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    বিয়ের বছর ঘোরার আগেই গর্ভে সন্তান, সামান্থার প্রেগন্যান্সিতে পড়ল সিলমোহর

    অভিনেত্রী সামান্থা রুঠ প্রভু অন্তঃসত্ত্বা—এমনটাই দাবি করেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি। সম্প্রতি অভিনেত্রীর একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে, যেখানে তাঁকে বেবি বাম্প-সহ দেখা গিয়েছে বলে জল্পনা শুরু হয়। ওই ঘনিষ্ঠ সূত্রের মতে, সামান্থা খুব শীঘ্রই এই সুখবরটি তাঁর অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন।

    Jun 21, 2026, 11:16:16 IST
    By Tulika Samadder
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    অভিনেত্রী সামান্থা রুঠ প্রভুকে নিয়ে সম্প্রতি নতুন জল্পনা শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। একটি ভাইরাল ভিডিয়োতে তাঁকে স্বামী রাজ নাদিমারুর সঙ্গে কেক কাটতে দেখা যায়। সেই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সামান্থার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। এবার দম্পতির ঘনিষ্ঠ এক সূত্র দাবি করেছে, সামান্থা সত্যিই মা হতে চলেছেন এবং খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হতে পারে।

    সামান্থার মাতৃত্বের খবরে সিলমোহর অভিনেত্রীর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর।
    সামান্থার মাতৃত্বের খবরে সিলমোহর অভিনেত্রীর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর।

    সূত্রের দাবি অনুযায়ী, নতুন জীবনের এই অধ্যায় শুরু করতে সামান্থা ও রাজ দু’জনেই অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। যদি এই খবর সত্যি হয়, তবে ৩৯ বছর বয়সে নিজের প্রথম সন্তানের জন্ম দেবেন সামান্থা। সব ঠিক থাকলে ডিসেম্বরেই কোলে আসবে সন্তান।

    সামান্থা-রাজের প্রেমের গল্প

    সামান্থা ও রাজের ঘনিষ্ঠতা শুরু হয় জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ দ্য ফ্যামিলি ম্যান এবং পরে সিটাডেল: হানি বানির শুটিং চলাকালীন। ধীরে ধীরে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন বাড়তে থাকে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দেখা যায় এই জুটিকে।

    অবশেষে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বিয়ের ছবি শেয়ার করে নিজের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আনেন সামান্থা। পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে একান্ত ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা।

    বিয়ের পর বিতর্ক

    বিয়ের পর রাজের প্রথম স্ত্রী প্রকাশ্যে এসে এই দম্পতিকে নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলেছিলেন। তবে সেই সময় কোনও মন্তব্য করেননি সামান্থা। বর্তমানে তিনি নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও মাতৃত্বের খবর তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে নতুন উচ্ছ্বাস তৈরি করেছে।

    এদিকে সামান্থার সাম্প্রতিক তেলুগু ছবি Maa Inti Bangaaram নিয়েও দর্শকদের মধ্যে আলোচনা চলছে। পাশাপাশি তাঁর আরও কয়েকটি নতুন প্রোজেক্টও মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

    নাগা চৈতন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ

    এর আগে অভিনেতা নাগা চৈতন্য সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পর্কে ছিলেন সামান্থা। প্রায় সাত থেকে আট বছর প্রেম করার পর ২০১৭ সালে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে বিয়ে করেন তাঁরা। কিন্তু ২০২১ সালে সামাজিক মাধ্যমে যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন এই তারকা দম্পতি।

    তাঁদের বিচ্ছেদের প্রকৃত কারণ কখনও প্রকাশ্যে আসেনি। যদিও বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, নাগা পরিবার শুরু করতে চাইলেও সামান্থা সেই সময় নিজের কেরিয়ারকে অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছিলেন। তবে দু’জনেই জানিয়েছিলেন, এমন কিছু মতপার্থক্য তৈরি হয়েছিল যা আর মিটিয়ে ফেলা সম্ভব ছিল না। বর্তমানে দু’জনেই নিজেদের জীবনে এগিয়ে গিয়েছেন। নাগাও করে ফেলেছেন দ্বিতীয় বিয়ে। গলায় মালা দিয়েছেন শোভিতা ধুলিপালার।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/বিয়ের বছর ঘোরার আগেই গর্ভে সন্তান, সামান্থার প্রেগন্যান্সিতে পড়ল সিলমোহর
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