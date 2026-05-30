Salman Khan: সলমনের কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা এবার ছবির পর্দায়, ভাইজানের ভুমিকায় থাকবেন কে?

Salman Khan: সলমনের কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা এবার ছবির পর্দায়, ভাইজানের ভুমিকায় থাকবেন কে?
Salman Khan: সলমন খানের কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা সংক্রান্ত মামলার উপর ভিত্তি করে একটি নতুন ছবি নির্মিত হতে যাচ্ছে। এই ছবিটি 'উদয়পুর ফাইলস' এর মতো বিতর্কিত ছবি তৈরি করা অমিত জানি প্রযোজনা করছেন। ছবির পোস্টারও মুক্তি পেয়েছে।
অমিত জানি একটি নতুন বিতর্কিত ছবির মাধ্যমে ফিরে আসছেন। অমিত সলমন খানের সাথে সম্পর্কিত কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা মামলার উপর ভিত্তি করে একটি ছবি প্রযোজনা করছেন। এই ছবির পোস্টারও মুক্তি পেয়েছে।
ছবিটির শিরোনাম 'কাঁলা হিরণ: দ্য ব্যাটল ফর লিগেসি' রাখা হয়েছে। ছবির পোস্টারও মুক্তি পেয়েছে। অমিত জানি পোস্টার মুক্তির সময় এক্স-এ ছবির সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'জানি ফায়ারফক্স ফিল্মস' কাঁলা হরিণ: দ্য ব্যাটল ফর লিগেসি এর প্রথম পোস্টার মুক্তি দিচ্ছে। ছবির টিজার ২০ জুন মুক্তি পাবে।
কোন পরিচালক এই ছবিটি পরিচালনা করছেন?
অমিত জানি তাঁর পোস্টে জানিয়েছেন যে এই ছবিটি ভারত এস শ্রীনেত পরিচালনা করছেন। ছবির যে পোস্টার মুক্তি পেয়েছে সেটি লাল এবং নীল রঙের প্যালেটের মধ্যে। পোস্টারে একজন ব্যক্তি, যাকে সলমন খানের মতো দেখাচ্ছে, তিনি হাতে রাইফেল নিয়ে একটি দিকে নির্দেশ করছেন। অন্যদিকে, পোস্টারে রয়েছে সেই অভিনেতার আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর ছবি।
ছবিটি সম্পর্কে অমিত জানি কি বললেন?
অমিত জানি নিউজ এজেন্সি আইএনএস-কে জানিয়েছেন যে ১৯৯৮ সালে যোধপুরের কাকানি গ্রামে সলমন খানের কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা মামলায় যে আদালতের নাটক ছিল, সলমন খান এবং লরেন্স বিশনোইয়ের মধ্যে যে শত্রুতা ছিল, সেটি ছবির আকারে তুলে ধরা হবে। এই ছবিটি সানভাল, মুরাদাবাদ এবং উত্তর প্রদেশের অন্যান্য শহরে শুট করা হয়েছে। অমিত জানি আরও জানান যে এই ছবিতে সেই সময়ের শিকার, সলমন খানের গ্রেফতার এবং তাঁকে দেওয়া দণ্ডের কথা তুলে ধরা হয়েছে।
সলমন খানের কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা মামলা কি?
১৯৯৮ সালে রাজস্থানের যোধপুরে 'হাম সাথ সাথ হ্যায়' ছবির শুটিংয়ের সময় দুটি কৃষ্ণসার হরিণের শিকার নিয়ে মামলা সামনে আসে। এই মামলায় সলমন খান, সাইফ আলী খান, সোনালি বেন্দ্রে, তাবু এবং নীলম কোঠারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এই মামলায় ১৯৯৮ সালের ১২ অক্টোবর সলমন খান প্রথমবার গ্রেফতার হন, তবে পরে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়।
এরপর ২০১৮ সালের ৫ এপ্রিল ওই মামলায় তাঁকে নিম্ন আদালত ৫ বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা দিয়েছিল। অন্যদিকে, বাকি শিল্পীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। সলমন খান তার ৫ বছরের সাজার বিরুদ্ধে সেশন কোর্টে আবেদন করেছিলেন। বর্তমানে এই মামলা রাজস্থান হাইকোর্টে মুলতুবি রয়েছে। আদালত পরবর্তী শুনানির তারিখ ১৩ জুলাই ২০২৬ নির্ধারণ করেছে।
এখনও পর্যন্ত সলমনের পরিবারের তরফেও এই ছবি নিয়ে কোনওরকম আপত্তি ওঠেনি। তবে ভাইজানের ভুমিকায় কে অভিনয় করবেন জানা যায়নি। তবে বলিউডের অন্দরমহলের খবর, অভিনেতা সোনু মিশ্র অভিনয় করবেন সলমনের ভুমিকায়।