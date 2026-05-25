Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Salman Khan: হঠাৎ গায়েব হয় সলমনের ইনস্টা অ্যাকাউন্ট! ভক্তদের স্বস্তি দিয়ে ফিরেও আসে কিছুক্ষণে

    কিছু সময়ের জন্য সলমন খানের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটি নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হচ্ছে, যদিও এর কারণ সম্পর্কে তার দলের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবে, এটি এখন আবার ফিরে এসেছে।

    May 25, 2026, 15:16:27 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সোমবার দুপুরের দিকে সলমন খান ভক্তদের হাত পড়ে মাথায়! হবে না কেন, হঠাৎ যে গায়েব হয়ে যায় অভিনেতার অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটি। আসলে কিছু সময়ের জন্য সলমন খানের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটি নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হচ্ছে, যদিও এর কারণ সম্পর্কে তার দলের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবে, এটি এখন আবার ফিরে এসেছে।

    সলমন খান।
    সলমন খান।

    মোবাইলে সলমন খানের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল অনুসন্ধান করে দেখা যায়, সেখানে কোনো ফলোয়ার বা ফলোয়িং নেই। ডেস্কটপে পেজটিতে এই বার্তাটি প্রদর্শিত হচ্ছিল: 'দুঃখিত, এই পেজটি উপলব্ধ নয়। আপনি যে লিঙ্কটি অনুসরণ করেছেন তা হয়তো অকার্যকর, অথবা পেজটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।' তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার সব ঠিক হয়ে যায়।

    হঠাৎই গায়েব হয় সলমন খানের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট।
    হঠাৎই গায়েব হয় সলমন খানের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট।

    প্রসঙ্গত, মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে পাপারাজ্জিরা সলমনকে হেনস্থা করায়, অভিনেতার ক্ষুব্ধ ইনস্টাগ্রাম পোস্টের কয়েকদিন পরেই তাঁর অ্যাকাউন্ট উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি ঘটল।

    ভক্তরা দ্রুতই সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করেন। একজন লেখেন, ‘সলমনের ইনস্টা অ্য়াকাউন্টের কী হল?’ আরেকজন লেখেন, ‘সলমন খানের ইনস্টা অ্যাকাউন্ট আমি খুলতে পারছি না! কোনো সমস্যা?’ সলমন খান মাঝেসাঝেই পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। কখনো নতুন কাজের আপডেট, কখনো শরীরচর্চা, নানান পোস্ট আসে ভাইজানের থেকে।

    প্রসঙ্গত, সালমান খান দিনকয়েক আগে ইনস্টাগ্রামে নিজের একটি শার্টবিহীন ছবি শেয়ার করেন। ছবির ক্যাপশনে তিনি একা থাকা এবং নিঃসঙ্গতার মধ্যে পার্থক্য নিয়ে একটি গভীর বার্তা লেখেন। এই ক্যাপশনটি পড়ার পর নেটিজেনরা অনুমান করতে শুরু করেন যে অভিনেতা হয়তো মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন বা একাকীত্বে ভুগছেন। এরপর নিজের অনুরাগীদের নিশ্চিত করতে আসরে নামেন সলমন খোদ। জানান, সব ঠিক আছে। এমনকী, খোলসা করেন তাঁর সেই ক্যাপশন চিন্তায় ফেলে গিয়েছিল তাঁর মা-কেও।

    কাজের সূত্রে, বর্তমানে সলমন খান তাঁর আসন্ন ছবি 'মাতৃভূমি' নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। যার প্রথমে নাম রাখা হয়েছিল ব্য়াটল অফ গলওয়ান।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Salman Khan: হঠাৎ গায়েব হয় সলমনের ইনস্টা অ্যাকাউন্ট! ভক্তদের স্বস্তি দিয়ে ফিরেও আসে কিছুক্ষণে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes