
    এলাচের বিজ্ঞাপন করে গ্রেফতার হবেন সলমন? আইনি জটিলতার গেরোয় ফাঁসলেন ভাইজান

    রাজশ্রী এলাচ নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন বলিউড অভিনেতা সালমান খান। তিনি এনসিডিআরসি-তে দাবি করেছেন যে জয়পুর ভোক্তা কমিশন তাঁর প্রতি অন্যায় করেছে।

    Apr 8, 2026, 08:31:02 IST
    By Tulika Samadder
    বলিউড অভিনেতা সলমন খান মঙ্গলবার ন্যাশনাল কনজিউমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশন (National Consumer Disputes Redressal Commission-NCDRC)-এর দ্বারস্থ হয়েছেন। মূলত, এই মামলার সূত্রপাত ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে।

    আইনি জটিলতায় ফাঁসলেন সলমন খান।
    কী অভিযোগ?

    আইনজীবী যোগেন্দ্র বাডিয়াল জয়পুর জেলা ভোক্তা কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে দাবি করেন যে ‘রাজশ্রী ইলাইচি’ আসলে এলাচের নামে পান মশলার প্রচার করছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ৬ জানুয়ারি ২০২৬-এ জেলা কমিশন একতরফা অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়, যেখানে ‘রাজশ্রী ইলাইচি’-র ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর সলমন খান-সহ অন্যান্যদের এমন বিজ্ঞাপন বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

    এরপর কী ঘটে?

    বার অ্যান্ড বেঞ্চ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, অভিযোগকারী দাবি করেন যে কমিশনের নির্দেশ সত্ত্বেও সলমন খানের সঙ্গে যুক্ত একটি হোর্ডিং এখনও প্রদর্শিত হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬-এ প্রথম শুনানিতেই জেলা কমিশন সলমন খানের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে।

    সলমন খানের আইনজীবীর বক্তব্য

    সলমন খানের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী রবি প্রকাশ জানান, এই আদেশ সম্পর্কে তাদের কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি এবং তারা কোনও নোটিসও পাননি। তিনি যুক্তি দেন, আদেশের সরকারি কপি না পেলে সেটি লঙ্ঘনের অভিযোগ কীভাবে আনা যায়? এছাড়া, তিনি বলেন যে অফিসিয়াল কপি পাওয়ার আগেই বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল।

    জেলা কমিশনের পদক্ষেপ

    জেলা কমিশন আদালতের আদেশ অমাননার অভিযোগে (ধারা ৭২) সলমন খানের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য পরোয়ানা জারি করে। পাশাপাশি, তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে একটি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (STF) গঠনের নির্দেশও দেয়।

    এরপর সলমন খান এই সিদ্ধান্তকে রাজস্থান স্টেট কনজিউমার কমিশন-এ চ্যালেঞ্জ করেন। তবে ১৬ মার্চ ২০২৬-এ রাজ্য কমিশন তাঁর আবেদন খারিজ করে দিয়ে জেলা কমিশনের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে।

    বর্তমানে সলমন খানের আইনজীবী NCDRC-তে দাবি করেছেন যে জয়পুর জেলা ভোক্তা কমিশন তাঁর মক্কেলের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছে। তাদের অভিযোগ, সঠিকভাবে নোটিস বা আদেশের কপি না দিয়েই অভিনেতা সলমন খানের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

