    সুনীল নারাংয়ের মেয়ের প্রীতিভোজের অনুষ্ঠানে এলেন নাগা-সামান্থা! ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই ভাইরাল

    এশিয়ান সিনেমাসের প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শক সুনীল নারাংয়ের মেয়ে সিমরান নারাং সম্প্রতি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। শনিবার হায়দ্রাবাদে প্রীতিভোজের অনুষ্ঠানে নাগা চৈতন্য ও সামান্থা রুথ প্রভুও তাঁদের শোভিতা ধুলিপালা ও রাজ নিদিমোরুকে নিয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

    May 3, 2026, 09:46:19 IST
    By Sayani Rana
    এশিয়ান সিনেমাসের প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শক সুনীল নারাংয়ের মেয়ে সিমরান নারাং সম্প্রতি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। শনিবার হায়দ্রাবাদে প্রীতিভোজের অনুষ্ঠানে চিরঞ্জীবি ও নাগার্জুন-সহ বহু তারকা উপস্থিত ছিলেন। প্রাক্তন নাগা চৈতন্য ও সামান্থা রুথ প্রভুও তাঁদের শোভিতা ধুলিপালা ও রাজ নিদিমোরুকে নিয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

    নাগা চৈতন্য এবং সামান্থাকে এর আগে একই অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি। শনিবার সন্ধ্যায়, স্বামী রাজের সঙ্গে সিমরানের রিসেপশনে যোগ দিয়ে সামান্থার মুখে একরাশ হাসি লেগেছিল। তিনি একটি বেগুনি ও সোনালি রঙের শাড়ি বেছে নিয়েছিলেন।

    অন্য একটি ভিডিওতে দেখা যায়, নাগা চৈতন্য ও শোভিতা ধুলিপাল রিসেপশনে যোগ দিয়েছেন। নাগা চৈতন্য এই অনুষ্ঠানে স্যুট পরেছিলেন, অন্যদিকে শোভিতা বেছে নিয়েছিলেন একটি নীল-গোলাপি শাড়ি। রিসেপশনে ঢোকার আগে নাগার্জুনা ও অমলাও ছবি তোলার জন্য পোজ দেন, এবং নাগা চৈতন্য ও শোভিতাও তাই করেন। বর ও কনেকে অভিনন্দন জানাতে মঞ্চে ওঠার সময় এই যুগলের মুখেও হাসি লেগেছিল।

    যদিও প্রাক্তন এই জুটির দেখা হওয়ার কোনও ছবি বা ভিডিয়ো সামনে আসেনি। তবে এই নিয়ে সমাজমাধ্যমে বিস্তর চর্চা হচ্ছে। একজন কৌতূহলী ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছেন, ‘সামান্থা আর নাগা চৈতন্য কি বিয়েবাড়িতে দেখা করেছিলেন?’ আর একজন মন্তব্য করেন, ‘আমি ভাবছি ওঁরা সবাই দেখা করেছিলেন কিনা।’ তবে, একজন ভক্ত বলেছেন, ‘নজর দেবেন না। ওঁদের সবাইকে এখন সুখীই মনে হচ্ছে।’

    নাগা চৈতন্য এবং সামান্থা রুথ প্রভু সম্পর্কে

    ২০১০ সালে গৌতম বাসুদেব মেননের হিট ছবি ‘ইয়ে মায়া চেসাভে’-তে সামান্থা ও চৈতন্য একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে হায়দ্রাবাদে বাগদান সম্পন্ন হওয়ার আগে, বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁদের সম্পর্ক ছিল। ২০১৭ সালের অক্টোবরে গোয়ায় দুই দিনব্যাপী এক জমকালো অনুষ্ঠানে হিন্দু ও খ্রিস্টান উভয় রীতিতে এই দম্পতি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ২০২১ সালে বিবাহবার্ষিকীর আগেই এই দম্পতি আলাদা হয়ে যান এবং তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা করেন।

    ২০২২ সালে, চৈতন্যের সঙ্গে শোভিতার প্রেমের গুঞ্জন শোনা যেত। ২০২৪ সালের অগস্টে তাঁদের বাগদান সম্পন্ন হয় এবং একই বছরের ডিসেম্বরে হায়দ্রাবাদের পারিবারিক মালিকানাধীন অন্নপূর্ণা স্টুডিওতে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ২০২৩ সালের শেষের দিকে সামান্থার সঙ্গে রাজের প্রেমের গুঞ্জন শোনা যায় এবং তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর সঙ্গে ছবি পোস্ট করা শুরু করেন। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে, এই জুটি কোয়েম্বাটুরের ইশা যোগ কেন্দ্রে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

    News/Entertainment/সুনীল নারাংয়ের মেয়ের প্রীতিভোজের অনুষ্ঠানে এলেন নাগা-সামান্থা! ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই ভাইরাল
