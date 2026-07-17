Somy Ali: ৫ বছর বয়সে যৌন নির্যাতন করে বাড়ির চাকর! ঘরে ডেকে নিয়ে…, ‘মা-বাবা বলল চুপ থাকতে’, বিস্ফোরক সলমন-প্রাক্তন

Somy Ali: ৫ বছর বয়সে যৌন নির্যাতন করে বাড়ির চাকর! ঘরে ডেকে নিয়ে…, ‘মা-বাবা বলল চুপ থাকতে’, বিস্ফোরক সলমন-প্রাক্তন
বলিউডের এক বিখ্যাত অভিনেত্রীও তার শৈশব নিয়ে অনেক বিস্ময়কর তথ্য প্রকাশ করেছেন। মাত্র চার বছর বয়স থেকেই যৌন হয়রানির শিকার হন এই অভিনেত্রী। আর তাদের গৃহের চাকররা ছাড়া আর কেউ তাদের সঙ্গে কাজ করত না।
বলিউড সেলেব্রিটিরা প্রায়ই তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন। অনেক সময় তারকারা তাঁর অতীত জীবন নিয়ে কিছু গোপন কথা প্রকাশ করেন, যা শুনে সবাই অবাক হয়ে যান। বলিউডের এক জনপ্রিয় অভিনেত্রী সম্প্রতি তাঁর শৈশব নিয়ে এমন কিছু কথা বলেছেন, যা শুনে হতবাক অনেকেই। মাত্র চার বছর বয়স থেকেই যৌন হয়রানির শিকার হন এই অভিনেত্রী। আর এই কাজ করত গৃহ পরিচারক।
আসুন জেনে নেওয়া যাক কে এই অভিনেত্রী? এই অভিনেত্রী আর কেউ নন, বলিউড সুপারস্টার সলমন খানের প্রাক্তন বান্ধবী সোমি আলি। সোমিকে সব সময় সব ইস্যুতে খোলামেলা কথা বলতে দেখা যায়। এর আগে সলমনের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে খোলামেলা কথা বলতেও দেখা গেছে তাঁকে। সোমি আলির সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারটি এখন শিরোনামে রয়েছে। সম্প্রতি নিধি বসন্দানিকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন সোমি। এই সময় ছোটবেলায় নিজের সঙ্গে হওয়া যৌন হয়রানির কথা জানান তিনি। অভিনেত্রী বলেছেন যে, তিনি অল্প বয়সে এই সমস্ত কিছুর শিকার হয়েছিলেন এবং এটি নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে তাঁর বাবা-মা তাকে চুপ থাকতে বলেছিলেন।
সোমি কথোপকথনে বলেন- ‘আমার বয়স মাত্র ৪ বছর যখন আমি প্রথমবার যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলাম। এরপরে, ৫ বছর বয়স থেকে, আমাদের বাড়ির রাঁধুনির হাতে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। এরপরও থেমে থাকেনি এই প্রক্রিয়া। ৯ বছর বয়সে, আমার বাড়ির হাউসগার্ডরা আমাকে তাঁদের কোয়ার্টারে নিয়ে যায় এবং আমার সাথে নোংরা সব কাজ করে। আমাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে।’
সোমি আলি আরও বলেন, ‘এই সব বিষয় সত্য এবং আমি এর আগেও কথা বলেছি। এ সবই সত্য, একটা কথাও মিথ্যা নয়।’ সত্যিটা জানার পর পরিবারের সদস্যদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে সোমি বলেন, পরে তিনি তার বাবাকে বিষয়টি জানান।
সোমি বলেন, ‘আমি আমার বাবাকে বলেছিলাম যে রাঁধুনি আব্দুল খান আমার সঙ্গে দুই-তিনবার নোংরা কাজ করেছে। সে আমাকে মুরগির বাচ্চা দেখানোর অজুহাতে আমাকে তার ঘরে নিয়ে যেত। সে এটি তিনবার করেছে। এই সমস্ত কথোপকথন আমার ও বাবার মধ্যে ইন্টারকমের মাধ্যমে হয়েছিল। কিন্তু তার আগে আমি আমার মায়ের সঙ্গে এসব কথা শেয়ার করেছিলাম। সেই সময়ে, আমরা একটি ২৮তলা বাংলোতে থাকতাম, আমার বাবা চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক, পরিবেশক হিসাবে কাজ করতেন।’
সোমি আরও বলেন, ‘আমার বাবা আব্দুলকে ডেকে অন্য চাকরদের দিয়ে মারধর করান, রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। এরপর তাকে বের করে দেওয়া হয়। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ৫ বছর। আমি আমার সামনে এই সব জিনিস দেখেছি, রক্তপাত। আমি সেই ট্রমা সামলাতে পারিনি। মা আমাকে চুপ থাকতে বলেছিলেন’।
সোমি আরও বলেন, 'এরপরে, যখন আমার বয়স ৯ বছর, তখন আমার সঙ্গে আবার একই ঘটনা ঘটেছিল। এবার মা বললেন কাউকে বলবে না, নইলে কেউ তোমাকে বিয়ে করবে না। আমার বাবা-মায়ের প্রতিক্রিয়া আমাকে আরও নেতিবাচক ধারণা দিয়েছে। বাবা-মা ও সমাজের মানসিকতার জন্য আমি দুঃখিত।'
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