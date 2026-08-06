প্রতারণার অভিযোগে সলমন খান ও তাঁর বোন আলভিরাকে নোটিশ পাঠিয়েছে চণ্ডীগড় আদালত
চণ্ডীগড়ের একটি জেলা আদালত অভিনেতা সলমন খান, তাঁর বোন আলভিরা এবং 'বিয়িং হিউম্যান' ফাউন্ডেশনের পরিচালকদের নামে একটি প্রতারণার মামলা দায়ের হয়েছে।
বলিউড অভিনেতা সলমন এবং তাঁর বোন আলভিরা খান অগ্নিহোত্রির আইনি ঝামেলা আবারও বাড়তে চলেছে বলে মনে হচ্ছে। একটি পুরনো প্রতারণার মামলায় জবাব চেয়ে চণ্ডীগড়ের একটি আদালত সলমন, আলভিরা এবং আরও কয়েকজনকে নোটিশ পাঠিয়েছে। পুরো বিবাদটির সূত্রপাত ২০২১ সালে দায়ের করা একটি অভিযোগ থেকে, যার শুনানি আদালত এখন শুরু করেছে।
চণ্ডীগড়ের (মণিমাজরা) ব্যবসায়ী অরুণ গুপ্ত 'বিইং হিউম্যান জুয়েলারি' ব্র্যান্ডের একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়েছিলেন। গুপ্তের অভিযোগ, ফ্র্যাঞ্চাইজি দেওয়ার সময় কোম্পানি তাঁকে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল যে সলমন খান নিজে টেলিভিশন শো 'বিগ বস'-এ তাঁর শোরুমের প্রচার করবেন। এছাড়াও, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে সলমন খান নিজে চণ্ডিগড়ে এসে শোরুমটি উদ্বোধন করবেন। এও বলা হয়েছিল যে কোম্পানি বিক্রয় এবং পণ্য সরবরাহে সম্পূর্ণ সহায়তা করবে। ফলস্বরূপ, অরুণ গুপ্ত ৩ কোটি টাকার একটি বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করে চণ্ডিগড়ে শোরুম খোলেন। একটিও প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয়নি।
অরুণ গুপ্তের দাবি, শোরুম খোলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা শুরু হয়। ২০১৮ সালের নভেম্বরে যখন শোরুমটি উদ্বোধন করা হয়, তখন সলমন খানের পরিবর্তে তাঁর শ্যালক আয়ুশ শর্মাকে আনা হয়। ২০২০ সালে, কোম্পানি সেই গুদামটি বন্ধ করে দেয় যেখান থেকে শোরুমে পণ্য সরবরাহ করা হতো। ফলস্বরূপ, সরবরাহের অভাবে পণ্যের মজুদ আটকে যায়, যার ফলে তার ক্রমবর্ধমান ব্যবসায় সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়।
প্রতারিত হওয়ার পর, অরুণ গুপ্ত ২০২১ সালে চণ্ডীগড় পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। সেই সময়, পুলিশ সলমন খান, আলভিরা খান এবং সংস্থার ৮-১০ জন কর্মকর্তাকে সমন জারি করে। তবে, বেশ কয়েক বছর ধরে অরুণ গুপ্ত কোনো প্রতিকার বা অর্থ ফেরত পাননি। অবশেষে, অরুণ গুপ্ত জেলা আদালতের দ্বারস্থ হন।
শুনানির সময় আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করার আগে তাদের বক্তব্য শোনা আইনত বাধ্যতামূলক। ফলস্বরূপ, আদালত সলমন খান, আলভিরা খান এবং ‘বিইং হিউম্যান’ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত অন্য সকল অভিযুক্তকে ২০২৬ সালের ৫ই অক্টোবর পর্যন্ত তাদের বক্তব্য উপস্থাপন এবং জবাব দাখিল করার সময় দিয়েছে।
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