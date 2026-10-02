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ছোটপর্দার গণ্ডি পেরিয়ে এবার ওটিটি-তে ‘লাজু’ সাইনা, সঙ্গী ‘জননী’ কোয়েল আর পরমব্রত

অনুরাগের ছোঁয়া, কনে দেখা আলো-র মতো হিট মেগার পর এবার ছবিতে দেখা যাবে অভিষেক কন্যা সাইনারে। হইচই-এর ওয়েব ফিল্ম জননীতে থাকছেন লাজবন্তী। 

Published on: Oct 2, 2026, 15:00:50 IST
By Priyanka Mukherjee
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প্রয়াত অভিনেতা অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সাইনা চট্টোপাধ্যায় (ডল) ইতিমধ্যেই নিজের সাবলীল অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বিনোদন জগতে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন। টেলিভিশনের পর এবার ওটিটি দুনিয়ায় পা রাখতে চলেছেন সাইনা। কনে দেখা আলো-র লাজুকে আগামিতে দেখা যাবে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত ছবি ‘জননী’তে। যেখানে লিড রোলে থাকছেন কোয়েল মল্লিক। সাইনার ওটিটি ডেবিউয়ের সঙ্গী ‘টলি কুইন’।

ছোটপর্দার গণ্ডি পেরিয়ে এবার ওটিটি-তে ‘লাজু’ সাইনা, সঙ্গী ‘জননী’ কোয়েল আর পরমব্রত
ছোটপর্দার গণ্ডি পেরিয়ে এবার ওটিটি-তে ‘লাজু’ সাইনা, সঙ্গী ‘জননী’ কোয়েল আর পরমব্রত

‘কনে দেখা আলো’র ফোকাসে লাজু:

মাত্র ১৫ বছর বয়সেই ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ হয়ে উঠেছেন সাইনা। জি বাংলার হিট ধারাবাহিক ‘কনে দেখা আলো’-তে ‘লাজবন্তী’ বা ‘লাজু’ চরিত্রে তাঁর অভিনয় দর্শকের বিপুল ভালোবাসা কুড়িয়েছে। সোমরাজ মাইতির বিপরীতে লাজুর সারল্য আর সংবেদনশীল অভিনয়ে মাত করেছিলেন তিনি। এমনকি একদিকে দশম শ্রেণীর পড়াশোনার চাপ এবং অন্যদিকে ১৪ ঘণ্টার দীর্ঘ শুটিং পর্ব সামলে যেভাবে তিনি সেটে বই মুখে দিয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছেন, তা অনুরাগীদের মন ছুঁয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি সফলভাবে শেষ হয়েছে ‘কনে দেখা আলো’র সম্প্রচার। মেগা সিরিয়ালের হেক্টিক শিডিউল পড়াশোনায় প্রভাব ফেলছিল বলে আপাতত ছোটপর্দা থেকে বিরতি নিয়েছেন সাইনা। কিন্তু অভিনয় থেকে তো আর দূরে থাকা যায় না!

খ্যাতনামা অভিনেতা-পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তৈরি হতে চলেছে নতুন ওয়েব ফিল্ম ‘জননী’। জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ‘হইচই’-এ (Hoichoi) স্ট্রিমিং হবে এই ছবিটির। তবে কেবল পরমব্রত-কোয়েল জুটির নতুন সমীকরণই নয়, এই ছবির হাত ধরে ওটিটি বিনোদনের দুনিয়ায় নজর কাড়তে চলেছে নতুন মুখ সাইনা।

মা ও সন্তানের আবেগঘন সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং পারিবারিক সম্পর্কের নানা শেড ফুটে উঠবে ‘জননী’ ছবিতে। বড় পর্দায় মুক্তি না পেয়ে সরাসরি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে পরমব্রতর পরিচালনায় কোয়েল ও সাইনার এই নতুন সফর টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে কতখানি ঝড় তোলে, এখন সেটাই দেখার! পরমব্রত ও কোয়েলের পাশাপাশি ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকবেন কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্য়ায়, জয় সেনগুপ্ত, পার্নো মিত্ররা। মাতৃত্ব না মানবতা কোনটা বেছে নেওয়া সহজ? ছবিতে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবেন পরমব্রত।

ছোটপর্দার লাজবন্তী চরিত্র পেরিয়ে পরমব্রতর নির্দেশনায় সাইনার এই নতুন সফর বিনোদন দুনিয়ায় এক বড় চমক হতে চলেছে।

  • Priyanka Mukherjee
    ABOUT THE AUTHOR
    Priyanka Mukherjee

    প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

Home/Entertainment/ছোটপর্দার গণ্ডি পেরিয়ে এবার ওটিটি-তে ‘লাজু’ সাইনা, সঙ্গী ‘জননী’ কোয়েল আর পরমব্রত
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