Salman: ‘ছোট জায়গায় ৬০-৭০ জন, নোংরা, টিকটিকি…’, জেলে থাকার অভিজ্ঞতা ভাগ সলমনের! জানেন কতদিনে থাকতে হয়েছিল কারাগারে?

Salman: ‘ছোট জায়গায় ৬০-৭০ জন, নোংরা, টিকটিকি…’, জেলে থাকার অভিজ্ঞতা ভাগ সলমনের! জানেন কতদিনে থাকতে হয়েছিল কারাগারে?
রিয়্যালিটি শো অ্যালায়েন্সে ভাই সোহেল খানকে সমর্থন জানাতে হাজির হয়েছিলেন সলমন খান। সেখানেই বহু বছর আগের জেলজীবনের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন অভিনেতা। জেলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও কঠিন পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি।
রিয়্যালিটি শো অ্যালায়েন্সে প্রতিযোগী হিসেবে অংশ নিয়েছেন সোহেল খান। কঠিন একটি সপ্তাহ কাটানোর পর ভাইকে মানসিকভাবে সাহস জোগাতে শো-তে বিশেষ অতিথি হিসেবে হাজির হন সলমন খান। অনুষ্ঠানের নতুন প্রোমোতেই নিজের জেলজীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে দেখা যায় বলিউড সুপারস্টারকে।
সলমন বলেন, ‘অনেক বছর আগে যখন আমি জেলে গিয়েছিলাম, তখন আমাদের সামনে লোহার শিক ছিল। খুব ছোট্ট একটা জায়গায় ৫০-৭০ জন মানুষ থাকত। গোটা জায়গার জন্য ছিল মাত্র একটি ইন্ডিয়ান টয়লেট। কখনও টিকটিকি ঘুরে বেড়াত, আর এতই নোংরা ছিল যে সহ্য করাই কঠিন হয়ে যেত।’
এই কথা বলতে গিয়ে সলমনকে আবেগপ্রবণ দেখায়। তাঁর বক্তব্য শুনে সোহেল খান-সহ বাড়ির অন্যান্য প্রতিযোগীরাও আবেগে ভেঙে পড়েন।
উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে কৃষ্ণসায়র হরিণ শিকার মামলার জেরে সলমন খান মোট চারবার জেল হেফাজতে ছিলেন। সব মিলিয়ে প্রায় ১৮ দিন কারাবন্দি থাকতে হয়েছিল তাঁকে।
এর আগে ২০০৮ সালে কোয়েল পুরির অন দ্য কাউচ উইথ কোয়েল অনুষ্ঠানে সলমন তাঁর জেলজীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘আমি একেবারে শান্ত ছিলাম। আমার একমাত্র চিন্তা ছিল বাথরুম নিয়ে। যদি কেউ আপনাকে জেলে পাঠাতে চায়, তাহলে শান্তভাবেই যেতে হয়। আর যখন জানেন যে, আপনি অপরাধ করেননি, তখন মাথা উঁচু করেই ভেতরে যান।’
অন্য দিকে, অ্যালায়েন্সের আগের একটি পর্বে সোহেল খানও নিজের জীবনের এক অত্যন্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছিলেন। তিনি জানান, ছোটবেলায় যৌন হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন, কিন্তু লজ্জার কারণে বহু বছর কাউকে কিছু বলেননি। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বাবাকে বিষয়টি জানান। সোহেলের কথায়, সেই অভিজ্ঞতার পর থেকেই তিনি নিজের সন্তানদের সবসময় বলেন, জীবনে যাই ঘটুক না কেন, যেন কোনও বিষয়ই তাঁরা বাবা-মায়ের কাছ থেকে লুকিয়ে না রাখে।
প্রসঙ্গত, অ্যালায়েন্স ২০২৬ সালে প্রাইম ভিডিয়োতে শুরু হওয়া একটি রিয়্যালিটি প্রতিযোগিতামূলক শো, যার সঞ্চালক কুনাল খেমু। টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, ডিজিটাল দুনিয়া ও ক্রীড়াক্ষেত্রের পরিচিত মুখেরা এই শো-তে বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন এবং জোট গড়ে বা ভেঙে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লড়াই চালান।
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