    কোটি কোটি টাকা আয় করেও কেন দু’কামরার ফ্ল্যাটে থাকেন সলমন? মুখ খুললেন ভাইজান

    বলিউড সুপারস্টার সলমন খান একটি সিনেমার জন্য কোটি কোটি টাকা পারিশ্রমিক নেন। ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম ব্যয়বহুল অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও, সলমন এখনও একটি টু বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন। কিন্তু কেন? তা নিয়ে মুখ খুললেন নায়ক। 

    Apr 14, 2026, 16:42:52 IST
    By Sayani Rana
    বলিউড সুপারস্টার সলমন খান একটি সিনেমার জন্য কোটি কোটি টাকা পারিশ্রমিক নেন। রিয়‍্যালিটি শো 'বিগ বস-এর একটি সিজনই তাঁর এক বছরের আয়ের সমান। ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম ব্যয়বহুল অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও, সলমন এখনও একটি টু বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন। অভিনেতা প্রায়ই বলেন যে, তিনি তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করেন এবং তাঁর অনেক বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই, তাই তিনি তাঁর দু’কামরার অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে যান না।

    লাহারেনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সলমন জানান যে, তিনি এখনও একটি দুই বেডরুমের ফ্ল্যাটে থাকেন। এর কারণ ব্যাখ্যা করে অভিনেতা বলেন, যদি ভবিষ্যতে তাঁর কেরিয়ার থেকে সাফল্য চলে যায়, তাহলে অন্তত এই দুই বেডরুমের ফ্ল্যাটটি তাঁর থাকবে। তবে তার আগে একটা সাইকেলও লাগবে তাঁর। এই সাক্ষাৎকারটি ছিল ২০০৪ সালের ছবি 'মুঝসে শাদি করোগি'-এর সেট থেকে।

    এই সাক্ষাৎকারে সলমন 'তেরে নাম' এবং 'করণ অর্জুন' ছবি দুটি নিয়েও কথা বলেছিলেন। সলমন বলেছিলেন যে, 'তেরে নাম' ছবিতে তিনি কিছুই করেননি। পুরোটাই ছিল পরিচালক এবং চিত্রনাট্যের কাজ। তিনি শুধু একটি পরচুলা পরে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন। ছবির দ্বিতীয়ার্ধে তিনি আর কিছুই বলেননি। শুধু একটি বিষন্ন মুখ করে ছিলেন। এরপর সলমন ‘করণ অর্জুন’ নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেছিলেন যে, এই ছবিতেও তিনি কিছুই করেননি। অন্যেরা তাঁর হয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু এই ছবির জন্য তিনি প্রশংসা পেয়েছিলেন। অভিনেতা স্বীকার করেন যে, কখনও কখনও তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন কিন্তু প্রশংসা পান না। আবার কখনও কখনও কঠোর পরিশ্রম না করেও মানুষ তাঁর প্রশংসা করে।

    সলমন খানের আসন্ন সিনেমা

    কাজের দিক থেকে, সলমন খানকে 'মাতৃভূমি' ছবিতে দেখা যাবে। সাম্প্রতি এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ছবিটির ৪০ শতাংশ শ্যুটিং পুনরায় করা হয়েছে। বর্তমানে, ছবিটির মুক্তি নিয়ে নতুন কোনও খবর প্রকাশ করা হয়নি। সলমন খান এই মাসেই তাঁর নাম স্থির হয়নি এমন একটি ছবির শ্যুটিং শুরু করতে চলেছেন। এই ছবিতে থাকবে তুমুল অ্যাকশন এবং সলমনকে দেখা যাবে এক দুর্দান্ত অবতারে। মজার ব্যাপার হল, এই ছবিটি প্রযোজনা করছেন দক্ষিণ ভারতীয় নির্মাতারা। ভামসি পাইদিপল্লি ছবিটি পরিচালনা করছেন এবং দিল রাজু এটি প্রযোজনা করছেন। সলমন খানের পাশাপাশি নয়নতারা অভিনয় করবেন বলে শোনা গিয়েছে। ছবিটি আগামী বছর ইদে মুক্তি পাবে।

