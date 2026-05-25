Salman Khan: হঠাৎ গায়েব হয় সলমনের ইনস্টা অ্যাকাউন্ট! ভক্তদের স্বস্তি দিয়ে ফিরেও আসে কিছুক্ষণে

Salman Khan: হঠাৎ গায়েব হয় সলমনের ইনস্টা অ্যাকাউন্ট! ভক্তদের স্বস্তি দিয়ে ফিরেও আসে কিছুক্ষণে
সোমবার দুপুরের দিকে সলমন খান ভক্তদের হাত পড়ে মাথায়! হবে না কেন, হঠাৎ যে গায়েব হয়ে যায় অভিনেতার অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটি। আসলে কিছু সময়ের জন্য সলমন খানের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটি নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হচ্ছে, যদিও এর কারণ সম্পর্কে তার দলের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবে, এটি এখন আবার ফিরে এসেছে।
মোবাইলে সলমন খানের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল অনুসন্ধান করে দেখা যায়, সেখানে কোনো ফলোয়ার বা ফলোয়িং নেই। ডেস্কটপে পেজটিতে এই বার্তাটি প্রদর্শিত হচ্ছিল: 'দুঃখিত, এই পেজটি উপলব্ধ নয়। আপনি যে লিঙ্কটি অনুসরণ করেছেন তা হয়তো অকার্যকর, অথবা পেজটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।' তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার সব ঠিক হয়ে যায়।
প্রসঙ্গত, মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে পাপারাজ্জিরা সলমনকে হেনস্থা করায়, অভিনেতার ক্ষুব্ধ ইনস্টাগ্রাম পোস্টের কয়েকদিন পরেই তাঁর অ্যাকাউন্ট উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি ঘটল।
ভক্তরা দ্রুতই সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করেন। একজন লেখেন, ‘সলমনের ইনস্টা অ্য়াকাউন্টের কী হল?’ আরেকজন লেখেন, ‘সলমন খানের ইনস্টা অ্যাকাউন্ট আমি খুলতে পারছি না! কোনো সমস্যা?’ সলমন খান মাঝেসাঝেই পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। কখনো নতুন কাজের আপডেট, কখনো শরীরচর্চা, নানান পোস্ট আসে ভাইজানের থেকে।
প্রসঙ্গত, সালমান খান দিনকয়েক আগে ইনস্টাগ্রামে নিজের একটি শার্টবিহীন ছবি শেয়ার করেন। ছবির ক্যাপশনে তিনি একা থাকা এবং নিঃসঙ্গতার মধ্যে পার্থক্য নিয়ে একটি গভীর বার্তা লেখেন। এই ক্যাপশনটি পড়ার পর নেটিজেনরা অনুমান করতে শুরু করেন যে অভিনেতা হয়তো মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন বা একাকীত্বে ভুগছেন। এরপর নিজের অনুরাগীদের নিশ্চিত করতে আসরে নামেন সলমন খোদ। জানান, সব ঠিক আছে। এমনকী, খোলসা করেন তাঁর সেই ক্যাপশন চিন্তায় ফেলে গিয়েছিল তাঁর মা-কেও।
কাজের সূত্রে, বর্তমানে সলমন খান তাঁর আসন্ন ছবি 'মাতৃভূমি' নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। যার প্রথমে নাম রাখা হয়েছিল ব্য়াটল অফ গলওয়ান।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।