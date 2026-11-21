প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।
Salman Khan-Shraddha Kapoor: ‘আগে জানলে ওইদিন…’, ফোন করে শ্রদ্ধার কাছে ক্ষমা চাইলেন সলমন! কোন ভুল করে বসলেন ভাইজান?
‘ওকে তো আমার চোখের সামনে বড় হতে দেখেছি…’, বন্ধু শক্তি কাপুর কন্যার সঙ্গে এবার মুখোমুখি লড়াই বক্স অফিসে, ক্ষমা প্রার্থী সলমন খান।
আগামী ৪ ডিসেম্বর বক্স অফিসে মুখোমুখি হতে চলেছে বলিউডের দুটি বড় ছবি— একদিকে সলমন খান অভিনীত যুদ্ধভিত্তিক ছবি ‘মাতৃভূমি: মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস’ (Maatrubhumi: May War Rest in Peace) এবং অন্যদিকে শ্রদ্ধা কাপুর অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘ইথা’ (Eetha)। একই দিনে দুটি বড় ছবির মুক্তি ঘিরে ইন্ডাস্ট্রিতে যখন জোর জল্পনা চলছে, ঠিক তখনই এই বক্স অফিস সংঘাত নিয়ে মুখ খুললেন ‘ভাইজান’। সলমন অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, শ্রদ্ধার ছবির মুক্তির তারিখের কথা তাঁর জানা ছিল না এবং বিষয়টি জানতে পেরেই তিনি নিজে ফোন করে শ্রদ্ধার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন।
শ্রদ্ধাকে ফোন করে কী বললেন সলমন? কী জবাব দিলেন অভিনেত্রী?
সম্প্রতি হায়দরাবাদে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সলমন খান জানান, ‘মাতৃভূমি’-র মুক্তির তারিখ ঘোষণা করার সময় তিনি জানতেন না যে ওই একই দিনে শ্রদ্ধার ছবিও মুক্তি পাচ্ছে। সলমনের কথায়, 'যখন আমরা ৪ ডিসেম্বর তারিখটি ঘোষণা করেছিলাম, তখন আমি জানতাম না যে শ্রদ্ধার ছবিও ৪ ডিসেম্বর আসছে। এই বিষয়টি নিয়ে আমার সত্যিই খুব খারাপ লাগছে। আমি আগে জানলে কখনোই শ্রদ্ধার ছবির সঙ্গে একই দিনে আসতাম না। আমি ওকে ফোন করে কথা বলেছি। ওকে তো আমার চোখের সামনে বড় হতে দেখেছি। আমি ওকে বলেছি, ‘আমি সত্যিই খুব দুঃখিত, আমি জানতাম না।’
সলমন আরও জানান, শ্রদ্ধা বিষয়টি অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে নিয়েছেন এবং তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, ‘না না স্যার, বক্স অফিসে আমাদের দু’জনের ছবির জন্যই যথেষ্ট জায়গা রয়েছে।’ শ্রদ্ধার এই উত্তরে খুশি হয়ে সলমন দর্শকদের কাছে ‘ইথা’ দেখারও অনুরোধ জানিয়েছেন। এর আগেও ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ‘ইথা’-র পোস্টার শেয়ার করে গোটা টিমকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন সলমন।
কেন বারবার পিছোল ‘মাতৃভূমি’-র মুক্তি?
নিজের ছবির মুক্তির তারিখ বারবার বদলানোর কারণও স্পষ্ট করেছেন সলমন খান। তিনি জানান, প্রথমে ২০ নভেম্বর এবং পরে ২৭ নভেম্বর ছবিটি মুক্তির কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু ছবির একটি স্ক্রিনিংয়ের সময় ভিএফএক্স (VFX)-এ কিছু ত্রুটি নজরে আসায় কাজ শেষ করার জন্য নির্মাতাদের আরও কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয়। সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত ৪ ডিসেম্বর দিনটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত এবং সলমা খান প্রযোজিত এই ছবিতে একজন সেনা অফিসারের ভূমিকায় দেখা যাবে সলমনকে, যা ২০২০ সালের গালওয়ান উপত্যকার সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে তৈরি। ছবিতে সলমনের পাশাপাশি রয়েছেন চিত্রাঙ্গদা সিং। সেন্সর বোর্ড (CBFC) ছবিটিকে U/A 16+ শংসাপত্র দিয়েছে।
কী রয়েছে শ্রদ্ধা কাপুরের ‘ইথা’ ছবিতে?
অন্যদিকে, লক্ষ্মণ উতেকর পরিচালিত এবং দীনেশ বিজন প্রযোজিত ‘ইথা’ ছবিটি তৈরি হয়েছে প্রখ্যাত লাবণী ও তামাশা শিল্পী বিঠাবাই নারায়ণগাঁওকরের বাস্তব জীবনের ওপর ভিত্তি করে। ছবিতে শ্রদ্ধা কাপুর ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণদীপ হুডা, মহম্মদ জিশান আইয়ুব এবং সিদ্ধার্থ যাদব। অজয়-অতুলের সুরে সাজানো এই ছবিটিও আগামী ৪ ডিসেম্বর, ২০২৬ বিশ্বজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে।