বাস করবেন না, পার্ট ২’। অভিনেত্রী স্পষ্ট করেন তাঁদের সম্পর্ক কেবলই বন্ধুত্বের, প্রেমের নয়।

    জন্মদিনের শুভেচ্ছা ঘিরেও ছিল জল্পনা

    লর্ডসের এই আউটিংয়ের কয়েকদিন আগেই অর্জুনের জন্মদিনে সাহেবা একটি মজাদার স্টোরি পোস্ট করেছিলেন, যেখানে তিনি অর্জুনকে ‘সবকা বেস্টি’ (সবার প্রিয় বন্ধু) বলে সম্বোধন করেন এবং লেখেন, ‘শুভ জন্মদিন সবার প্রিয় বন্ধুকে। আর ওজন কমানো বন্ধ করো, এবার একটু কেক খাও।’ যার উত্তরে অর্জুন লিখেছিলেন, ‘তোমার যোগ দেওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।’ এই চ্যাটিং চাক্ষুষ করার পর থেকেই ভক্তদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছিল, যা লর্ডসের মাঠে নতুন মাত্রা পায়। তবে ওই যে শাহরুখ খান শিখিয়েছেন, ‘প্যায়ার দোস্তি হ্যায়’। তাই এখনই হাল ছাড়ছে না নেটপাড়া।

    লর্ডসের মাঠে ভারতের হার

    বলিউড তারকাদের উপস্থিতির এই রমরমার মাঝেই মাঠের লড়াইয়ে অবশ্য হতাশ হতে হয়েছে ভারতীয় সমর্থকদের। লর্ডসের এই সিরিজ নির্ধারণকারী ৩য় একদিনের ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে ২৭ রানে হেরে যায় ভারত। ৩৮৮ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ভারতের বর্তমান অধিনায়ক শুভমন গিল এবং রোহিত শর্মা দুর্দান্ত শুরু করলেও শেষরক্ষা হয়নি। সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে রোহিত শর্মা তাঁর কেরিয়ারের ৩৪তম ওয়ানডে শতরান (১১০ বলে ১৩৮ রান) করলেও ম্যাচটি বাঁচাতে পারেনি টিম ইন্ডিয়া।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Arjun Kapoor-Sahiba Bali: মালাইকা অতীত, অর্জুনের জীবনে অন্য নারী! বিদেশে ধরা পড়লেন দুজনে, কে সেই রহস্য়ময়ী
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