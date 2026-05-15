দুই ছেলের জন্মের পর থেকে বছরে একটা করে ছবি, কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য নিয়ে মুখ খুললেন সইফ!

দুই ছেলের জন্মের পর থেকে বছরে একটা করে ছবি, কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য নিয়ে মুখ খুললেন সইফ!
সইফ আলি খান বর্তমানে তাঁর সর্বশেষ ছবি ‘ডিউটি’-এর প্রচারে ব্যস্ত। এটি শাহরুখ খান ও গৌরী খানের রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট প্রযোজনা করেছে। ২০২২ সাল থেকে প্রতি বছর একটি করে ছবিতে কাজ করা প্রসঙ্গে অভিনেতা সম্প্রতি তাঁর কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখা নিয়ে কথা বলেছেন এবং জানিয়েছেন যে, তাঁর দুই পুত্র তৈমুর আলি খান ও জাহাঙ্গীর আলি খানের জন্মের পর তিনি এই ভারসাম্য রাখার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন।
ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সইফ অভিনেতাদের অনিয়মিত কাজের শিডিউলের কারণে হওয়া ব্যক্তিগত ত্যাগের বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘আমি নিশ্চিত যে পেশাগত ভাবে এমন অনেক ত্যাগ করতে হয়েছে, যার জন্য আমাকে ব্যক্তিগত জীবনে মূল্য দিতে হয়েছে। আমরা ভাগ্যবানও বটে, কারণ অভিনেতা হিসেবে এই পেশায় সব সময় কাজ থাকবেই এমনটা নিশ্চিত করে বলা যায় না।’
সইফ পর্বতারোহণের একটি উপমা দিয়ে বাড়িকে একটি ‘বেস ক্যাম্প’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যেখানে প্রত্যেকেরই পুনরুজ্জীবিত হয়ে আবার পর্বতারোহণে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। তবে তিনি বলেন, যদি কোনও ব্যক্তি পর্বতারোহণে খুব বেশি সময় ব্যয় করেন, তাহলে সেই বেস ক্যাম্পটি উধাও হয়ে যেতে পারে।
অভিনেতা জানান যে, অভিনেতারা প্রায়শই তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকেন। তিনি বলেন, ‘এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলোও হাতছাড়া হয়ে যায়।’
তবে, সইফ জানান যে করিনা কাপুর খানের সঙ্গে জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে সন্তান হওয়ার পরেই তিনি পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর বিষয়ে আরও সচেতন হয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘এই বয়সে, আমি পরিবারকে সময় দেওয়ার বিষয়ে আরও সচেতন হয়েছি। বিশেষ করে সন্তান হওয়ার পর, আমি অনুভব করতে শুরু করি যে আমাকে সন্ধ্যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাড়িতে থাকতে হবে। এই নয়টা-নয়টার শিফট আমাকে সত্যিই বিব্রত করে, কারণ কাজ নয়টায় শুরু হয় না এবং নয়টায় শেষও হয় না। শেষ শট রাত সাড়ে নয়টায় হয়, তারপর রাত ১১টা বাড়ি ফেরা আমি মনে করি না এটা কোনও জীবন। তবে হ্যাঁ, আমি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি, সেটাও অবিশ্বাস্য ছিল।’
প্রসঙ্গত, সইফ অমৃতা সিংকে বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে সারা আলি খান ও ইব্রাহিম আলি খান। ২০০৪ সালে তাঁদের বিচ্ছেদের পর, সইফ ২০১২ সালে করিনাকে বিয়ে করেন এবং তাঁদের তৈমুর আলি খান ও জাহাঙ্গীর আলি খান নামে দুটি ছেলে হয়।
