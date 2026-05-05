Salman Khan: ফের বড় পর্দায় একসঙ্গে সলমন-করিনা, রাজ-ডিকে পরিচালিত ছবিতে সুপারহিরোর অবতারে ভাইজান

Salman Khan: ফের বড় পর্দায় একসঙ্গে সলমন-করিনা, রাজ-ডিকে পরিচালিত ছবিতে সুপারহিরোর অবতারে ভাইজান
Salman Khan: আবারও একসঙ্গে দেখা যেতে পারে সলমন খান ও ক্যাটরিনা কাইফকে। রাজ ও ডিকে-র পরবর্তী সুপারহিরো ছবির জন্য সলমনের সঙ্গে কথা বলেছেন ক্যাটরিনা। যদি এমনটা হয়, তবে এই জুটির এটি হবে ৫ম ছবি।
Salman Khan And Kareena Kapoor: সলমন খান বক্স অফিসে জোরদার প্রত্যাবর্তন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আগামী দিনে অভিনেতা বেশ কয়েকটি বড় প্রকল্পে কাজ করছেন, যার মধ্যে একটি হল 'ফরজি' এবং 'ফ্যামিলি ম্যান'-এর মতো দুর্দান্ত ওয়েব সিরিজ তৈরি করা রাজ ও ডিকে-র সুপারহিরো ছবি। এই ছবিতে সলমন খানকে দেখা যাবে। এখন সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, এই প্রকল্পে ক্যাটরিনা কাইফের কাজ করার খবরও রয়েছে।
ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে কি আবার জুটি জমবে?
ভ্যারাইটি ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, সলমন খান নিজেই বলেছেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ক্যাটরিনার সঙ্গে কথা বলেছেন। এর আগে এই ছবির জন্য সামান্থা রুথ প্রভুর নাম সামনে এসেছিল। কিন্তু এখন এমনটা মনে করা হচ্ছে যে সলমন ও নির্মাতারা ক্যাটরিনাকে প্রধান চরিত্রে নেওয়ার কথা ভাবছেন। যদি কথা পাকা হয়, তবে ক্যাটরিনা ও সলমনের একসঙ্গে এটি হবে ৫ম ছবি। এর আগে এই জুটি 'বডিগার্ড', 'বজরঙ্গি ভাইজান', 'ম্যায় অউর মিসেস খান্না', 'ক্যাঁকি'র মতো দুর্দান্ত ছবিতে দেখা গেছে। ভক্তরা সলমন ও ক্যাটরিনাকে আবারও একসঙ্গে পর্দায় দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন।
রাজ ও ডিকে-র সুপারহিরো ছবিটি সলমনের ভগ্নিপতি অতুল অগ্নিহোত্রী এবং মৈত্রী মুভি মেকার্স প্রযোজনা করছেন। ছবিতে সলমন একজন বয়স্ক সুপারহিরোর চরিত্রে অভিনয় করবেন। সলমন খানের চরিত্রটি কিছু কারণে আবার অ্যাকশনে আসে এবং তারপর তিনি অনেক সমস্যায় জড়িয়ে পড়েন।
রাজ ও ডিকে আগে দুর্দান্ত ওয়েব সিরিজ তৈরি করেছেন, কিন্তু তাদের ছবি 'এ জেন্টলম্যান' বক্স অফিসে ফ্লপ হয়েছিল। প্রতিবেদন অনুসারে, সলমন খান এই সুপারহিরো ছবির শুটিং এই বছর অক্টোবর ও নভেম্বরের মধ্যে শুরু করতে চলেছেন। এমনটা মনে করা হচ্ছে যে ছবিটি ২০২৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
সলমন খানের আসন্ন ছবি
বর্তমানে সালমান আসন্ন ছবি 'মাতৃভূমি' এবং তেলেগু ছবি পরিচালক বংশী পেডিপাল্লির পরবর্তী ছবি SVC63-এর শুটিং করছেন। এই ছবিতে নয়নতারা অভিনেতার নায়িকা হিসেবে দেখা যাবে। ছবিটি প্রযোজনা করছেন দিল রাজু। সলমন খানের এই আসন্ন ছবিগুলো থেকে দর্শকদের অনেক আশা রয়েছে। এর আগে মুক্তিপ্রাপ্ত 'সিকন্দর' বক্স অফিসে তেমন সাফল্য পায়নি। ছবিটির অনেক সমালোচনাও হয়েছিল।