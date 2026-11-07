Salman Khan: মাতৃভূমির ইভেন্টে মুখ ফসকে গালি দিলেন সলমন! দোষ চাপালেন বিগ বসের ঘাড়ে, কী ঘটেছে?
এবার বিগ বস ছাড়ার সময় এসেছে সলমনের? বছরের পর বছর বিগ বস সঞ্চালনার প্রভাব পড়ছে নায়কের জীবনে? দেখুন তাঁর জলজ্ব্যান্ত প্রমাণ।
অপুর্ব লাখিয়া পরিচালিত ও সলমন খান অভিনীত আগামী মেগা প্রজেক্ট ‘মাতৃভূমি: মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস’ (Maatrubhumi: May War Rest in Peace)-র ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে এক মজাদার কাণ্ড ঘটালেন ভাইজান নিজেই। মুম্বাইয়ে আয়োজিত এই ইভেন্টে মিডিয়ার সঙ্গে কথোপকথনের সময় ইংরেজি শব্দ বলতে গিয়ে মুখ ফসকে একটি অপশব্দ (গালি) উচ্চারণ করে ফেলেন সলমন। তবে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি যেভাবে তা সামলে নেন, তাতে পুরো হল হাসিতে ফেটে পড়ে।
ঠিক কী ঘটেছিল প্রেস কনফারেন্সে?
ইভেন্টে সলমনকে ছবির মুক্তির তারিখ ও দেশাত্মবোধ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দিতে শুরু করেন।
সলমন বলেন,'আমরা ২৬শে জানুয়ারি মুক্তির কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু এটি একটি দেশাত্মবোধক ছবি এবং লাভ স্টোরি। আমার মনে হয় না এই দুটো দিনই যথেষ্ট। আমাদের উচিত নিজেদের মাতৃভূমি ও দেশকে উদযাপিত করা। আমাদের উদযাপিত করা উচিত প্যাট্রিয়টিজম…'। এই শব্দটি একবারে সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে গিয়ে সলমনের জিভ তোতলানোয় মুখ দিয়ে অসাবধানতাবশত একটি গালি বেরিয়ে যায়।
মাইকে কি আওয়াজটা গেছে?— সলমনের মজার প্রতিক্রিয়া:
মুখ থেকে কথাটি বেরোনোর পর মুহূর্তেই সলমন থমকে যান এবং সামনে থাকা সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করেন, ‘এটা কি মাইকে গেছে?’ সাংবাদিকরা ‘হ্যাঁ’ বলতেই নিজের চেনা রসিকতার মেজাজে সলমন বলে ওঠেন,'আরে ভাই, বিগ বস হোস্ট করছি তো! কি যে বলো তোমরা…'।
সলমনের এই অকাট্য ও সহজ জবাব শুনে সঙ্গে সঙ্গেই হাসির রোল ওঠে ইভেন্টে উপস্থিত সকল সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের মধ্যে।
সোশাল মিডিয়ায় তোলপাড়:
এই ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।নেটিজেনদের একাংশ রসিকতা করে লিখেছেন, ‘সলমন ভাই, এবার সত্যি সত্যি বিগ বস ছাড়ার সময় হয়েছে!’ অন্যদিকে সলমন-অনুরাগীদের বক্তব্য, সলমন খান এমনই সোজা ও অকপট। তাঁর এই মানবিক ও স্বাভাবিক ভুলই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে।
আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ‘মাতৃভূমি’, তবে ট্রেলার লঞ্চের এই মজাদার মুহূর্তটি ইতিমধ্যেই ইন্টারনেটে ট্রেন্ড করছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More