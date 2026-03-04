Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    এখনও ছেলে নিয়ে দুবাইয়ে আটকে শুভশ্রী, দেশে ফিরলেন শাকিব খানের নায়িকা সোনাল চৌহান

     দুবাইতে আটকে ছিলেন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে। দেশে ফিরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন সোনাল। 

    Published on: Mar 04, 2026 8:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের মেঘ, আর সেই পরিস্থিতির মাঝেই বিদেশের মাটিতে আটকে পড়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী সোনাল চৌহান। ইরান ও আমেরিকার মধ্যকার ক্রমবর্ধমান সামরিক উত্তেজনার জেরে দুবাই বিমানবন্দরে দীর্ঘ সময় কাটাতে হয় তাঁকে। অবশেষে সমস্ত বাধা কাটিয়ে মুম্বইয়ে পা রাখলেন অভিনেত্রী। ঘরে ফিরতে পেরে চোখেমুখে স্পষ্ট স্বস্তির ছাপ।

    এখনও ছেলে নিয়ে দুবাইয়ে আটকে শুভশ্রী, দেশে ফিরলেন শাকিব খানের নায়িকা সোনাল চৌহান
    এখনও ছেলে নিয়ে দুবাইয়ে আটকে শুভশ্রী, দেশে ফিরলেন শাকিব খানের নায়িকা সোনাল চৌহান

    দুবাইয়ে আটকে পড়া:

    সোনাল একটি ব্যক্তিগত কাজে দুবাই গিয়েছিলেন। কিন্তু খামেনেই-এর মৃত্যুর পর ইরান ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধংদেহী পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশপথ কার্যত অচল হয়ে পড়ে। নিরাপত্তার খাতিরে বহু বিমান বাতিল করা হয় এবং গতিপথ পরিবর্তন করা হয়। সেই গোলমালের মাঝেই দুবাইয়ে আটকে পড়েন সোনাল। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের উদ্বেগের কথা জানিয়েছিলেন তিনি।

    আতঙ্কের সেই মুহূর্ত:

    মুম্বইসোনাল জানান, পরিস্থিতির ভয়াবহতা তাঁকে বেশ চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। তিনি বলেন, ‘চারপাশে কী ঘটছে তা নিয়ে সবাই খুব দুশ্চিন্তায় ছিল। বিমানবন্দরের পরিবেশও বেশ থমথমে ছিল। অবশেষে নিজের দেশে ফিরতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ।’

    Sonal Chauhan shared a note on her Instagram Stories.
    Sonal Chauhan shared a note on her Instagram Stories.

    তিনি আরও বলেন, ‘এবার আমি আত্মবিশ্বাস অনুভব করেছি। এই কঠিন সময়ে আমাদের নিরাপদ এবং শান্ত রাখার জন্য এবং এত যত্ন ও দায়িত্বের সাথে সবকিছু পরিচালনা করার জন্য এবং আমরা প্রত্যেকে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত বোধ করি তা নিশ্চিত করার জন্য আমি দুবাই কর্তৃপক্ষের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমি সত্যিই আশা করি এটি শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে, কারণ যুদ্ধ কখনই কোনও সমস্যার সমাধান নয়। এই কঠিন সময়ের মুখোমুখি হওয়া প্রত্যেকের প্রতি আমার হৃদয় সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আমি শান্তি কামনা করি’।
    শাকিব খানের দরদ নায়িকা ঘরে ফিরলেও ছেলে ইউভানকে নিয়ে এখনও মরু শহরে শুভশ্রী। সামার ভ্যাকেশন ছেলের, তাই ডেসার্ট সাফারির জন্য দুবাই উড়ে গিয়েছিলেন শুভশ্রী। কিন্তু বিমানবন্দরে পা দেওয়ার পরপরই ঘটে অঘটন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে হোটেলে নিরাপদে রয়েছেন নায়িকা ও তাঁর ছেলে জানিয়েছেন রাজ। বুধবার দেশে ফিরতে পারেন অভিনেত্রী।

    News/Entertainment/এখনও ছেলে নিয়ে দুবাইয়ে আটকে শুভশ্রী, দেশে ফিরলেন শাকিব খানের নায়িকা সোনাল চৌহান
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes