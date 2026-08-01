Salman-Sanjay: 'আমার বড় ভাই!' সঞ্জয় দত্তকে জড়িয়ে ধরে বিশেষ প্রার্থনা, জানেন বয়সে কত ছোট সলমন?

Salman-Sanjay: 'আমার বড় ভাই!' সঞ্জয় দত্তকে জড়িয়ে ধরে বিশেষ প্রার্থনা, জানেন বয়সে কত ছোট সলমন?
৬৭-এ পা দিয়েছেন সঞ্জয় দত্ত। একটু দেরিতে এল ছোট ভাই সলমনের শুভেচ্ছা বার্তা। কী লিখলেন ভাইজান?
বলিপাড়ায় দীর্ঘ কয়েক দশকের অটুট বন্ধুত্বের গল্প উঠলে শুরুতেই যে দুটো নাম মনে আসে, তাঁরা হলেন সলমন খান ও সঞ্জয় দত্ত। গত ২৯ জুলাই ৬৭ বছরে পা দিয়েছেন 'সঞ্জু বাবা'। আর সেই বিশেষ উপলক্ষেই সোশাল মিডিয়ায় সঞ্জয় দত্তকে জড়িয়ে ধরে ভালোবাসা আর প্রার্থনায় ভরা এক আবেগঘন পোস্ট শেয়ার করলেন বলিউডের ভাইজান সলমন খান!
'আল্লাহ, ভগবান, যিশু সবাই যেন ওকে সুখে রাখেন!' সলমনের বার্তা
শেয়ার করা ছবিতে সলমনকে জিন্স, টি-শার্ট এবং মাথায় টুপি পরে সঞ্জয় দত্তকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে থাকতে দেখা যায়। ক্যাপশনে নিজের মনের আবেগ উগরে দিয়ে সলমন লিখেছেন, ‘বাবা চিরকালের বাবা! সঞ্জু বাবা আমাদের সবার বাবা, আর এখন ও নিজের সন্তানদেরও বাবা। আমার বড় ভাই সঞ্জয় দত্ত। আল্লাহ, ভগবান, যিশু সবাই যেন এই মানুষটিকে সবসময় সুখে রাখেন। আই লাভ ইউ বাবা!’
দুই মহাতারকার এই অমলিন ভালোবাসার কোলাকুলি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট হতেই মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায় এবং অনুরাগী ও নেটিজেনরা ভালোবাসায় ভরিয়ে দেন কমেন্ট বক্স।
দুই তারকার রসায়ন অটুট
সলমন ও সঞ্জয় এর আগে 'সাজান', 'চল মেরে ভাই', 'দশ'-এর মতো একাধিক জনপ্রিয় ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করে পর্দা কাঁপিয়েছেন। এমনকি ছোট পর্দায় 'বিগ বস'-এর পঞ্চম সিজনও একসঙ্গে সঞ্চালনা করেছিলেন এই দুই বন্ধু। সম্প্রতি 'সিকান্দার' ছবির এক প্রচার অনুষ্ঠানে সলমন নিজেই ঘোষণা করেন যে, খুব শীঘ্রই তারা দুজনে আবার এক সাথে বড় মাপের এক অ্যাকশন ছবিতে কাজ করতে চলেছেন।
সঞ্জয় দত্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'সাজান' ছবির সময় থেকেই সলমন আমার ছোট ভাইয়ের মতো। ও আমার পরিবারের সদস্য, ওঁর থেকে নিজেকে কখনো আলাদা করতে পারব না।'
বলিউডের দুই প্রিয় বন্ধু সলমন খান এবং সঞ্জয় দত্তের বয়সের তফাত প্রায় ৬ বছর ৫ মাস। সঞ্জয় দত্ত সলমন খানের চেয়ে প্রায় সাড়ে ৬ বছরের বড়। ২৯ জুলাই, ১৯৫৯ জন্মেছিলেন নার্গিস ও সুনীল দত্ত পুত্র। অন্যদিকে সেলিম খান ও সলমা খানের বড় ছেলে সলমনের জন্ম ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৬৫।
পর্দা এবং পর্দার বাইরে এই সাড়ে ৬ বছরের বয়সের ব্যবধান ওনাদের অগাধ বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মাঝে কখনোই দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়নি!
ছাত্র আন্দোলন ও সোনম ওয়াংচুককে সলমনের বার্তা
জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তার পাশাপাশি সম্প্রতি দেশের ছাত্র আন্দোলন এবং সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের অনশন নিয়ে মন্তব্য করেও চর্চায় এসেছিলেন সলমন খান। উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে দেশের তরুণ প্রজন্মের একজোট হওয়াকে তিনি স্বাগত জানান। এর পাশাপাশি সিজেপি প্রতিবাদের মঞ্চে অনশনরত সোনম ওয়াংচুককে উদ্দেশ্য করে সলমন বলেছিলেন— "সোনম, এবার থামো ভাই, এটাকে আর বড় কোরো না!"— যা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় মিম ও চর্চার ঝড় বয়ে গিয়েছিল।
তবে সব চর্চার ঊর্ধ্বে গিয়ে 'বড় ভাই'-এর জন্য সলমনের এই ভালোবাসার বার্তা ফের প্রমাণ করল, বলিউডে এই দুই তারকার সমীকরণ আসলেই অনন্য!
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More