চিনের সঙ্গে যোগসূত্রেই আটকে ‘মাতৃভূমি’, ২০২৬-এও কি মুক্তি অনিশ্চিত সলমনের ছবি?
সলমন খানের ‘মাতৃভূমি’ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দর্শকদের অপেক্ষা। সম্প্রতি শোনা গিয়েছিল, CBFC-র স্ক্রিনিংয়ের পরই মুক্তির পথে এগোবে ছবি। তবে নতুন রিপোর্ট বলছে, এখনও সেন্সর বোর্ড ছবিটি দেখেনি। চিনের সঙ্গে ছবির যোগসূত্রের কারণেই আপাতত আটকে রয়েছে মুক্তি।
সলমন খানকে বড় পর্দায় দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁর অনুরাগীরা। ‘সিকান্দর’-এর পর অভিনেতার পরবর্তী ছবি ‘মাতৃভূমি’ নিয়ে তাই স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল তুঙ্গে। সম্প্রতি খবর ছড়িয়েছিল, CBFC-র স্ক্রিনিং হয়ে গেলেই নাকি দ্রুত প্রেক্ষাগৃহে আসতে পারে ছবিটি। কিন্তু সেই আশায় আপাতত জল ঢালছে নতুন রিপোর্ট।
কেন আটকে ‘মাতৃভূমি’?
বলিউড হাঙ্গামার একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ‘মাতৃভূমি’-র CBFC স্ক্রিনিং নিয়ে এখনও কোনও অগ্রগতি হয়নি। সংবাদমাধ্যমটির সূত্রের দাবি, ছবিটি চিনের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার কারণেই মুক্তির ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়েছে। সমস্যার সমাধান করতে নির্মাতারা সরকারের সঙ্গেও আলোচনা চালাচ্ছেন।
সূত্রের দাবি, সমাধান পাওয়া গেলে ছবিটি CBFC-র কাছে পাঠানো হবে। সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পাওয়ার পরই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির বিষয়টি এগোতে পারবে। তবে সেই সমাধান কয়েক দিনের মধ্যে হবে, নাকি কয়েক সপ্তাহ কিংবা আরও বেশি সময় লাগবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না।
‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’ থেকেই বিতর্ক?
২০২৫ সালে ‘সিকান্দর’ বক্স অফিসে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারার পর ‘মাতৃভূমি’-র ঘোষণা করেন সলমন খান। ছবিটি পরিচালনা করছেন অপূর্ব লখিয়া। গালওয়ান উপত্যকার সংঘর্ষকে কেন্দ্র করেই ছবির গল্প তৈরি হয়েছে বলে জানা যায়। ভারত-চিন সম্পর্কের সঙ্গে সরাসরি যোগ থাকায় ছবির নাম পরিবর্তন থেকে শুরু করে মুক্তির ক্ষেত্রেও একাধিক জটিলতা তৈরি হয়েছে বলে রিপোর্ট।
২০২৬ নয়, ২০২৭-এ মুক্তি?
এর আগে খবর ছড়িয়েছিল, ‘মাতৃভূমি’-র মুক্তি ২০২৭ সালের জুলাই পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে পারে। পরে অবশ্য নতুন পোস্টারের মাধ্যমে ইঙ্গিত দেওয়া হয়, ২০২৬ সালেই ছবিটি মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু চলতি বছর ইতিমধ্যেই একের পর এক বড় বাজেটের ছবি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। ফলে নতুন কোনও ছবিকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়াও বড় বিষয়।
এই পরিস্থিতিতে ‘মাতৃভূমি’ যদি দ্রুত ছাড়পত্র না পায়, তাহলে ছবির মুক্তি ২০২৭ পর্যন্ত পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যদিও নির্মাতাদের তরফে এখনও চূড়ান্ত মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়নি।
‘বিগ বস ২০’-এর শুটিংয়ে ব্যস্ত সলমন
এদিকে কাজের দিক থেকে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন সলমন। বর্তমানে তিনি ‘বিগ বস ২০’-এর শুটিং করছেন। সপ্তাহে একটি দিন মূলত রিয়্যালিটি শোয়ের জন্য সময় দিচ্ছেন অভিনেতা। বাকি সময়ে নিজের পরবর্তী ছবির শুটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকছেন তিনি।
‘SVC 63’-এ নতুন লুকে সলমন
‘SVC 63’ ছবিতে নতুন লুকে অ্যাকশন দৃশ্যে দেখা যাবে সলমন খানকে। মুম্বইয়ে ছবির জন্য বড় আকারের অ্যাকশন সেট তৈরি করা হয়েছে। ছবিতে সলমনের সঙ্গে রয়েছেন নয়নতারা, রাহুল দেব-সহ আরও বেশ কয়েকজন অভিনেতা।
রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবিটির নাম সম্ভবত ‘মন্সটার’ হতে পারে। খুব শিগগিরই টিজার প্রকাশের মাধ্যমে ছবির নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হতে পারে। ছবিটি পরিচালনা করছেন বামশি পেডিপল্লি এবং প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন দিল রাজু। জানা যাচ্ছে, ২০২৭ সালের ইদে ছবিটি মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে।
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