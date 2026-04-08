এলাচের বিজ্ঞাপন করে গ্রেফতার হবেন সলমন? আইনি জটিলতার গেরোয় ফাঁসলেন ভাইজান

এলাচের বিজ্ঞাপন করে গ্রেফতার হবেন সলমন? আইনি জটিলতার গেরোয় ফাঁসলেন ভাইজান
রাজশ্রী এলাচ নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন বলিউড অভিনেতা সালমান খান। তিনি এনসিডিআরসি-তে দাবি করেছেন যে জয়পুর ভোক্তা কমিশন তাঁর প্রতি অন্যায় করেছে।
বলিউড অভিনেতা সলমন খান মঙ্গলবার ন্যাশনাল কনজিউমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশন (National Consumer Disputes Redressal Commission-NCDRC)-এর দ্বারস্থ হয়েছেন। মূলত, এই মামলার সূত্রপাত ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে।
কী অভিযোগ?
আইনজীবী যোগেন্দ্র বাডিয়াল জয়পুর জেলা ভোক্তা কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে দাবি করেন যে ‘রাজশ্রী ইলাইচি’ আসলে এলাচের নামে পান মশলার প্রচার করছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ৬ জানুয়ারি ২০২৬-এ জেলা কমিশন একতরফা অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়, যেখানে ‘রাজশ্রী ইলাইচি’-র ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর সলমন খান-সহ অন্যান্যদের এমন বিজ্ঞাপন বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
এরপর কী ঘটে?
বার অ্যান্ড বেঞ্চ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, অভিযোগকারী দাবি করেন যে কমিশনের নির্দেশ সত্ত্বেও সলমন খানের সঙ্গে যুক্ত একটি হোর্ডিং এখনও প্রদর্শিত হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬-এ প্রথম শুনানিতেই জেলা কমিশন সলমন খানের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে।
সলমন খানের আইনজীবীর বক্তব্য
সলমন খানের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী রবি প্রকাশ জানান, এই আদেশ সম্পর্কে তাদের কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি এবং তারা কোনও নোটিসও পাননি। তিনি যুক্তি দেন, আদেশের সরকারি কপি না পেলে সেটি লঙ্ঘনের অভিযোগ কীভাবে আনা যায়? এছাড়া, তিনি বলেন যে অফিসিয়াল কপি পাওয়ার আগেই বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল।
জেলা কমিশনের পদক্ষেপ
জেলা কমিশন আদালতের আদেশ অমাননার অভিযোগে (ধারা ৭২) সলমন খানের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য পরোয়ানা জারি করে। পাশাপাশি, তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে একটি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (STF) গঠনের নির্দেশও দেয়।
এরপর সলমন খান এই সিদ্ধান্তকে রাজস্থান স্টেট কনজিউমার কমিশন-এ চ্যালেঞ্জ করেন। তবে ১৬ মার্চ ২০২৬-এ রাজ্য কমিশন তাঁর আবেদন খারিজ করে দিয়ে জেলা কমিশনের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে।
বর্তমানে সলমন খানের আইনজীবী NCDRC-তে দাবি করেছেন যে জয়পুর জেলা ভোক্তা কমিশন তাঁর মক্কেলের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছে। তাদের অভিযোগ, সঠিকভাবে নোটিস বা আদেশের কপি না দিয়েই অভিনেতা সলমন খানের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।