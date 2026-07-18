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    Salman Khan: ভাইজান দিলেন নতুন বাসা! ৫০-র বেশি পরিবারের হাতে নতুন বাড়ির চাবি তুলে দিলেন সলমন

    বলিউড সুপারস্টার সলমন খান এবার মুম্বইয়ের বস্তি পুনর্বাসন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মুখে হাসি ফোটালেন। মহারাষ্ট্রের বস্তি পুনর্বাসন কর্তৃপক্ষ (এসআরএ)-এর কার্যালয়ে গিয়ে তিনি ৫০ জনেরও বেশি উপভোক্তার হাতে স্থায়ী বাড়ির চাবি তুলে দেন। 

    Published on: Jul 18, 2026, 17:30:58 IST
    By Tulika Samadder
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    শুক্রবার রাতে মুম্বইয়ের বস্তি পুনর্বাসন কর্তৃপক্ষ (এসআরএ)-এর কার্যালয়ে শুভেচ্ছা সফরে যান বলিউড অভিনেতা সলমন খান। সফরকালে তিনি এসআরএ-র নতুন আধুনিক ডেটা সংগ্রহ ও যাচাইকরণ সহায়তা কেন্দ্র তথা আইটি সার্ভার রুমের উদ্বোধন করেন। কর্তৃপক্ষের দাবি, ডিজিটাল শাসনব্যবস্থাকে আরও দক্ষ, নিরাপদ এবং স্বচ্ছ করে তুলতে এই আধুনিক পরিকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এর মাধ্যমে এসআরএ-র ই-গভর্ন্যান্স প্রকল্পগুলিও আরও গতিশীল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

    ৫০-র বেশি পরিবারের হাতে বাড়ির চাবি তুলে দিলেন সলমন খান। (AFP)
    ৫০-র বেশি পরিবারের হাতে বাড়ির চাবি তুলে দিলেন সলমন খান। (AFP)

    ৫০টির-ও বেশি পরিবারের হাতে বাড়ির চাবি

    এসআরএ-র প্রধান নির্বাহী আধিকারিক ড. মহেন্দ্র কল্যাণকরের উপস্থিতিতে সলমন খান ৫০ জনেরও বেশি বস্তি পুনর্বাসন প্রকল্পের সুবিধাভোগীর হাতে তাঁদের স্থায়ী বাড়ির চাবি তুলে দেন। নতুন বাড়ির চাবি হাতে পেয়ে উপভোক্তাদের মুখে ছিল আনন্দের হাসি।

    উন্মোচন করলেন এসআরএ-র কফি টেবিল বুক

    এদিন সলমন এসআরএ-র কফি টেবিল বুকও প্রকাশ করেন। বইটিতে সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প, সফল পুনর্বাসনের গল্প, উল্লেখযোগ্য অর্জন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের মতে, এই প্রকাশনা নাগরিক, অংশীদার এবং সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে এসআরএ-র কাজ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হয়ে উঠবে।

    জনকেন্দ্রিক শাসনের বার্তা

    সলমন খানের এই সফরের মাধ্যমে আধুনিক, স্বচ্ছ ও জনমুখী প্রশাসনের মাধ্যমে বস্তি পুনর্বাসন কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র সরকারের অঙ্গীকারের বার্তাও তুলে ধরা হয়েছে। সফর চলাকালীন অভিনেতাকে এসআরএ-র বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং তিনি সংস্থার কাজের প্রশংসা করেন।

    আসছে নতুন ছবি

    কাজের ক্ষেত্রে সালমান খান বর্তমানে তাঁর আগামী ছবি ‘মাতৃভূমি: মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস’-এর মুক্তির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এছাড়াও তাঁর হাতে একাধিক নতুন প্রকল্প রয়েছে, যেগুলির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই হতে পারে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Salman Khan: ভাইজান দিলেন নতুন বাসা! ৫০-র বেশি পরিবারের হাতে নতুন বাড়ির চাবি তুলে দিলেন সলমন
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