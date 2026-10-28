‘রাবণ পুরোপুরি খারাপ ছিলেন না’, সাই পল্লবীর মন্তব্য ঘিরে তৈরির বিতর্ক
আর কিছুদিনের মধ্যেই মুক্তি পেতে চলেছে রামায়ণ , তাই সবার নজর এখন সেটির ওপর। সম্প্রতি লস অ্যাঞ্জেলেসের অ্যাকাডেমি মিউজিয়াম অফ মোশন পিকচার্সে রামায়ণের প্রিমিয়ারে উপস্থিত ছিলেন রণবীর কাপুর, সাই পল্লবী, যশ এবং পরিচালক নিতেশ তিওয়ারি।
আর কিছুদিনের মধ্যেই মুক্তি পেতে চলেছে রামায়ণ , তাই সবার নজর এখন সেটির ওপর। সম্প্রতি লস অ্যাঞ্জেলেসের অ্যাকাডেমি মিউজিয়াম অফ মোশন পিকচার্সে রামায়ণের প্রিমিয়ারে উপস্থিত ছিলেন রণবীর কাপুর, সাই পল্লবী, যশ এবং পরিচালক নিতেশ তিওয়ারি। রেড কার্পেটে সাই পল্লবী ছবিটি নিয়ে কথা বলেন এবং এই ভারতীয় মহাকাব্যের চলচ্চিত্র রূপায়ণ থেকে দর্শকরা কী শিক্ষা নেবে বলে তিনি আশা করেন, তা জানান।
অনুষ্ঠানে সাই পল্লবীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, ভারতের মানুষ রামায়ণের গল্প শুনে বড় হয়েছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দর্শকরা এই চলচ্চিত্রটিতে ভিন্ন কী দেখতে পাবে। উত্তরে সাই বলেন, ‘যদি কেউ ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় মহাকাব্য সম্পর্কে কৌতূহলী হন, আমার মনে হয় এটিই হতে পারে সেই সূচনা, যেখানে আপনারা রামায়ণের বিদ্যমান সেরা সংস্করণটি দেখতে পাবেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘একই সাথে, ধর্মগ্রন্থ হিসেবে আমি মনে করি, আপনি যদি একজন বিশ্বাসী হন, তবে আত্মদর্শন করার চেষ্টা করুন এবং দেখুন আপনার মধ্যে কী ভালো ও মন্দ রয়েছে, এবং সময়ের সাথে সাথে নিজেকে শুধরে নিতে শিখুন। কারণ রাবণ পুরোপুরি খারাপ ছিল না। এবং এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা আমাদের ভেতরের রাবণকে চিহ্নিত করি এবং সময়ের সাথে সাথে নিজেদের পরিবর্তন করি।’
অভিনেত্রীর এই মন্তব্য শুনে অনেকেই তাঁকে সাপোর্ট করেননি। একজন লেখেন, আপনি একজন নারী অপহরণকারীর প্রশংসা করলেন কিভাবে। অন্য একজন লেখেন, রাবণ ভালো মানুষ হতে পারে না। তবে কেউ কেউ সাই পল্লবীর মন্তব্যের সহমত পোষণ করে লেখেন, রাবণের ভালো দিকগুলো তুলে ধরা উচিত। কেউ আবার লেখেন, মানুষের সবকিছু নিয়ে বিতর্ক তৈরি করতে হবে।
নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত, রামায়ণ হলো প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যের একটি দুই পর্বের চলচ্চিত্র রূপান্তর। রণবীর কাপুর ভগবান রামের ভূমিকায়, সাই পল্লবী সীতার চরিত্রে এবং যশ রাবণের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এছাড়াও অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে হনুমানের চরিত্রে সানি দেওল এবং লক্ষ্মণের চরিত্রে রবি দুবে রয়েছেন। চলচ্চিত্রটি প্রযোজনা করেছেন নমিত মালহোত্রা ও যশ এবং এর সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন এ আর রহমান ও হান্স জিমার।
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