ভাইজানের সব খবর এবার সহজেই ভক্তদের হাতের মুঠোয়! নিজের ইউটিউব চ্যানেল খুললেন সলমন

ভাইজানের সব খবর এবার সহজেই ভক্তদের হাতের মুঠোয়! নিজের ইউটিউব চ্যানেল খুললেন সলমন
দিওয়ালির আগে ভক্তদের জন্য বড় উপহার সলমন খানের। এবার নিজের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল শুরু করলেন বলিউডের ভাইজান। অন্যদিকে, তাঁর আগামী ছবি ‘মাতৃভূমি’র মুক্তি নিয়েও তৈরি হয়েছে জল্পনা। সব ঠিক থাকলে দীপাবলির পর ১৩ নভেম্বর মুক্তি পেতে পারে ছবিটি।
ভক্তদের জন্য বড় চমক দিলেন সলমন খান। সোশ্যাল মিডিয়ায় সুখবর ভাগ করে নিলেন অভিনেতা। এবার নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল শুরু করলেন তিনি। সলমনের এই ঘোষণার পর থেকেই উচ্ছ্বসিত অনুরাগীরা। এই চ্যানেলে অভিনেতার ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পেশাগত জীবনের নানা মুহূর্ত দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা।
শুরু হল সলমনের ইউটিউব চ্যানেল
সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন সলমন। ভিডিয়োতে অভিনেতাকে দেখা গিয়েছে পুরনো লুকে। সেই ভিডিয়ো পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘শুরু থেকে শুরু করা যাক। আমার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। এ থেকে জেড—সবকিছুই পাওয়া যাবে এখানে।’ সলমনের ইউটিউব চ্যানেলের নাম ‘বিইং সলমন খান’। এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটির সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ১৫.১ হাজার।
‘বিগ বস ২০’ সঞ্চালনার দায়িত্বে সলমন
বর্তমানে ‘বিগ বস ২০’-এর সঞ্চালক হিসেবে দেখা যাচ্ছে সলমন খানকে। সঞ্চালক হিসেবে এটি তাঁর ১৫তম মরশুম। দীর্ঘদিন ধরেই এই রিয়েলিটি শোয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিনেতা। প্রতিবারের মতো এবারও তাঁকে পর্দায় দেখতে পছন্দ করছেন অনুরাগীরা।
সলমনের আগামী ছবি ‘মাতৃভূমি’
কাজের দিক থেকে এবার ‘মাতৃভূমি’ ছবিতে দেখা যাবে সলমনকে। ছবিতে তাঁর সঙ্গে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন চিত্রাঙ্গদা সিং। ছবিটি ভারত ও চিনের সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
ছবির জন্য এনওসি দিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক?
এর আগে খবর ছড়িয়েছিল, ভারত ও চিনের সেনাবাহিনীর সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে তৈরি এই ছবিতে চিনাদের কীভাবে দেখানো হয়েছে, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সংশয় ছিল। সেই কারণেই ছবিটির মুক্তি আটকে যেতে পারে কিংবা পিছিয়ে যেতে পারে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছিল।
তবে ‘বলিউড হাঙ্গামা’র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ছবিটির নতুন সংস্করণ নিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক সন্তুষ্ট। সেই সংস্করণকে এনওসি-ও দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে প্রতিবেদনে।
কবে মুক্তি পেতে পারে ‘মাতৃভূমি’?
ছবিটির বেশ কয়েকটি গান ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। তবে মুক্তির তারিখ নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেননি নির্মাতারা। ‘বলিউড হাঙ্গামা’র প্রতিবেদন অনুযায়ী, দীপাবলির পর আগামী ১৩ নভেম্বর ছবিটি মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন সলমন খান।
তবে ছবিটির সেন্সর প্রক্রিয়া এখনও বাকি। নির্মাতারা শীঘ্রই ছবিটি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের কাছে জমা দেবেন বলে জানা গিয়েছে। প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়া গেলে ১৩ নভেম্বরই প্রেক্ষাগৃহে আসতে পারে ‘মাতৃভূমি’।
ছবিটি পরিচালনা করছেন অপূর্ব লাখিয়া এবং প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন মা সালমা খান। প্রথমে ছবিটির নাম রাখা হয়েছিল ‘ব্যাটেল অফ গালওয়ান’। পরে নাম বদলে করা হয় ‘মাতৃভূমি’।
এদিকে, সলমনকে দক্ষিণী অভিনেত্রী নয়নতরার সঙ্গেও একটি ছবিতে দেখা যেতে পারে বলে জল্পনা চলছে। যদিও সেই ছবির নাম বা অন্যান্য তথ্য এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি।
সালমানের 'মাতৃভূমি সালমান' ছবির কথা বলতে গেলে এখন 'মাতৃভূমি' ছবিতে দেখা যাবে তাঁকে। এই ছবিতে সালমানের সঙ্গে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন চিত্রাঙ্গদা সিং। শোনা যাচ্ছিল যে ছবিটি ভারত ও চীনা সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের উপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়ায় এটি হয় বন্ধ করা হয়েছে বা বিলম্ব করা হচ্ছে কারণ কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চিত ছিল না যে এতে চীনাদের কীভাবে দেখানো হবে। তবে এখন বলিউড হাঙ্গামার রিপোর্ট অনুসারে, ছবিটির নতুন সংস্করণে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সন্তুষ্টি রয়েছে এবং সিনেমাটিকে এনওসি দেওয়া হয়েছে।
কবে মুক্তি পাবে 'মাতৃভূমি' ছবির অনেক গান এখনও মুক্তি পেলেও মুক্তির তারিখ সম্পর্কে কোনও আপডেট নেই। একই প্রতিবেদনে আরও জানা গেছে যে সালমান খান দীপাবলির পরে 13 নভেম্বর ছবিটি মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। তবে এখন সেন্সর প্রক্রিয়া বাকি রয়েছে। নির্মাতারা শীঘ্রই ছবিটি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনে জমা দেবেন। যদি ছবিটি পরিষ্কার শংসাপত্র পায় তবে 13 নভেম্বর মুক্তি পেতে পারে মাতৃভূমি। মাতৃভূমি পরিচালনা করছেন অপূর্ব লাখিয়া। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন সালমা খান। আগে ছবিটির নাম ছিল গালওয়ান যুদ্ধ, তবে পরে এর নাম পরিবর্তন করে মাতৃভূমি করা হয়েছিল। এ ছাড়া নয়নতারার সঙ্গে একটি ছবিতেও দেখা যাবে বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে এই ছবির নাম এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি।
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হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More