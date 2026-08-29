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সলমনকে রাখি পরাচ্ছেন অর্পিতা, পিছনে যিশুর ছবি! ধর্মনিরপেক্ষতার পাঠ দিলেন ভাইজান

সলমন ও অর্পিতা শর্মার রাখি কেড়ে নিল নেটপাড়ার মন। নেটিজেনরা এই ছবিগুলোকে ইন্টারনেটে দেখা সবচেয়ে ‘ধর্মনিরপেক্ষ উদযাপন’ বলে অভিহিত করেছেন।

Published on: Aug 29, 2026, 18:10:20 IST
By Tulika Samadder
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গতকাল অর্থাৎ ২৮ আগস্ট, দেশজুড়ে রাখি উদযাপিত হয়েছে। এই দিনে বোন তাঁর ভাইয়ের কব্জিতে রাখি বেঁধে দেন এবং তাঁকে সারাজীবন রক্ষা করার জন্য ভাইয়ের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা নেন। বলিউডও প্রতি বছরের মতো এবারও মহা উৎসাহের সঙ্গে রাখি উদযাপন করেছে। তাদের রাখি উদযাপনের ছবি ও ভিডিয়ো শেয়ারও করে নিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। তবে সলমন খান এবং তার বোন অর্পিতা খান শর্মার রাখি উদযাপনের ছবি অনলাইনে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। নেটিজেনরা এই ছবিগুলোকে ইন্টারনেটে দেখা সবচেয়ে ‘ধর্মনিরপেক্ষ উদযাপন’ বলে অভিহিত করেছেন।

সলমন খান ও অর্পিতা শর্মার রাখি।
সলমন খান ও অর্পিতা শর্মার রাখি।

ভাই সলমনকে রাখি পরাচ্ছেন অর্পিতা

সলমন খান এবং তার বোন অর্পিতা খান শর্মার মধ্যকার ভালোবাসার অটুট বন্ধন সকলেরই জানা। অর্পিতা তাঁর অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে রাখি উদযাপনের বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো এবং ছবি শেয়ার করেছেন। এই ভিডিয়োতে, অর্পিতা আরতি করার পর, তার ভাই সলমন খানকে রাখি পরাচ্ছেন। সেই মুহূর্তে দুজনকেই অত্যন্ত খুশি দেখাচ্ছে। রাখি পরানোর পর অর্পিতাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে দেখা যায় সলমনকে।

এই ভিডিয়োতে সলমন খানকে একটি লাল টি-শার্ট এবং একটি কালো টুপিতে দেখা গিয়েছে। অন্য দিকে, অর্পিতা একটি সাধারণ স্যুট পরে ছিলেন। সেই লুকে অর্পিতাকে দেখতেও খুবই মিষ্টি লাগছে।

দেওয়ালে ঝোলানো যিশুর ছবি

সলমন খান ও অর্পিতার এই ভিডিয়োতে যদি কোনো একটি জিনিস মানুষের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে, তবে তা হল দেয়ালে টাঙানো ছবি। যিশু খ্রিস্টের একটি বিশাল চিত্রকর্ম, যেখানে বিখ্যাত ‘দ্য লাস্ট সাপার’ দৃশ্যটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভিডিয়োটি দেখার পর সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা এটিকে ইন্টারনেটে দেখা সবচেয়ে ‘ধর্মনিরপেক্ষ উদযাপন’ বলে অভিহিত করেছেন।

সলমনের প্রশংসায় ভক্তরা

এই ভিডিয়োটি ইন্টারনেটে দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, সবাই ভাই—এই উক্তিটির এটিই সেরা উদাহরণ।’ আরেকজন মন্তব্য করেছেন, ‘ধর্মনিরপেক্ষতা আল্ট্রা প্রো ম্যাক্স।’ আরেকজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘সলমন বরাবরই একজন ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ; প্রতিটি ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এর আগেও দেখা গিয়েছে।’ আরেকজন লেখেন, ‘এটাই তো আমাদের আসল সমাজ। আমাদের দেশে তো এরকমই। সব ধর্মের মানুষ আমরা মিলেমিশে থাকি।’

কাজের সূত্রে, এরপর সলমন খানকে দেখা যাবে মাতৃভূমি-তে, যার আগের নাম ছিল ব্যাটেল অফ গলওয়ান। যদিও সিনেমার মুক্তির তারিখ এখনো ঠিক হয়নি। দক্ষিণ ভারতীয় প্রযোজক দিল রাজু এবং পরিচালক ভামসি পাইডিপাল্লির সঙ্গে একটি প্যান ইন্ডিয়া ছবিতে কাজ করছেন সলমন। যাতে প্রথমবার জুটি বাঁধছেন দক্ষিণী লেডি সুপারস্টার নয়নতারা-র সঙ্গে। ২০২৭ সালের ইদে সিনেমা হলে আসার কথা আছে।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/সলমনকে রাখি পরাচ্ছেন অর্পিতা, পিছনে যিশুর ছবি! ধর্মনিরপেক্ষতার পাঠ দিলেন ভাইজান
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