বিশাল বড় সাপ, গরিলা, হাঙরের আকৃতির পুল! কেমন দেখতে হতে চলেছে বিগ বস ২০-র ঘর
Bigg Boss 20: বিগ বস ২০ চলতি সপ্তাহেই শুরু হতে চলেছে। বিগ বসের ঘর সবসময়ই বিশেষ। দেখা যাক, এবারের বিগ বস ২০-এর ঘরটি কেমন দেখতে হবে।
বিগ বস ২০ আগামী ৬ সেপ্টেম্বর থেকে জিও হটস্টার এবং কালারস-এ সম্প্রচারিত হবে। প্রতি বছর বিগ বস হাউজ একদম ভিন্নভাবে সেজে ওঠে। বাড়ির থিম, বাগান এবং সুইমিং পুলের লুক প্রতিবারই ভিন্ন ভিন্ন হয়। চলুন দেখে নেওয়া যাক, এবার বিগ বস ২০-এর বাড়িটি ভেতর থেকে কেমন দেখাবে।
প্রবেশপথটি দেখতে কেমন?
বাগান থেকে বাড়িতে ঢোকার গেটে একজন বিশালদেহী পুরুষের মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। পুরুষটি কালো-সাদা ডোরাকাটা প্যান্ট, একটি কালো ও সোনালি রঙের কোট এবং একটি টুপি পরে আছেন। তিনি নিচের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি কালো ও সোনালি রঙের জুতোও পরে আছেন।
এই সিজনের সুইমিং পুলটিও বিপজ্জনক
বাড়ির সুইমিং পুলটি বেশ অন্যরকম হতে চলেছে। এটি হাঙরের আকৃতির। পুলের এক প্রান্তে একটি ভয়ংকর হাঙরের মুখ দেখা যাবে। পুলের কাছে বসার জন্য বেঞ্চও রাখা হয়েছে, যেখানে পরিবারের সদস্যরা বসতে পারবেন।
বাথরুমের প্রবেশদ্বারে একটি বড় গরিলা
বাথরুম এলাকার প্রবেশদ্বারে একটি বড় গরিলা রয়েছে। প্রবেশদ্বারের কাছে একটি সোফা রাখা আছে। গরিলাটির বিপরীত দিকের গেটে মাছ, ময়ূর এবং অন্যান্য প্রাণী রয়েছে।
গাছে পেঁচানো একটি সাপ বিগ বস প্রতিযোগীদের অবাক করে দেবে
বাগান এলাকার কথা বলতে গেলে, এবার সেখানে বসার জায়গা সহ একটি বড় গাছ দেখা যাবে। গাছটিতে পেঁচিয়ে থাকা একটি বিশাল সাপ দেখা যাচ্ছে। এই ছবিগুলো দেখার পর মনে হচ্ছে, এবার বাড়ির থিমটি বেশ ভিন্ন এবং বিশেষ হবে।
এবারের বিগ বস হাউসটা বেশ রঙিন হতে চলেছে। দেয়ালে কিছু না কিছু আঁকা দেখতে পাবেন। বিগ বসের সাধারণত একটি চোখ থাকে, কিন্তু ঘরের ভেতরের এই দেয়ালে সর্বত্র চোখ দেখতে পাবেন।
মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, ‘বিগ বস ২০’ শোয়ের পুরো সিজন সঞ্চালনার জন্য বলিউড তারকা সলমন খান প্রায় ১২০ থেকে ১৫০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিচ্ছেন। তবে এই অঙ্কটি সলমন খান বা শোয়ের নির্মাতাদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More