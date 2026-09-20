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Salman Khan: নায়িকাদের নিতম্ব, উরুতে ক্য়ামেরা ধরে পাপারাৎজিরা! ‘ঘুরে দাঁড়িয়ে সটান চড় মারো’, নির্দেশ সলমনের

‘যারা পছন্দ করো না, ঘুরে চড় মারো’, নিদান দিলেন ভাইজান। নায়িকাদের শরীরের নানান অংশে ক্যামেরা ফোকাস, চটলেন ভাইজান। 

Published on: Sep 20, 2026, 17:00:42 IST
By Priyanka Mukherjee
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পারাত্সিদের অনভিপ্রেত ক্যামেরা কালচার এবং সামাজিক মাধ্যমের ট্রোলিং নিয়ে এবার সোচ্চার হলেন বলিউড সুপারস্টার সলমন খান। জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো ‘বিগ বস’-এর সাম্প্রতিক 'উইকেন্ড কা ওয়ার' পর্বে নারী অভিনেত্রীদের অনুপযুক্ত ও বিকৃত ছবি তোলার মানসিকতা নিয়ে কড়া ভাষায় তোপ দাগেন তিনি। সেই সঙ্গে এই ধরনের ঘটনার শিকার হলে নারীদের তা না মেনে সজোরে প্রতিবাদ করার পরামর্শও দিয়েছেন এই অভিনেতা।

নায়িকাদের নিতম্ব, উরুতে ক্য়ামেরা ধরে প্যাপসরা! ‘ঘুরে চড় মারো’, নির্দেশ সলমনের
নায়িকাদের নিতম্ব, উরুতে ক্য়ামেরা ধরে প্যাপসরা! ‘ঘুরে চড় মারো’, নির্দেশ সলমনের

নারী অভিনেত্রীদের অনভিপ্রেত ছবি ও পাপারাত্সিদের ওপর ক্ষোভ:

অনুষ্ঠানে আলোচনা চলাকালীন সলমন বলেন, অনেক সময় অনুষ্ঠান বা ইভেন্টে নারী তারকাদের পিছন থেকে অনভিপ্রেত কোণ থেকে ছবি বা ভিডিও তোলে কিছু পাপারাত্সি, যা অধিকাংশ নারীই পছন্দ করেন না। এই প্রসঙ্গে নিজের পরিবারের উদাহরণ টেনে সলমন ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, সম্প্রতি তাঁর ভাইঝি যখন হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন পিছন থেকে তাঁর অনভিপ্রেত ছবি তোলা হয় এবং ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা হয়— ‘চিনুন তো ইনি কে?’

একই সঙ্গে অভিনেত্রী সাই মাঞ্জরেকার ও নেহা ধুপিয়ার মতো তারকাদের এই ধরনের অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে সলমন প্রশ্ন তোলেন, ‘যাঁরা এটা পছন্দ করেন না, তাঁদের সাথে এমন করার অধিকার কে দিয়েছে এদের?’

‘ঘুরে দাঁড়াও, থাপ্পড় মারো’: কড়া বার্তা ভাইজানের

যেসব নারী বা অভিনেত্রী এই ধরনের অনভিপ্রেত আচরণের শিকার হন, তাঁদের চুপ না থেকে কড়া প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন সলমন। তিনি স্পষ্ট বলেন, 'যেসব মেয়েরা এটি পছন্দ করেন না, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলছি— যেখানেই এমন ঘটবে, ঘুরে দাঁড়িয়ে সজোরে একটা থাপ্পড় মারুন। ওদের বলুন নিজেদের মা-বোনদের এভাবে ছবি তুলে দেখাতে! বিকৃত মানসিকতার লোক এরা।'

তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি যাদের চিনি, তাদের ৯০% মেয়ে কিংবা যাঁরা এখন মা হয়েছেন— কেউ আগে এটা পছন্দ করতেন না, এখনও করেন না। আমি দেখতে চাই কারা এই ধরণের ছবি তোলে। একবার জানতে পারলে…’ বলে হুঁশিয়ারিও দেন সলমন।

তারকাদের প্রতিবাদ ও সমর্থন:

নারী তারকাদের পিছন থেকে এভাবে অস্বস্তিকর অবস্থায় ক্যামেরাবন্দি করার বিরুদ্ধে এর আগেও মুখ খুলেছেন একাধিক তারকা। নেহা ধুপিয়া, আয়েশা খান, জান্নাত জুবেইর সহ অনেকেই ইভেন্টে পাপারাত্সিদের এমন আচরণের প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। অভিনেত্রী জানহভি কাপুরও সম্প্রতি পাপারাত্সিদের স্পষ্ট জানিয়ে দেন পিছন থেকে যেন তাঁর ছবি না তোলা হয়। পরবর্তীতে তাঁরা তা মেনেও নিয়েছেন। এছাড়া পলক তিওয়ারি, জারিন খান, মানুষী ছিল্লার এবং সোনাক্ষী সিনহাও এই ধরনের চর্চার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে সওয়াল করেছেন।

সলমন খানের এই সাহসী ও স্পষ্টবাদী অবস্থানকে নেটদুনিয়ার সাধারণ মানুষ এবং তাঁর অনুরাগীরা ব্যাপক সমর্থন জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে নারী নিরাপত্তার পক্ষে তাঁর এই বক্তব্য ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।

  • Priyanka Mukherjee
    ABOUT THE AUTHOR
    Priyanka Mukherjee

    প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

Home/Entertainment/Salman Khan: নায়িকাদের নিতম্ব, উরুতে ক্য়ামেরা ধরে পাপারাৎজিরা! ‘ঘুরে দাঁড়িয়ে সটান চড় মারো’, নির্দেশ সলমনের
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