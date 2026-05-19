    সলমনের 'নিঃসঙ্গতা'র পোস্ট চর্চায়! ‘মা জিজ্ঞেস করছেন, কী হয়েছে?’, ভক্তদের শান্ত থাকার বার্তা নায়কের

    May 19, 2026, 16:00:57 IST
    By Sayani Rana
    বলিউড অভিনেতা সলমন খান সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় 'একা ও নিঃসঙ্গ' থাকা নিয়ে একটি রহস্যময় বার্তা শেয়ার করে ভক্তদের চিন্তায় ফেলে দিয়েছেন। পোস্টটি দ্রুত ভাইরাল হয়েছে এবং অনেকেই ভাবতে শুরু করেন যে অভিনেতা ব্যক্তিগত কোনও কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছেন কি না। তবে, সলমন এবার স্পষ্ট করেছেন যে পোস্টটি ভুল ভাবে নিয়েছে মানুষ এবং তিনি নিজের সম্পর্কে কথা বলেননি।

    মঙ্গলবার, সলমন ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল হওয়া পোস্টটি সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি যে একা নন, তা ব্যাখ্যা করে অভিনেতা লিখেছেন, ‘আরে, আমি নিজের সম্পর্কে কথা বলিনি। আমার এত বড় একটা চমৎকার পরিবার আর বন্ধু-বান্ধব থাকতে আমি একা কী করে হতে পারি, আর আপনারা, আপনাদের শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদ থাকতে আমি একাই বা কী করে থাকব? এর জন্য আমিই হব সর্বশ্রেষ্ঠ ধন্যবাদ।’

    তিনি আরও জানান যে পোস্টটি এতটাই বড় খবর হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর মা সালমা খানও তাঁর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। সলমন লিখেছিলেন, ‘কখনও কখনও মানুষের সঙ্গে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে যাই, তাই আমার একটু নিজের জন্য সময় দরকার, ব্যস... এবার কোনও ছবি না দিয়েই এটা ব্রেকিং নিউজ হয়ে গেল। মা জিজ্ঞেস করছেন, ‘কী হয়েছে বাবা?’ শান্ত হন আপনারা।’

    ইনস্টাগ্রামে নিজের শার্টবিহীন একটি ছবি শেয়ার করার কয়েকদিন পর এই বিবৃতিটি আসে। ছবিটির সঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, ‘আমার দ্বারা, নিজেকে নিয়ে, একা থাকার দুটি উপায় আছে, একা এবং নিঃসঙ্গ, একা থাকাটা নিজের ইচ্ছায় আর নিঃসঙ্গতা তখন যখন কেউ আপনার সঙ্গে থাকতে চায় না..... এখন এর আগে, আপনি বুঝে নিন আপনার কী করা দরকার।’

    যদিও বেশ কিছু ভক্ত অভিনেতার ফিটনেস ও শারীরিক গঠনের প্রশংসা করেছেন, ক্যাপশনটি পড়ার পর অনেকেই চিন্তিত হয়ে পড়েন। নেটিজেনরা অনুমান করতে শুরু করেন যে সলমন মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন, নাকি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একাকীত্বের দিকে ইঙ্গিত করছেন। অভিনেতার সাম্প্রতিক বিবৃতি এবার সেই সব গুঞ্জনের অবসান ঘটিয়েছে।

    কাজের সূত্রে সলমনকে এরপর অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত ‘মাতৃভূমি’ ছবিতে দেখা যাবে । এই প্রজেক্টটির আগের নাম ছিল ‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’। জানা গিয়েছিল যে এটা গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় ও চীনা বাহিনীর মধ্যে হওয়া বাস্তব সংঘর্ষ থেকে অনুপ্রাণিত। তবে, বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে ছবিটিতে এবার বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। ছবিটির মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

    জানা গিয়েছে, অভিনেতা নয়নতারার সঙ্গে তাঁর আসন্ন ছবিটির জন্য ২০২৭ সালের ঈদে মুক্তির তারিখও চূড়ান্ত করেছেন। ছবিটির আপাতত নাম এসভিসি৬৩ (SVC63), এটি পরিচালনা করবেন ভামসি পাইদিপল্লি এবং প্রযোজনা করবেন দিল রাজু। এই প্রজেক্টটির শুটিং ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

